Inicia 62 Festival Deportivo Escolar

Con un llamado a disfrutar el deporte como espacio de convivencia, recreación y bienestar, quedó inaugurado en Matanzas el Festival Deportivo Escolar 2026, una iniciativa que durante los próximos 15 días llevará competencias y actividades físicas a comunidades de todos los municipios de la provincia.

La apertura de la edición 62 tuvo como sede principal el Parque de la Libertad en la ciudad de Matanzas. Durante el acto inaugural se destacó que el evento apuesta por un formato más cercano a la población, con acciones organizadas a nivel de barrios, escuelas y municipios, para favorecer una mayor participación de niños, jóvenes y familias.

El director provincial del Inder, José Luis Gándara Martínez, explicó que el festival trasciende el ámbito competitivo e incorpora propuestas recreativas y de cultura física.

Entre ellas figuran desfiles, concursos y actividades comunitarias, concebidas para promover estilos de vida saludables y fortalecer la integración social durante la etapa estival.

Gándara Martínez señaló que las competencias se desarrollarán en escenarios deportivos de referencia según cada disciplina.

El fútbol tendrá como sede el Ateneo Deportivo, el canotaje se disputará en el río San Juan, el judo en el gimnasio América y el baloncesto en las canchas de tenis, entre otras instalaciones habilitadas para el programa.

El directivo destacó además que la estrategia busca trasladar la actividad deportiva hacia la base, reduciendo los desplazamientos de atletas y trabajadores, sin renunciar a la práctica sistemática del deporte ni al trabajo comunitario.

De esta manera, el Festival Deportivo Escolar 2026 se consolida como una de las principales propuestas recreativas del verano para el pueblo matancero.