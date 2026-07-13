Matanzas, destacada en la emulación: no es un canto a la bonanza

En días pasados escribí un comentario en el que expuse mi criterio sobre el otorgamiento a la provincia de Matanzas de ña condición de destacada en la emulación por el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional.

Dicha publicación generó versas opiniones e incluso algunos planteamientos ofensivos, los cuales obviaré, pues soy del criterio de que quien insulta en un diálogo lo hace por falta de argumentos.

No obstante, agradezco a los que leyeron mi post y, en especial, a quienes comentaron, por tomarse el tiempo que tanta falta hace para atender necesidades primarias en esta convulsa «casa».

Quizás los argumentos expuestos no fueron comprendidos por una buena parte de los lectores. Pienso que primaron más las carencias cotidianas que el análisis lógico del contenido.

En los comentarios no se cuestiona si es el momento para desarrollar una emulación de esa magnitud; incluso podría entender esa postura.

En lo personal, considero oportuna y necesaria la emulación como herramienta para medir resultados, pues en tiempos calamitosos hay que estimular los esfuerzos y los logros, aunque estos no sean los deseados ni siquiera tangibles.

No soy ajeno a la realidad que vive Matanzas y toda Cuba. Vivo en esta provincia y en esta ciudad, comparto las mismas necesidades, sufro los mismos apagones, las mismas carencias y limitaciones.

Por lo tanto, mi post no fue confeccionado desde el umbral de la felicidad, sino desde el reconocimiento objetivo de que, dentro de un panorama general adverso, hay indicadores que pueden resaltar por encima de otros.

Reconozco que los matanceros estamos en igualdad de condiciones que el resto de los cubanos, de modo que la emulación se aplica en pie de igualdad para todos, donde nos vestimos con idéntico atuendo.

No se está comparando un equipo municipal de béisbol con uno provincial, mucho menos con un equipo de Grandes Ligas. Tampoco se exaltan logros extraordinarios ni se proclama un bienestar irreal que convierta a Matanzas en la cuna de la bonanza cubana.

Simplemente reconocí que, dentro del conjunto de provincias del país, algunos indicadores matanceros sobresalen en relación con otros territorios.

Me pregunto: ¿qué dirán los pinareños, que alcanzaron el primer peldaño de la emulación y se ganaron la sede del 26 de Julio? ¿Acaso Pinar del Río tiene satisfechas todas las necesidades de su población? Claro que no.

Pero no es menos cierto que los pinareños cumplen con los indicadores medibles para la emulación con mejores resultados que el resto de los territorios.

La emulación consiste en hacer más con lo que se tiene; se premia lo que adelanta al resto, aunque lo logrado sea insignificante e insuficiente en términos absolutos.

Esta aclaración no pretende minimizar las justas quejas ni los legítimos reclamos de la población, sino situar la distinción en su justo término: un reconocimiento relativo, dentro de un contexto de crisis compartida, que no oculta ni edulcora la realidad diaria que padecemos los cubanos.