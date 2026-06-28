28 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Intercambio por la preservación de los bienes culturales (+fotos)

28 de junio de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
La protección del patrimonio documental y de los bienes culturales centró un intercambio entre especialistas de la Aduana General de la República, el Archivo Histórico provincial de Matanzas y el Museo de Artes, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural del territorio.

La protección del patrimonio documental y de los bienes culturales centró un intercambio entre especialistas de la Aduana General de la República, el Archivo Histórico provincial de Matanzas y el Museo de Artes, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural del territorio.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la identificación, conservación y resguardo de los bienes culturales, así como el papel que desempeñan ambas instituciones en la prevención del tráfico ilícito y la salvaguarda del patrimonio documental.

La jornada concluyó con un recorrido por las instalaciones del Archivo Histórico provincial, donde los participantes conocieron parte de los fondos documentales que atesoran la historia de Matanzas y el trabajo que se realiza para garantizar su conservación.

El intercambio permitió estrechar vínculos entre ambas entidades y reafirmó la importancia de la cooperación institucional para proteger el patrimonio cultural, garantizar su preservación y promover el conocimiento de la historia local.

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