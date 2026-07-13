Brillante clausura del Festival de Clarinetes en Matanzas

La Orquesta Sinfónica de Matanzas brilló en la clausura del IV Festival de Clarinetes Ciudad de los Puentes, al interpretar un programa que enlazó el brío y el romanticismo de antológicas piezas del repertorio universal, en el escenario de la Sala de Conciertos José White.

Dirigida por la maestra Yany Calama García, la orquesta captó la pasión de la Danza ritual de fuego, de Manuel de Falla; y la delicadeza y frescura expresadas por la clarinetista Yokeydis Valderrama Peñate y la contrabajista Indira Ramos Matalón en el Dúo Concertante, de Giovanni Bottesini, con la apoyatura de las cuerdas.

La prestigiosa agrupación matancera asumió la Sinfonía No. 8 en si menor Inconclusa, de Franz Schubert, en sus dos movimientos, pletóricos de contrastes. Y como obsequio a los matanceros, ejecutó la cadenciosa melodía de Danzón, de Alejandro García Caturla, en homenaje al aniversario 120 de su natalicio.

En las palabras de resumen, el maestro clarinetista y presidente del certamen, Roberto Medina, significó el éxito del festival, donde participaron muchas voluntades en función de acrecentar el escaño musical de los estudiantes de las escuelas de arte yumurinas, dada la excelencia de su profesorado.

«Ha sido un trabajo colectivo del comité organizador y ya estoy pensando en el quinto», dijo el artista al clausurar el IV Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes 2026.

Asistieron un entusiasta público junto a personalidades de la música, acompañadas por Osbel Marrero y Noslen González, director y subdirector provincial de Cultura, respectivamente; y Olga Blanco, presidenta de la Asociación de Músicos de la UNEAC y directora del Centro provincial de la Música y los Espectáculos y de la Sala de Conciertos.

APUNTES DEL FESTIVAL

Vale resaltar que durante cuatro jornadas se apreció un derroche de tesón, en clara evidencia del empeño de lograr el propósito de superación deseado, de muestra incuestionable de talentos, así como resaltar los avances de la enseñanza artística en la provincia.

Lo anterior se patentizó desde la sesión inaugural, sumado a la realización del segundo día con la actuación de clarinetistas de los diversos niveles de aprendizaje junto a los recién graduados y sus profesores.

También se demostró en la tercera jornada, con la participación de la Banda Infanto-Juvenil del Centro Kairós y el logrado Ensamble de Clarinetes de Matanzas.