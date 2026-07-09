Seminario de excelencia en Jovellanos

Con la culminación del seminario con los directores de instituciones educativas, la dirección municipal de Educación en Jovellanos traza un rumbo claro hacia la excelencia.

La calidad de los debates y las acciones proyectadas generan la firme convicción de que el curso escolar 2026-2027 será notablemente superior, logrando resultados que superen los indicadores y metas contextualizados según los Objetivos del Programa económico y social para el 2026.

Este encuentro representó una oportunidad invaluable para reafirmar la misión fundamental del sistema educativo: educar con calidad, formar ciudadanos responsables y contribuir activamente al desarrollo económico, social y cultural de la nación.

La planificación y los acuerdos al cierre del seminario sientan las bases para que el próximo período lectivo sea un paso firme hacia la mejora continua, demostrando que la unidad, la disciplina y la entrega son pilares para alcanzar la victoria.

El evento no solo sirvió para la proyección estratégica, sino también para el justo reconocimiento a los educadores y trabajadores que se destacaron en el curso que finaliza.

Se extendió una merecida felicitación a todas las personas reconocidas por sus actividades de apoyo, cuyo esfuerzo y dedicación fueron fundamentales para el desarrollo del proceso lectivo 2025-2026.

Lucila Hernández, Directora de Educación en el territorio de Jovellanos, manifestó su plena satisfacción con el desarrollo del seminario y los óptimos resultados alcanzados en los debates.

En sus palabras finales, exhortó a todos los colectivos a redoblar sus esfuerzos para lograr resultados superiores a los proyectados el próximo curso, instando a materializar con creces los acuerdos establecidos y asegurar que el futuro inmediato de la educación sea sinónimo de progreso y calidad.