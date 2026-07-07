Minuto a minuto: Cuba denuncia en la Asamblea General de la ONU el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará este 7 de julio, a solicitud de Cuba, un debate de carácter urgente en el que nuestro país denunciará las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos, incluidas las amenazas de una agresión militar directa.
Durante la sesión, Cuba expondrá el impacto del cerco energético que enfrenta el pueblo cubano, el cual, junto con las restantes medidas de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, constituye un acto de genocidio, un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y del derecho internacional humanitario.
El cerco energético que hoy sufre el país, con profundas repercusiones para la vida cotidiana de la población, constituye, en términos prácticos, un bloqueo naval contra Cuba, considerado un acto de guerra. Asimismo, la obstaculización de la llegada de suministros humanitarios vulnera las normas del derecho internacional humanitario.
La política de intensificación del bloqueo aplicada por Estados Unidos contradice, además, los principios y normas del derecho internacional.
Cuba ha solicitado este debate debido a la urgencia y gravedad de la situación actual. No se trata de una agresión hipotética ni de una simple evaluación de riesgos, sino de una agresión que ya está en marcha y que se manifiesta en los ámbitos económico, político y comunicacional, además de contemplar la eventual amenaza de una agresión militar contra la Isla.
El debate en la Asamblea General, órgano más amplio, representativo y democrático de las Naciones Unidas, permitirá demostrar que, contrario a la narrativa promovida por Estados Unidos —y en particular por su Departamento de Estado—, Cuba no es ni puede ser una amenaza para ese país.
Por el contrario, la verdadera amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano es el bloqueo estadounidense, hoy recrudecido hasta niveles sin precedentes. Esa política también afecta los derechos soberanos de otros Estados y vulnera los intereses de empresas, entidades e inversionistas que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
Como en ocasiones anteriores, Cuba confía en recibir nuevamente el respaldo de la comunidad internacional a su solicitud de debatir con carácter urgente una situación que representa una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales y regionales, así como para la condición de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
En video, el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas
14:12 – “El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa”
Lea en Cubadebate el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el punto 38, “Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”.
13:46 – Díaz-Canel agradece respaldo internacional a debate en la ONU sobre el bloqueo contra Cuba
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció este martes el respaldo de 136 países que votaron a favor de llevar a debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y las amenazas de agresión militar.
“En nombre del pueblo de #Cuba, agradezco a las 136 naciones del mundo que votaron en favor de llevar a debate de la Asamblea General de la ONU el #BloqueoGenocida contra toda una nación, y las amenazas de agresión militar”, expresó el mandatario en la red social X.
Díaz-Canel destacó que cada voto representa “sentido de justicia y valentía”, al considerar que los países se sobrepusieron a “fuertes presiones” previas y a las declaraciones del representante estadounidense, que calificó como intentos de sabotear la iniciativa.
13:30 – En video, el discurso del Canciller de Cuba en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Vea el discurso del canciller de Cuba, Bruno Roríguez Parrilla, en el Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el punto 38 “Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”.
12:58 – China alerta sobre “catástrofe inmensa” para el pueblo cubano
La delegación de China respaldó este martes la convocatoria del debate de urgencia en la Asamblea General de la ONU sobre el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y denunció que las medidas unilaterales impuestas durante seis décadas han generado una “catástrofe inmensa” para el pueblo cubano, con pérdidas acumuladas que superan los 170 000 millones de dólares.
China destacó que el hecho de que 136 Estados hayan votado a favor de la celebración de este debate demuestra claramente el llamado de la comunidad internacional en favor de la justicia.
La delegación china subrayó que todos los elementos vitales para el bienestar de la población cubana —hospitales, escuelas, suministro de agua, entre otros— están sometidos a grave presión debido al bloqueo, que ha provocado escasez de recursos, un agravamiento de la crisis energética y la imposibilidad de acceder a medicamentos y equipos médicos esenciales, afectando de forma particularmente grave a grupos vulnerables como niños y mujeres embarazadas.
La intervención china señaló que desde principios de este año, Estados Unidos ha redoblado su bloqueo y sus amenazas contra Cuba, adoptando medidas máximas en los sectores financiero, económico y comercial de forma agresiva, implementando sanciones secundarias extraterritoriales, amenazando con sancionar a entidades extranjeras e instituciones financieras que mantengan negocios con entidades cubanas, designando a líderes cubanos y recurriendo a amenazas militares.
China recordó que en octubre pasado, la Asamblea General aprobó por mayoría abrumadora de 165 votos a favor —por trigésimo tercer año consecutivo— la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Esta resolución, enfatizó China, urge a todos los Estados a respetar la Carta de la ONU y el derecho internacional, y debe aplicarse de forma estricta.
