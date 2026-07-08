Salud Pública mantiene vigilancia epidemiológica en Matanzas

Durante la más reciente reunión del Consejo de Defensa Provincial se informó que Matanzas continúa libre de transmisión de arbovirosis. No obstante, los municipios de Colón y Jagüey Grande presentan un ligero incremento de pacientes febriles, aunque las pruebas IgM realizadas han resultado negativas.

Las autoridades sanitarias señalaron que la provincia acumula cuatro semanas consecutivas de disminución de casos, pero insistieron en que se mantienen las condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor, por lo que no debe disminuirse la percepción de riesgo.

En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas, también se reporta una reducción de los casos atendidos. Sin embargo, se aclaró que esta disminución no significa la ausencia de la enfermedad, ya que muchos adultos no acuden a los servicios de salud cuando presentan estos síntomas. Por ello, se mantiene activa la vigilancia higiénico-epidemiológica.

Como parte de las acciones preventivas, durante los meses de julio y agosto se desarrollará un proceso intensivo de abatización en diferentes zonas de la provincia.

Sobre el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional, se informó que los hospitales ya cuentan con servicio eléctrico y que avanza la reactivación de los sistemas de bombeo de agua.

La situación continúa siendo especialmente crítica para garantizar el abasto a los municipios de Unión de Reyes, Pedro Betancourt y Cárdenas, afectados además por prolongados cortes eléctricos, con circuitos que superan las 74 horas sin servicio. Las autoridades precisaron que, en cuanto las condiciones del sistema lo permitan, se retomará la rotación de los circuitos para distribuir las afectaciones de manera más equitativa.