Presentan Poetas en Matanzas VIII en el Museo Farmacéutico

54 autores recoge la antología Poetas en Matanzas VIII que se presentó durante la mañana de este 8 de julio en el Museo Farmacéutico de la ciudad de Matanzas.

«Poetas en Matanzas VIII, como su nombre lo indica, es la octava salida de esta selección que empezó en 1958 por una iniciativa de la Peña Literaria de Matanzas y el Ateneo matancero, que financiaron la primera edición.

«Esa fue una edición muy sencilla con una viñeta bella de Pedro Esquerré. Luego, cada diez años, han seguido saliendo hasta que llegamos a este 2025, cuando recoge a los poetas que crean en Matanzas en los últimos diez años.

«Esta vez tiene la característica de que algunos autores que tuvieron una presencia fuerte en ese periodo, han emigrado, como es característico ahora en nuestra sociedad, y otros lamentablemente han fallecido, pero se han incluido también junto a los que ahora mismo están creando en Matanzas, desde un joven de 15 años hasta una persona que nació en 1947, o sea, que es un diapasón bien amplio.

«Hemos recogido poetas de toda la geografía de la provincia. Donde quiera que hay un poeta con una obra de calidad lo hemos tratado de incluir y ha sido muy provechoso.

«Son 54 escritores en una selección donde también, como curiosidad de la muestra, hay músicos, pintores, historiadores, teatristas, actores, en fin, que no solamente son los que siempre han sido reconocidos como poetas, sino que se unen voces de artistas de otras ramas y que tienen la poesía también como centro de su creación. Eso nos satisface muchísimo.

«Creo que es la más amplia muestra que se ha publicado en Matanzas y que va a ser muy especial para el público, para que los lectores puedan acercarse a este fenómeno que viene a demostrar que Matanzas sigue siendo una plaza importante para la poesía de nuestro país», sostuvo Alfredo Zaldívar Muñoa, poeta, Premio Nacional de Edición, quien tuvo a su cargo, junto a Maylan Álvarez y Náthaly Hernández Chávez la selección de los poetas.

La muestra de autores que recoge Poetas en Matanzas VIII se distingue por la variedad de estilos, la existencia de un rango generacional amplio y la presencia de escritores de la mayoría de los territorios matanceros, lo que la convierte en una de las más enjundiosas de las publicadas desde 1958, cuando surgió esta iniciativa.

Efraín Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura, valoró que esta antología «es un acierto total y que su presentación es uno de los hechos más hermosos de las letras matanceras en los últimos años, por lo plural e inclusivo del proyecto.

«Es un momento hermoso, pero es también histórico porque trascenderá como uno de los más importantes. 54 escritores en un libro es un hecho cultural que va a crecer con el tiempo porque reúne todas las voces.

“Es plural, inclusivo; recoge generaciones diferentes, estéticas y estilos que nos devuelven a todos el alma, las vivencias, los olores, las alegrías de estos autores que hoy regresan a su casa con un premio, cual hijo adorado que compartirán con muchos amigos y su familia».

Poetas en Matanzas VIII, bajo el sello de Ediciones Matanzas, cuenta con diseños de Johann Trujillo. Náthaly Hernández Chávez, además, presentó la versión digital del volumen.

«La antología Poetas en Matanzas VIII, además de una tirada impresa, cuenta también con su versión digital en un PDF interactivo; es una versión que será socializada a través de las redes de la editorial, a través de plataformas nacionales y todo aquel que desea tenerla de manera directa y gratuita puede acercarse a la editorial, pues es interés nuestro que la mayor cantidad de lectores puedan acercarse a esta amplia muestra de la poesía matancera actual».

A casi 70 años de su primera aparición, por iniciativa de la Peña literaria de Matanzas, Poetas en Matanzas en su octava edición recoge una muestra de los poetas que han vivido y desarrollado su obra durante los últimos diez años, entre 2015 y 2025, en la urbe de los ríos y puentes.