Vinculación sindical con los barrios

Al intervenir en las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) concluidas este 27 de junio, el delegado Yandy Rojas, secretario general del buró sindical, evidenció la responsabilidad social del Sindicato en su vinculación con los barrios, instituciones sanitarias y con su fuerza laboral de allí.

Desde su participación en la sede del Palacio de Convenciones en La Habana, Rojas, de 37 años, comenzó su intervención explicando los trabajos para sincronizar el bloque lo más pronto posible, que en los últimos días no ha logrado mantener su estabilidad en línea.

Al referirse al protagonismo en el centro y responsabilidad comunitaria, dos de las dimensiones del sindicato en la Cuba de hoy, evocó lo hecho para la mejor atención posible a la circunscripción 967, en el reparto Armado Mestre, a la que asisten, entre otros aspectos, con el suministro de agua, “gracias a una pipa recuperada y puesta a funcionar con los innovadores.

Rojas explicó que gracias al apoyo de las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y de la CTC, satisfacen el propósito de proveer de recursos a los trabajadores de ese colectivo para que estos se concentren en sus misiones laborales y no estén preocupados por cuestiones domésticas, algo, que aseguró, allí lo agradecen mucho porque “se lo llevamos hasta el propio centro y a precios módicos”.

Resaltó el apadrinamiento a instituciones de Salud de la provincia de Matanzas, en especial la sala de cirugía del hospital pediátrico, una de las mejores vías que tenemos de colaborar con la salud del pueblo matancero y que puedan tener mejor calidad de vida quienes presten servicios.

Sincronizada por primera vez en marzo de 1988, “en la central hay un espíritu de no dejarnos vencer y de seguir trabajando en pos de la eficiencia de la planta y su estabilidad en línea en el mayor tiempo posible”.

Al término de su intervención, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC, se refirió a los efectos de la guerra económica, financiera y comercial de los Estados Unidos, que “impiden una reparación a fondo de una central, de la que reconocemos el esfuerzo y sacrificio de los trabajadores para mantenerla en pie”.

Foto: Yandy Rojas, delegado a las sesiones finales del 22 Congreso por de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. Foto: Tomada del periódico Trabajadores.