La delegación china calificó las medidas de Estados Unidos como una vulneración grave de las disposiciones de la Carta en materia de igualdad soberana, resolución pacífica de controversias y prohibición del uso o amenaza de uso de la fuerza, así como un desacato flagrante de las resoluciones de la Asamblea General que socava gravemente el derecho a la vida y al desarrollo del pueblo cubano.
China urgió a Estados Unidos a poner fin de inmediato a su bloqueo y a cualquier forma de coacción y presión contra Cuba, y a dejar de pisotear el derecho a la vida y al desarrollo del pueblo cubano, así como de ir en contra del consenso internacional, la historia y la conciencia de la humanidad.
La delegación china advirtió que cualquier aventura o incursión militar llevaría a la región hacia un precipicio de incertidumbre, y subrayó que ningún país por sí solo puede actuar como policía internacional ni como juez. En ese sentido, instó a la comunidad internacional a unirse para preservar el derecho a la vida y al desarrollo del pueblo cubano, urgir a los países pertinentes a aplicar las resoluciones de la Asamblea General y poner fin a toda forma de sanción y sanción secundaria contra Cuba.
China expresó su solidaridad con las dificultades que vive el pueblo cubano y anunció que seguirá brindando apoyo y asistencia a Cuba en la medida de sus posibilidades. Asimismo, llamó a los Estados miembros, organismos de la ONU y otros actores a realizar esfuerzos concertados para redoblar la ayuda humanitaria a la isla, encarando las carestías de medicinas, alimentos, combustible y otros suministros para aliviar la crisis que padece el pueblo cubano.
En su intervención, China abogó por defender el orden internacional basado en el derecho internacional y renovar el compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. La delegación china expresó su disposición a trabajar con todos los miembros para profundizar la reforma de Naciones Unidas y garantizar que la organización esté adecuada a la época contemporánea, manteniendo un mundo multipolar equitativo con una colaboración inclusiva y equidad para todos.
12:53 – “No hay un bloqueo estadounidense”, afirmó insolentemente Mike Waltz
En su intervención, el representante estadounidense Mike Waltz realizó acusaciones contra el Gobierno cubano relacionadas con la economía, la cooperación médica internacional, la migración y la política exterior de la Isla.
Afirmó que el Gobierno cubano utiliza el bloqueo como argumento para justificar sus problemas internos y sostuvo que la convocatoria del debate responde a un intento de trasladar la responsabilidad hacia Estados Unidos.
También cuestionó la cooperación médica cubana en el exterior y formuló acusaciones sobre la gestión de los recursos obtenidos por esas misiones.
“No hay un bloqueo estadounidense”, afirmó insolentemente, al reiterar que las dificultades de Cuba son responsabilidad de su propio sistema político y económico.
12:50 – Cuba solicitó a la presidencia de la Asamblea General que llamara al decoro al orador de EEUU
Durante la intervención estadounidense, la delegación cubana presentó varias cuestiones de orden y solicitó a la presidencia de la Asamblea General que llamara al decoro al orador por considerar ofensivos algunos de sus planteamientos.
La presidencia recordó que los debates deben desarrollarse de manera respetuosa y señaló que los comentarios quedarían registrados en las actas de la reunión.
12:45 – EEUU arremete contra Cuba durante el debate en la ONU y cuestiona el impacto del bloqueo
El representante de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas intervino este martes en el debate urgente solicitado por Cuba y rechazó las acusaciones contra la política de Washington hacia la Isla, al tiempo que, desvergonzadamente, responsabilizó al Gobierno cubano por la situación económica y social del país.
El diplomático afirmó que el “verdadero bloqueo” es, según su criterio, el que el Gobierno cubano ejerce sobre su propia población, y vinculó los apagones, las dificultades económicas y las carencias de servicios básicos con la gestión de las autoridades cubanas.
“Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla”, expresó, y aseguró que mientras la población enfrenta dificultades, existen recursos disponibles para las estructuras del Gobierno.
Durante su intervención, el representante de Estados Unidos rechazó que las restricciones aplicadas por su país constituyan un bloqueo y negó que exista un impedimento para la llegada de ayuda humanitaria a Cuba.
“Si existe un bloqueo, ¿cómo es que la asistencia humanitaria de Cáritas, Chile, China, Colombia, la Unión Europea, México, España, Rusia, Uruguay y de la ONU misma llega al país?”, preguntó.
Asimismo, afirmó que Estados Unidos ha destinado recursos de asistencia humanitaria a Cuba y mencionó envíos de alimentos y medicamentos en coordinación con organizaciones religiosas.
