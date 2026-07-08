Cuba no entregará jamás su soberanía e independencia por la que han muerto ya sus mejores hijos

Réplica de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba durante el Debate bajo el punto 38 “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unido de América contra Cuba”

Gracias Señor Presidente.

La verdad es que en la mañana de hoy el equipo de los Estados Unidos de América habría merecido una tarjeta roja.

Quiero contribuir a la galería fotográfica del Representante Permanente Waltz con esta que muestra un apagón en la ciudad de La Habana debido al cerco energético de los Estados Unidos o con la de esta familia cubana en que el niño acaba de llegar de la escuela, conserva su uniforme pero sufre de la oscuridad.

Es dramática esta foto, señor Presidente. Es un quirófano en el que se está iluminando con la linterna de un teléfono móvil. Se debe al cerco energético de los Estados Unidos de América.

Ayuda humanitaria internacional debe ser distribuida en carretas tiradas por bueyes debido al cerco energético de los Estados Unidos.

El señor Waltz se ha referido al tema de las detenciones arbitrarias, los derechos humanos, la represión y otras. Quiero mostrar esta foto. No es en Cuba, señor Presidente es en los Estados Unidos de América durante una redada de ICE.

No encontrará usted en Cuba una imagen similar a esta de violenta represión contra manifestantes. ICE detiene a un niño pequeño de cinco años de edad, el niño Lion Conejo. Aquí lo tienen cuando es sujetado por un esbirro de ICE. No fue en Cuba donde ocurrió esto.

Esta señora no puede ser escarcelada. Ciudadana estadounidense, trabajadora de familia honesta, porque fue asesinada por ICE de manera cruel y fría.

El representante de los Estados Unidos se refirió a la corrupción. Sorprende que lo haga un representante del actual gobierno, que es conocido por ser una verdadera plutocracia, por la corrupción institucional y legal, la existencia de los llamados intereses especiales y campañas electorales millonarias.

Un país donde mandan el dinero y las corporaciones, donde se manipula a los electores, se usa con fines políticos la persecución judicial y la corrupción y politización de la justicia. Fue aquí, no en Cuba, donde se denunció la corrupción escandalosa del Departamento de Seguridad Interna.

Las alusiones calumniosas del señor Waltz a la cooperación médica cubana internacional ofende a las decenas de miles de médicos y paramédicos consagrados a servir a poblaciones en zonas remotas de bajos ingresos y ofende también a los 50 estados receptores sentados en 50 escaños ahora en esta sala.

No voy a referirme al discurso de la República Checa porque hemos tenido bastante con dos discursos estadounidenses para tener un tercero.

Estados Unidos ha negado la existencia del bloqueo. Invito al señor Waltz a leer las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca del 30 de marzo o las del propio presidente de los Estados Unidos del día antes. Confirman la existencia del bloqueo, en particular el cerco total de hidrocarburos.

Otros pronunciamientos mendaces y manipuladores del representante de los Estados Unidos buscan dañar la dignidad y la sólida unidad de nuestro pueblo como parte de la agresión cognitiva no convencional que ha desatado contra Cuba. No lo lograrán.

Un funcionario intrascendente de los Estados Unidos ha invocado nombres de talla y legado universal. Señor Walsh, nadie sabrá quién es usted en poco tiempo. El Che Guevara seguirá naciendo en cada cubano que lucha contra el imperialismo que usted representa.

Ofende a nuestro pueblo cuando ha citado al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a quien sucesivos gobiernos estadounidenses nunca pudieron derrotar. En pocas semanas en Cuba y en el mundo celebraremos su centenario. Se ha referido implícitamente al líder al frente de la revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y le reitero en su nombre que él sigue con el pie en el estribo listo para cabalgar en defensa de nuestra patria. Se ha referido usted además a nuestro presidente, que es un hijo preclaro de la Revolución, que a diferencia de usted y de los políticos estadounidenses, correrá la misma suerte que el resto de nuestro pueblo ante una agresión imperialista.

Reafirmo que Cuba no entregará jamás su soberanía e independencia por la que han muerto ya sus mejores hijos.

Quien intente apoderarse de Cuba, como señaló Antonio Maceo, solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha.

Muchas gracias.

En video, la réplica del Ministro de Relaciones Exteriores