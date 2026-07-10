¿Hacia dónde van Inteligencia Artificial (IA) y Ciencias Políticas de Enfoque SUR?

Abordar el tema de la Inteligencia Artificial (IA) y las Ciencias Políticas de Enfoque SUR, significa poder explicar cómo la primera (IA) no es un tema indeterminado, impreciso, sino que constituye un utensilio con contenido suficiente para transformar servicios públicos, acceso a la justicia, desarrollo socioeconómico, con una sólida raigambre en los derechos humanos.

Explicar los vínculos entre Inteligencia Artificial y las Ciencias Políticas de Enfoque SUR demuestra que la tecnología deberá propender siempre a ubicarse, en cualquier supuesto por complejo que sea, al servicio de la justicia.

A fortiori, habida cuenta que la IA se ha convertido en instrumento de dominación geopolítica y explotación económica, la experiencia de Cuba demuestra que es posible concebir un camino alternativo que se basa en los pilares de la soberanía, la ética y la justicia social.

En el desarrollo de una batalla raigal en que se busca definir el alma de la inteligencia artificial, Cuba favorece con su voz lo indispensable para el Sur Global: la voz de los humildes, quienes pese al asedio en todos los órdenes, son capaces de construir tecnología con valores, soberanía y verdadero espíritu humano.

Doctor en Ciencias Políticas. DEA en Filosofía del Derecho. Profesor Titular y Consultante.