El diplomático negó que existiera un cerco naval alrededor de la Isla y calificó como “un invento” las denuncias sobre un bloqueo energético.
12:30 – Lejos de atender el reclamo internacional, EEUU ha reforzado las medidas restrictivas contra Cuba
El Grupo Africano se sumó este martes a las voces que condenan el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, durante el debate de urgencia celebrado en la Asamblea General de la ONU, y denunció que la situación ha empeorado significativamente desde la última votación en octubre de 2025, cuando 165 Estados miembros respaldaron el fin del cerco.
En nombre del Grupo Africano, la distinguida representación de Mali advirtió que, lejos de atender el llamado de la comunidad internacional, el Gobierno estadounidense ha endurecido las medidas restrictivas. El 29 de enero de 2026, una orden ministerial estableció aranceles contra cualquier país que suministre petróleo u otros productos a Cuba, lo que supone un bloqueo de alcance global que obliga a terceros Estados a participar en la aplicación de una política que este órgano lleva condenando desde hace más de tres décadas.
El Grupo Africano compartió la alarma expresada por expertos en derechos humanos de la ONU, que han calificado este decreto como una violación grave del derecho internacional, así como la advertencia del Secretario General sobre un posible “hundimiento humanitario” en la isla.
La delegación africana detalló que el déficit de combustible ha provocado apagones frecuentes, ha dejado a los hospitales en condiciones de emergencia y ha detenido la producción de alimentos y la red de transporte, afectando de manera desproporcionada a las personas más vulnerables.
El Grupo Africano pidió el respeto pleno de la soberanía e integridad territorial de la República de Cuba y recordó las obligaciones de todos los Estados de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza, así como de intervenir en asuntos internos de otras naciones. En este sentido, subrayó que las diferencias entre Estados no pueden justificar el castigo colectivo de un pueblo, y que cualquier medida que ponga en peligro el bienestar de la población es inaceptable.
La intervención destacó que la solidaridad del Grupo Africano se basa en vínculos de amistad y cooperación que Cuba ha mantenido con el continente durante décadas. Recordó que en la sesión ordinaria número 39 de la Unión Africana, celebrada en febrero de 2026, los jefes de Estado y de Gobierno reiteraron por decimoséptimo año consecutivo su llamamiento para que se levanten las sanciones contra el pueblo y el Gobierno de Cuba.
El Grupo Africano pidió una vez más la derogación de las disposiciones extraterritoriales de la ley estadounidense, en concreto el Título III de la Ley Helms-Burton, que calificó como el obstáculo más importante para que Cuba pueda alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, exigió la eliminación de las medidas impuestas el 29 de enero de 2026.
El Grupo Africano respaldó la apertura de este nuevo debate para que la Asamblea pueda volver a pronunciarse con claridad y reafirmó su compromiso de mantenerse firme en su posición de principio de solidaridad con Cuba, su pueblo y su Gobierno.
12:20 – CARICOM llama al diálogo para atender la situación en Cuba y reducir el sufrimiento de su población
Haití intervino este martes en nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante el debate urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación de Cuba.
La representación caribeña expresó preocupación por el deterioro de las condiciones socioeconómicas en la Isla.
“Las necesidades de la población civil deben ser la mayor prioridad”, afirmó CARICOM.
La organización recordó que la Asamblea General de la ONU ha expresado anteriormente su respaldo mayoritario a considerar las necesidades humanitarias y de desarrollo del pueblo cubano, y lamentó que, pese a esos pronunciamientos, persistan las dificultades.
Llamado a la cooperación regional
CARICOM señaló que las consecuencias de la situación cubana generan preocupación en toda la región, debido a los vínculos históricos, geográficos y de cooperación que unen al Caribe.
La comunidad destacó además la importancia de atender el bienestar de los ciudadanos de sus Estados miembros que residen en Cuba, tras años de colaboración técnica entre los países caribeños.
“Reafirmamos el principio según el cual el Caribe debe ser una región libre de guerras y conflictos”, expresó la representación haitiana.
Diálogo como vía para superar diferencias
La organización reiteró su defensa del multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y consideró que los desafíos que enfrenta Cuba deben abordarse mediante un diálogo constructivo y pacífico.
En ese sentido, CARICOM saludó los contactos recientes entre Cuba y Estados Unidos y los instó a continuar explorándolos “con urgencia y buena fe”.
La comunidad caribeña afirmó que participa en el debate “como amigo de la hermana Cuba y de Estados Unidos” y manifestó su disposición a contribuir al acercamiento entre ambas partes y a la normalización de sus relaciones.
