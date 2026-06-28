Reconocen a Artex en el espacio Café Mezclao de la Uneac (+fotos)

Reconocimientos a los colectivos de la sucursal Artex en Matanzas y a los artistas fundadores de esa institución, desde la década de 1990, ofreció el espacio Café Mezclao de junio, bajo la conducción del escritor Alfredo Zaldívar, en la casa social de la UNEAC.

Fue la excelente intención de exponer la trayectoria de una de las instituciones culturales más prestigiosas del país, en su aniversario.

En el clásico interviú, la escritora y periodista Maylan Álvarez interrogó a varias personalidades, entre estas,

a José Mena Coffini, asesor de Política Cultural, con una historia que lo remonta a la dirección de Cultura y otras responsabilidades.

Coffiní expuso que el Artex matancero «nace con el fin de llevar el arte cubano hacia otras fronteras y destacar a los creadores en su propia tierra, primero en Varadero y después en diversas ciudades».

Tiendas, complejos culturales, disqueras, agencias de viajes Paradiso y de contratación, que involucran a bailarines, músicos, editoriales, artistas plásticos, artesanos y teatristas, entre otras manifestaciones.

«Hubo un hito en los años 90, indicó Coffiní, con el Congreso de la UNEAC, hacia un enfoque en la defensa de la cultura nacional dentro del turismo internacional que nacía en el país en esa etapa, como una vía de autofinanciamiento del arte y para beneficio de los artistas cubanos con el pago en divisas de su labor y una mayor proyección internacional».

Asimismo, Maylan conversó con Elio Castro de la Rosa, gerente general de Artex, quien esbozó sus inicios y resaltó cómo en la actualidad sus trabajadores se entregan con pasión a una gestión que requiere constancia y sacrificio para mantener el fomento de la cultura nacional, dentro de su línea de negocio.

El escritor Leymen Pérez, vicepresidente de la UNEAC , leyó versos de su poemario «Los países de la noche», Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz y de la Crítica Orlando García Lorenzo, también se escucharon los de los laureados Laura Ruiz y Alfredo Zaldívar.

Deleitaron además las actuaciones de Olga Margarita Muñoz junto al maestro Mayito Guerrero además de los músicos y artistas congratulados en su carácter de fundadores, el cantante Alfonsito Llorens, la agrupación Los Muñequitos, perteneciente al catálogo de Bismusic, con el cual obtuvieron el Grammy Latino con el CD «La rumba soy yo», la actriz Fara Madrigal y su grupo Tentempié más Anneris Cánovas y Sus Muchachos.

Presentes colectivos de entidades vanguardias nacionales: la tienda del aeropuerto Juan Gualberto Gomez, la tienda El Monte de la calle Medio y el Centro Cultural La Salsa.

En un cálido y fraternal ambiente se realizó este ameno espacio de la UNEAC matancera al cual asistieron Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura; Maritza Cuba, delegada de Cultura ante el MINTUR; Leo Ernesto García Ramos, vicepresidente primero de la UNEAC yumurina y Alfredo Trujillo, representante de Casa de Las Américas.