Jovellanos inicia el «verano con mi gente»

El municipio de Jovellanos da la bienvenida oficial a la temporada estival con un programa cargado de actividades para toda la familia.

La cita principal comienza este 28 de junio en el icónico parque Domingo Mujica, punto de encuentro habitual y querido por los jovellaneros.

Desde las 10 de la mañana, el espacio se llena de alegría y recreación para marcar el inicio del verano en el territorio.

Pero la jornada de hoy no concluye con el día, sino que se extiende hasta la noche con propuestas pensadas especialmente para los jóvenes.

A las siete de la tarde dará comienzo la «Noche Juvenil», que incluirá un proyecto audiovisual con la proyección de películas al aire libre, bajo las estrellas. Esta iniciativa busca fomentar el disfrute cultural y el sano esparcimiento entre las nuevas generaciones en un entorno emblemático y seguro.

Las festividades continuarán el 4 de julio, cuando se sumen a la celebración los jóvenes club y el reconocido proyecto Varadero Live.

Este último promete traer consigo varias sorpresas que elevarán la energía del parque, con juegos de participación, pantallas gigantes, efectos de luces, animación profesional y mucho más.

La combinación de estos elementos garantiza una experiencia inmersiva e inolvidable para todos los asistentes que se den cita en el lugar.

Todas estas propuestas se desarrollan bajo el lema «Verano con mi gente», que refleja el espíritu de unión y alegría del municipio.

Los organizadores han trabajado intensamente para que cada detalle esté cuidado, asegurando que tanto niños, jóvenes como adultos disfruten al máximo.

Sin dudas, Jovellanos propone vivir un verano lleno de sabor, cultura y buena compañía en su espacio más querido.