Aeropuerto de Varadero licita el arrendamiento de tanques de combustible en su base

La Unidad Empresarial de Base Aeropuerto Varadero, perteneciente a la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A., lanzó este 24 de junio de 2026 una convocatoria pública para el arrendamiento de espacios destinados al almacenamiento de combustibles en la Base de Combustible del Aeropuerto Internacional “Juan Gualberto Gómez Ferrer”.

El objeto de la licitación lo integran dos tanques de 50 metros cúbicos con una superficie de 85,0 metros cuadrados cada uno, y otros dos de 35 metros cúbicos con 22,90 metros cuadrados cada uno.

La superficie total a arrendar asciende a 215,80 metros cuadrados, por los que se ha fijado un canon mensual de 264 139,20 pesos cubanos, resultado de aplicar un precio de 1 224,00 CUP por metro cuadrado.

El plazo para presentar ofertas será de 15 días naturales contados desde hoy, por lo que los sobres sellados se recibirán hasta el 10 de julio de 2026 en el Departamento Comercial de la UEB Aeropuerto Varadero, ubicada en Carretera Mártires de Barbados Km 5,6, Finca Cabarroca, Carbonera, provincia de Matanzas.

La apertura de las propuestas tendrá lugar el 14 de julio de 2026 a las 9:30 de la mañana, en acto notarial a cargo de la Lic. Yaneisy Ruiz Morales.

Según el pliego publicado en la página de Facebook del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero y en el perfil del periódico Girón digital, las ofertas deberán contener: carta de solicitud del espacio, datos personales y documentos constitutivos del interesado, certificación de no adeudo emitida por la ONAT, nombre del proyecto con su presupuesto, descripción de las actividades previstas y el proyecto de obra correspondiente.

Entre las condiciones esenciales del futuro contrato, el pliego establece que el arrendador garantizará el goce pacífico del espacio durante la vigencia del arrendamiento y responderá por los vicios ocultos que impidan su uso.

El arrendatario, por su parte, deberá pagar el canon en los términos pactados —dentro de los 30 días posteriores a la entrega de la factura—, destinar el espacio exclusivamente al uso convenido, asumir las reparaciones menores, comunicar cualquier perturbación sobre los bienes y devolverlos en el estado en que los recibió, salvo el desgaste natural.

El contrato prohíbe expresamente la cesión o el subarriendo, y obliga a que los trabajadores del arrendatario estén acreditados ante las autoridades aeroportuarias, además de cumplir con las normas de seguridad, higiene, señalización y legislación vigente.

Para más información, los interesados pueden contactar al Departamento Comercial que dirige Yenma Boffill Navarro, a través de los teléfonos 45663222, 50993391 y 53011909.