Asimismo, exhortó a las autoridades cubanas a implementar medidas que puedan contribuir a aliviar las dificultades que enfrenta la población.
Al cierre de su intervención, CARICOM reiteró que el diálogo y la cooperación son “la vía más eficaz” para encontrar soluciones que beneficien al pueblo cubano y llamó a mantener abiertos los canales de comunicación entre las partes.
12:15 – Los efectos del bloqueo no se limitan a Cuba, señala la Organización de Cooperación Islámica
La Organización de Cooperación Islámica (OCI) reclamó este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y alertó sobre sus consecuencias humanitarias.
Durante el debate urgente solicitado por Cuba, la representación de Turquía intervino en nombre de los Estados miembros de la OCI y señaló que, pese al respaldo mayoritario expresado por la comunidad internacional en anteriores votaciones de Naciones Unidas, las medidas contra Cuba se han recrudecido en los últimos meses, haciendo más urgente la atención a la situación humanitaria derivada de estas restricciones.
Afirmó que cualquier intento de intensificar las medidas coercitivas contra Cuba contradice los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como la promoción de relaciones amistosas entre los Estados y el bienestar de los pueblos.
El grupo expresó preocupación por las medidas adicionales dirigidas a endurecer las restricciones económicas y comerciales contra la Isla, y señaló que sus efectos no se limitan a Cuba, sino que también afectan a terceros Estados debido al carácter extraterritorial de estas políticas.
Afectaciones económicas y sociales
La Organización de Cooperación Islámica destacó que el bloqueo ha tenido consecuencias sobre la capacidad de Cuba para desarrollar operaciones comerciales y financieras, acceder a inversiones y participar plenamente en las cadenas internacionales de suministro.
Asimismo, señaló las dificultades que enfrenta el país para realizar operaciones bancarias y adquirir bienes esenciales, incluidos medicamentos, insumos médicos y productos necesarios para la conservación de alimentos.
La OCI manifestó especial preocupación por el impacto en el sistema de salud cubano y afirmó que las restricciones también han afectado la cooperación internacional de Cuba con otros países en desarrollo.
La organización respaldó el reclamo para la eliminación inmediata del bloqueo y pidió que no se adopten nuevas medidas que, según afirmó, afectarían al pueblo cubano y obstaculizarían los esfuerzos del país para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Pacto para el Futuro.
12:00 – Unión Europea reconoce impacto humanitario el bloqueo
Durante la sesión, la representación de la Unión Europea y sus Estados miembros reconoció el efecto humanitario negativo que determinadas medidas tienen sobre el pueblo cubano y afirmó que la Carta de las Naciones Unidas debe continuar siendo el marco orientador de la actuación internacional.
La UE señaló que, en un contexto en el que los cubanos enfrentan condiciones cada vez más difíciles, deben protegerse los principios y mandatos de la organización internacional.
11:50 – Una agresión militar contra Cuba tendría consecuencias graves para la estabilidad de América Latina y el Caribe
Eritrea, en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, denunció este martes ante la Asamblea General el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y reclamó el respeto a los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU.
Durante el debate urgente solicitado por Cuba, la representación eritrea afirmó que desde la sesión celebrada en octubre pasado las medidas contra la Isla se han endurecido “sin precedentes”, generando graves consecuencias humanitarias para la población cubana.
El grupo instó a la comunidad internacional a adoptar una posición clara en favor de la paz y a prevenir cualquier agresión militar contra Cuba, al tiempo que reiteró la necesidad de poner fin al bloqueo, que calificó como una de las violaciones más graves y prolongadas del derecho internacional.
La declaración condenó las nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos para obstaculizar el suministro de combustible a Cuba y sancionar las relaciones comerciales y económicas legítimas de la Isla con terceros Estados.
Según Eritrea, estas acciones buscan presentar a Cuba como una amenaza mediante una narrativa basada en falsedades y tienen como objetivo “asfixiar deliberadamente” la economía cubana y agravar las condiciones de vida de su población.
El representante del grupo afirmó que el cerco energético impuesto contra Cuba tiene efectos equivalentes a un bloqueo naval y sostuvo que priva al país de recursos esenciales para su actividad económica y bienestar social.
Asimismo, señaló que Cuba habría recibido únicamente un tanquero de combustible durante los últimos seis meses, situación que, según la declaración, ha profundizado la crisis energética.
Impacto en salud y cooperación médica
El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU expresó especial preocupación por el impacto de estas medidas en el sector sanitario cubano y mencionó indicadores de salud que, afirmó, se han visto afectados.
También rechazó las campañas dirigidas contra la cooperación médica internacional de Cuba y reconoció la labor de los profesionales de la salud cubanos que han prestado servicios en numerosos países.
