Asistió Fotocanímar a Festival Internacional de Fotografía

Del 29 de octubre al primero de noviembre próximos se celebrará la segunda edición de Fotocanímar. El Festival y Coloquio Internacional de Fotografía de Matanzas apuesta en este 2026 por la fotografía como forma de tender interconexiones entre la actualidad y lo venidero, pero también como una vía de crear redes entre personas, proyectos y culturas.

Previo a su segunda entrega, el evento 2026 gesta importantes vínculos con instituciones, creadores y eventos para impulsar la descentralización del arte.

Hasta este domingo 5 de julio, el fotógrafo matancero Julio César García Martínez, fundador y director del Festival y el diseñador Dyan Barceló, participaron en el Segundo Encuentro Internacional de Festivales de Fotografía, en Barcelona, España.

El certamen reunió durante cuatro jornadas a directores y curadores de más de 50 festivales de fotografía del ecosistema global del sector.

“Es un encuentro que se organiza en Barcelona desde el 2025, año en que hicieron miembros de IFA (Asociación Internacional de Festivales de Fotografía) a Fotocanímar y nos invitaron por primera vez. En esta segunda ocasión nos invitaron otra vez del 2 al 5 de julio.

“Se trata de un espacio para dialogar, conectar con otros festivales, saber cómo se hacen los festivales en los diferentes contextos culturales y sociales en el mundo, de qué manera se gestionan, cómo se organizan, a quiénes implican a nivel social e institucional en cada país”.

Dentro de las actividades en las que participó el artista visual matancero en representación de Fotocanímar estuvo el visionado de portafolios del evento, junto a otros 27 visionadores internacionales. Resultado de ello García Martínez seleccionó dos invitados directos a la cita de este octubre.

El proyecto Cuando se acaba el día, de Beatriz Polo, busca recuperar la memoria de una de las mayores masacres cometidas contra la población civil en la Guerra Civil española por medio del testimonio de los supervivientes y sus familiares, estableciendo un diálogo entre imágenes de archivo e instantáneas de una costa en la que sobreviven restos de la antigua carretera.

Mientras, Cisjordania resiste, de Mauricio Morales, nos acerca al escalamiento de la violencia israelí en los territorios palestinos de la Cisjordania ocupada y la organización civil para enfrentarla, en una documentación gráfica que abarca varios periodos de tiempo en la guerra y el genocidio del estado de Israel contra Gaza, describe Fotocanímar en su página de Facebook.

El programa de actividades se enfocó en propiciar el aprendizaje colaborativo, el debate estratégico y el intercambio internacional, permitiendo a los delegados analizar las realidades de sus respectivas regiones y buscar alternativas para la gestión cultural en el contexto contemporáneo.

“Lo que se busca es intentar conectar, traer propuestas expositivas que formaron parte de cada uno de los festivales para poder intercambiar con otros eventos del mundo. Hay espacios que son más informales, pero el objetivo siempre es establecer conexiones entre los festivales.

“Participamos en una mesa donde se presentaron varios festivales. En total fueron cinco: Fotocanímar junto a cuatro más y ahí tuvimos un momento protagónico”.

El evento local Fotocanímar asistió como invitado a esta importante cita europea, que comenzó el 2 de julio {ultimo, gracias a su condición de miembro oficial de la Asociación Internacional de Festivales de Fotografía, posicionando el quehacer de la provincia en el circuito especializado de mayor relieve.

“Fue una experiencia muy buena, sobre todo para nosotros que hacemos un festival fuera de la capital y en ese sentido descentralizar lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Creo que es interesante y que en cualquier lugar del mundo lograr ese tipo de cosas siempre son muy buenas, sobre todo para la cultura del país.

“Esa es una de nuestras premisas y cómo hemos construido en tan poco tiempo un festival tan joven que va teniendo cada vez más reconocimiento internacional y nacional, con una identidad propia.

“Que se organice en las circunstancias en las que se está viviendo en Cuba, participar en este encuentro, intercambiar con la fotografía que se hace en el mundo y con la manera en que se hacen los festivales me parece que es muy bueno para la fotografía de la ciudad y del país”.

Forman parte del equipo organizador de Fotocanímar, además de Julio César García y Dyan Barceló, Sully Rodríguez, asistente de dirección y en las relaciones públicas, la Máster en Historia del Arte, crítica de arte e investigadora Caridad Blanco, curadora principal, Daisvel Pérez, curador y Frank Ortega, especialista de comunicación del Festival.

Asimismo Patricia Muñoz fungirá como asistente curatorial, Vilma Roque, Lisette Molina y Olivia Escribano, asistentes de museografía, Yoidel Castellanos trabajará en el montaje; Marisley Martínez Junco, presidenta del Consejo provincial de las Artes Visuales, como productora y Karla González Horta, en las relaciones públicas y como asistente de producción, mientras Ramón Pacheco Salazar es el presidente de honor del evento.