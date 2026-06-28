Inauguran el verano en Matanzas (+fotos)

Este domingo quedó oficialmente inaugurada la temporada estival en la provincia de Matanzas bajo el lema «Verano con mi gente», con un animado paseo desde la Plaza de la Vigía hasta el Parque de la Libertad, donde se desarrolló la actividad central.

El recorrido contó con la participación de varios proyectos socioculturales, entre ellos «Tocororo», la Brigada de Instructores de Arte José Martí, la conga «Los cuatro del solar» y el proyecto «Figurarte», que pusieron ritmo y color a las calles de la ciudad yumurina.

Una vez en el Parque de la Libertad, el público disfrutó de la presentación del Circo La Rueda, finalistas del festival Duendecillo de los Puentes, así como de diversas actividades deportivas y otras iniciativas recreativas que marcaron el inicio de las vacaciones.

Entre los presentes en la actividad central, en calidad de público, se encontraban Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia; Marieta Poey Zamora, gobernadora provincial y Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura; quienes compartieron con el pueblo y apoyaron el ambiente festivo.

La jornada contó con amplia participación popular y dejó abierta una programación estival que promete llenar de alegría los espacios de Matanzas durante los próximos meses.