En ese sentido, exhortó al Gobierno de Estados Unidos a poner fin a sus políticas hostiles y coercitivas.
Llamado contra amenazas de intervención
Eritrea reafirmó el compromiso del grupo con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y rechazó cualquier iniciativa destinada a justificar una intervención en los asuntos internos de Cuba o el uso de la fuerza contra el país.
Advirtió que una eventual agresión militar contra la Isla tendría consecuencias humanitarias graves para la población cubana y para la estabilidad de América Latina y el Caribe.
11:44 – La ASEAN puso especial énfasis en el profundo efecto del bloqueo sobre la población cubana
En el marco del debate de carácter urgente celebrado este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) alzó su voz para condenar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y exigió la inmediata exclusión de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La intervención, realizada por la representación de Singapur en nombre de los diez Estados miembros de la ASEAN —Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Vietnam—, se produjo durante la sesión solicitada por el Gobierno cubano para denunciar las acciones agresivas de Washington, incluidas las amenazas de una agresión militar directa.
En su alocución, la ASEAN agradeció al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba por la actualización sobre los últimos acontecimientos y reiteró su histórico respaldo a la resolución anual que exige el fin del cerco estadounidense. Los países del sudeste asiático subrayaron que su apoyo se fundamenta en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y el arreglo pacífico de las controversias, pilares que consideran irrenunciables para el sistema multilateral.
La declaración de la ASEAN puso especial énfasis en el profundo efecto que el bloqueo tiene sobre la población cubana. El bloqueo, señalaron, limita el acceso a alimentos, fármacos y otros suministros básicos, afectando directamente el bienestar de los ciudadanos de a pie. La organización manifestó su inquietud ante el deterioro de la situación derivado de las últimas medidas adoptadas por Washington, y advirtió que estas dificultan además la capacidad de Cuba para hacer frente a los desastres naturales relacionados con el cambio climático que afectan la región.
Con un espíritu constructivo, la ASEAN alentó a ambas partes a mantener contactos abiertos y respetuosos para resolver sus diferencias de manera pacífica.
No obstante, fue contundente en su exigencia: reiteró el llamado a Estados Unidos para que retire cuanto antes sus medidas unilaterales y elimine a Cuba de la lista de Estados que, según Washington, patrocinan el terrorismo.
Finalmente, la organización expresó su esperanza de que este tema continúe siendo abordado en el próximo período de sesiones de la Asamblea General, dejando claro que la comunidad internacional no perderá de vista la situación de la Isla.
11:42 – Cuba no representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, asegura MNOAL
La representación ugandesa alertó sobre las consecuencias humanitarias del recrudecimiento del bloqueo y señaló afectaciones en sectores esenciales como la salud pública, la educación, el suministro energético, la agricultura, la nutrición y la vida cotidiana de la población cubana.
En particular, destacó que las restricciones al suministro de combustible han tenido efectos sobre la generación eléctrica y el funcionamiento de servicios básicos, incluidos hospitales, escuelas, sistemas de distribución de agua y conservación de alimentos.
También mencionó afectaciones en el transporte público y en las cadenas de producción y distribución de alimentos.
El representante del MNOAL señaló que Cuba ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento internacional y tecnologías energéticas, y denunció que numerosos bancos extranjeros han rechazado operaciones vinculadas con la Isla.
Llamado a retirar a Cuba de la lista de terrorismo
El Movimiento de Países No Alineados reiteró su llamado a Estados Unidos para poner fin al bloqueo y eliminar las medidas adicionales adoptadas desde 2017, incluida la designación unilateral de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo.
Asimismo, destacó la contribución de Cuba a la cooperación médica internacional y su papel en la asistencia sanitaria a otros países.
El MNOAL afirmó que Cuba no representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y llamó a respetar los principios de soberanía, no injerencia, prohibición del uso de la fuerza y libre determinación de los pueblos.
Al cierre de su intervención, Uganda subrayó que la comunidad internacional debe continuar trabajando para eliminar el bloqueo contra Cuba, debido a su carácter ilegal y sus efectos extraterritoriales sobre la soberanía y el desarrollo del país.
11:40 – MNOAL denunció el carácter extraterritorial de las medidas de EEUU contra Cuba
Uganda, en nombre de los 121 Estados miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), reclamó este lunes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Durante el debate urgente sobre la necesidad de poner fin a esa política, la representación ugandesa reconoció la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y recordó que la Asamblea General ha expresado durante décadas un respaldo mayoritario a las resoluciones que demandan el fin del bloqueo.
El representante del MNOAL señaló que, pese a ese pronunciamiento reiterado de la comunidad internacional, en los últimos meses se ha producido un reforzamiento de las medidas restrictivas contra la Isla, lo que ha afectado el proceso de normalización de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
El Movimiento de Países No Alineados expresó su profunda preocupación por las nuevas medidas adoptadas por Washington, incluidas aquellas dirigidas a obstaculizar el suministro de combustibles a Cuba, sancionar a países que mantienen relaciones comerciales con la Isla y aplicar sanciones secundarias contra empresas, bancos y entidades extranjeras.
Según Uganda, estas acciones amplían el carácter extraterritorial del bloqueo y afectan no solo a Cuba, sino también a terceros Estados y al sistema de relaciones económicas internacionales.
El MNOAL consideró que estas medidas constituyen una violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las normas que rigen las relaciones amistosas entre Estados.
11:33 – Grupo de los 77 y China denuncia impacto del bloqueo contra Cuba
La representante de Uruguay, en nombre del Grupo de los 77 y China, expresó este lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas su preocupación por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, y afirmó que estas medidas constituyen un obstáculo para la normalización de las relaciones entre ambos países.
Durante el debate urgente solicitado por Cuba, la representación uruguaya señaló que los daños directos e indirectos del bloqueo afectan sectores esenciales de la economía cubana, incluidos la salud, la nutrición, la agricultura, el comercio, las inversiones, el turismo y el sistema bancario.
El Grupo de los 77 manifestó especial preocupación por la aplicación extraterritorial de medidas estadounidenses, en particular el Título III de la Ley Helms-Burton, al considerar que constituye una afectación a la libertad de comercio entre las naciones al sancionar actividades comerciales e inversiones de terceros países con Cuba.
Impacto del cerco energético
La representación del grupo denunció que las nuevas medidas para reforzar las restricciones financieras y comerciales contra Cuba, incluidas aquellas dirigidas a obstaculizar el suministro de petróleo y sancionar a terceros Estados que mantienen relaciones económicas con la Isla, tienen consecuencias humanitarias y de desarrollo.
Señaló que los déficits energéticos y las dificultades para acceder a combustibles afectan la generación eléctrica y la prestación de servicios públicos esenciales, como hospitales, escuelas, sistemas de agua y saneamiento, transporte público, producción y distribución de alimentos.
Asimismo, afirmó que estas restricciones han limitado la adquisición de tecnologías vinculadas a energías renovables, suministros humanitarios y otras mercancías esenciales para la población cubana.
Reclamo sobre la lista de terrorismo y cooperación médica
El Grupo de los 77 y China pidió la eliminación de Cuba de la lista unilateral de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
La representación uruguaya destacó la contribución de Cuba a la cooperación médica internacional y resaltó el papel de sus profesionales de la salud en el apoyo a otros países durante décadas.
En ese sentido, rechazó cualquier medida coercitiva unilateral que contravenga la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, así como los intentos de obstaculizar la cooperación médica internacional cubana.
11:29 – Rusia: “El pueblo cubano merece el respeto de su soberanía”
Rusia solicitó a Washington levantar las medidas coercitivas contra Cuba y retirar a la Isla de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.
“El pueblo cubano merece el respeto de su soberanía y el derecho a determinar su propio futuro”, afirmó el representante ruso.
Asimismo, alertó que la respuesta de la comunidad internacional ante el caso cubano tendrá implicaciones sobre el futuro de las relaciones internacionales y sobre la posibilidad de que este tipo de medidas se conviertan en una práctica extendida contra otros Estados.
El representante ruso destacó la ayuda solidaria brindada por su país a Cuba mediante organismos internacionales, incluido el Programa Mundial de Alimentos.
Mencionó contribuciones financieras y proyectos de cooperación destinados a fortalecer la seguridad alimentaria en la Isla, así como envíos de productos alimenticios.
Al cierre de su intervención, reiteró la solidaridad de Rusia con Cuba y su disposición a continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y amistad entre ambos países.
11:27 – Representante ruso destacó la “resiliencia” de la economía cubanaEl diplomático ruso señaló que
Afirmó que estas medidas generan un efecto disuasorio sobre empresarios e inversionistas extranjeros y afectan el acceso de la economía cubana a tecnología, financiamiento y recursos energéticos.
También cuestionó que Estados Unidos atribuya las dificultades internas de Cuba exclusivamente a la gestión del Gobierno cubano y aseguró que las sanciones han tenido consecuencias sobre el bienestar de la población.
Durante su intervención, Rusia presentó cifras sobre el impacto de la crisis económica en Cuba y afirmó que las restricciones han afectado indicadores como la disponibilidad de alimentos, el acceso al agua potable, el transporte y los programas de vacunación.
El representante ruso afirmó que la situación actual exige una respuesta de la comunidad internacional y llamó a garantizar que Cuba pueda recibir asistencia humanitaria “sin ningún tipo de condiciones políticas”.
Al mismo tiempo, destacó la “resiliencia” de la economía cubana y mencionó las transformaciones económicas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, incluidas las 176 medidas económicas y sociales presentadas por el Gobierno cubano.
11:25 – Rusia denuncia en la ONU impacto humanitario del bloqueo contra Cuba
El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas afirmó este lunes que las dificultades que enfrenta Cuba, particularmente en materia energética y de acceso a suministros esenciales, están vinculadas al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
Durante su intervención en el debate urgente de la Asamblea General, el diplomático ruso describió la situación cotidiana de millones de cubanos afectados por apagones, interrupciones en el servicio de agua, dificultades para conservar alimentos y limitaciones en los servicios de salud.
“Para nosotros la electricidad es algo básico. Ahora imaginen un día cualquiera en Cuba: se despiertan sin luz, sin agua, porque las bombas se han detenido; la comida de la nevera se ha echado a perder, el transporte público está paralizado y el hospital más cercano funciona con generadores de emergencia”, expresó.
El representante ruso sostuvo que el suministro de combustible a Cuba dejó de ser únicamente una cuestión comercial y se convirtió en un asunto humanitario, debido a las restricciones que, según afirmó, obstaculizan la llegada de recursos energéticos a la Isla.
Asimismo, rechazó las medidas coercitivas unilaterales y afirmó que el bloqueo estadounidense constituye una política de presión contra un Estado soberano, contraria a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
11:22 – “Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí”
El canciller cubano rechazó la narrativa de Washington de que Cuba representa una amenaza para la seguridad estadounidense y afirmó que no existe evidencia de que la Isla constituya un riesgo para ese país.
“No existe pronunciamiento del Gobierno cubano, evidencia ni el más mínimo indicio de que Cuba se haya propuesto amenazar a Estados Unidos”, sostuvo.
En ese sentido, reiteró el mensaje con el que cerró su intervención: “Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí”.
Rodríguez llamó a defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo, y aseguró que Cuba continuará defendiendo su independencia y soberanía.
11:20 – Impacto económico del bloqueo: 8 103 millones de dólares, entre marzo de 2025 y febrero de 2026
El canciller cubano informó que, según cifras presentadas por Cuba, los daños ocasionados por el bloqueo entre marzo de 2025 y febrero de 2026 ascienden a 8 103 millones de dólares a precios corrientes, un incremento del 7% respecto al período anterior.
Añadió que el impacto acumulado desde la aplicación de esta política alcanza, de acuerdo con los cálculos cubanos, 178 700 millones de dólares a precios corrientes.
Rodríguez afirmó que estas medidas afectan también los derechos soberanos de otros Estados y las relaciones comerciales de empresas y ciudadanos fuera de Estados Unidos.
11:18 – Cuestionamientos a la intervención estadounidense
El jefe de la diplomacia cubana criticó la intervención previa del representante de Estados Unidos, al considerar que no respondió a los temas planteados por Cuba y que utilizó el espacio para realizar acusaciones contra el Gobierno cubano.
También cuestionó que la delegación estadounidense hubiera intervenido sobre el fondo del asunto antes de que la Asamblea General aprobara formalmente el desarrollo del debate.
Rodríguez acusó a Washington de intentar impedir que la Asamblea General examinara la política de bloqueo y calificó como un acto de censura cualquier intento de limitar ese derecho.
11:15 – “Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo”: Bruno Rodríguez ante la Asamblea General de la ONU
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, intervino este lunes en el debate urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y denunció el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, así como las nuevas medidas de presión contra la Isla.
El canciller cubano afirmó que en los últimos siete meses la política estadounidense “se ha vuelto más cruenta y despiadada” y señaló que a las sanciones existentes se ha sumado un “cerco energético”, que calificó como equivalente a un bloqueo naval y un acto de guerra.
Rodríguez denunció acciones coercitivas para impedir la llegada de combustibles a Cuba, incluidas amenazas, sanciones y presiones sobre embarcaciones destinadas al suministro energético.
“Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial”, afirmó, y sostuvo que estas medidas buscan provocar una crisis humanitaria y una desestabilización del país.
Durante su intervención, el canciller cubano expuso las afectaciones que, según señaló, enfrenta la población cubana como consecuencia del recrudecimiento de estas medidas, entre ellas los apagones, las dificultades para acceder a medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales.
Rodríguez afirmó que “las familias cubanas, en especial los niños y jóvenes, las madres, sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones” y mencionó indicadores de salud que, dijo, han sido impactados por las restricciones.
Asimismo, cuestionó la afirmación del Gobierno estadounidense de que el bloqueo no afecta al pueblo cubano.
“Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo”, expresó.
10:56 – ¡Esta votación ya es una victoria de Cuba!
Ya esta votación es una victoria de Cuba. El representante de Estados Unidos violó las normas procidementales e intentó impedirlo. Fracasó.
#CubaNOEsUnaAmenaza
10:42 – Asamblea General aprueba celebrar el debate urgente solicitado por Cuba
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración del debate urgente solicitado por Cuba sobre las acciones agresivas de Estados Unidos contra la Isla.
La propuesta recibió el respaldo de 136 Estados miembros, mientras que nueve votaron en contra y 30 se abstuvieron, con lo que quedó autorizada la realización del debate en el plenario de la Asamblea General.
El resultado refleja un amplio apoyo de los Estados miembros a la solicitud presentada por Cuba para que este asunto sea examinado por el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas.
10:39 – La Asamblea General considera la solicitud de Cuba para celebrar el debate urgente
La presidencia de la Asamblea General puso a consideración de los Estados miembros la solicitud presentada por Cuba para celebrar un debate urgente sobre las acciones agresivas de Estados Unidos contra la Isla, incluido el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y el cerco energético que enfrenta el país.
De no presentarse objeciones por parte de los Estados miembros, el órgano dará paso al desarrollo del debate solicitado por la delegación cubana.
10:37 – Cuba cuestiona que se haya iniciado el debate sustantivo antes de su aprobación formal
Después de la intervención del canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, la presidencia de la Asamblea General volvió a conceder la palabra al representante de Estados Unidos para que continuara su intervención, lo que motivó una nueva cuestión de orden de la delegación cubana.
El ministro Bruno Rodríguez señaló que, en ese momento, la Asamblea General únicamente había aprobado la reapertura del tema relativo a la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla, pero aún no había decidido formalmente la realización de un debate sustantivo sobre el asunto.
Cuestionó que la intervención estadounidense abordara elementos de fondo cuando, a su juicio, la Asamblea se encontraba todavía en una fase procesal. En ese sentido, pidió a la presidencia explicar bajo qué norma del reglamento se permitía continuar una intervención de carácter sustantivo antes de que los Estados miembros aprobaran el desarrollo del debate.
“¿La Asamblea ya aprobó sostener el debate o no lo ha aprobado todavía?”, preguntó el diplomático cubano, quien solicitó que se sometiera a consideración de la Asamblea si correspondía o no celebrar el debate solicitado en esta sesión.
10:34 – Cuba solicita que se llame al orden a la delegación de Estados Unidos
Al hacer uso de una moción de orden, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que la Asamblea General se encontraba considerando únicamente un asunto de carácter procesal: la apertura del debate sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla.
La delegación cubana expresó su sorpresa porque, a su juicio, el representante estadounidense estaba realizando una intervención sobre el fondo del tema y no sobre el procedimiento en discusión.
En ese sentido, solicitó a la presidencia de la Asamblea que llamara al orden al delegado de Estados Unidos por apartarse del carácter procesal de la intervención.
10:32 – Cuba presenta una moción de orden durante la intervención de Estados Unidos
La presidencia de la Asamblea General interrumpió la intervención del representante de Estados Unidos para informar que la delegación de Cuba había solicitado una moción de orden.
Antes de conceder la palabra, la presidencia recordó que, de conformidad con el artículo 71 del reglamento de la Asamblea General, un representante que plantee una moción de orden no puede intervenir sobre el fondo del asunto que se está debatiendo.
Acto seguido, la presidencia cedió la palabra a la delegación cubana, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, para exponer su cuestión de orden.
10:30 – EE.UU. se opone al debate y cuestiona su utilidad
El representante de Estados Unidos intervino ante la Asamblea para manifestar su oposición a la realización del debate y, durante su intervención, cuestionó la pertinencia de dedicar otra sesión de la Asamblea General al tema del bloqueo contra Cuba.
El diplomático afirmó que el costo de la reunión podría destinarse a otras necesidades y sostuvo que el Gobierno cubano busca utilizar el debate como un instrumento de propaganda.
Asimismo, atribuyó la crisis económica y los apagones en la Isla a la gestión de las autoridades cubanas, y no a la política estadounidense.
En su intervención, también hizo referencia a que el Gobierno cubano pretende responsabilizar a Estados Unidos de las dificultades que enfrenta el país.
El representante estadounidense concluyó rechazando la tesis de que exista un “bloqueo” como causa principal de la situación en Cuba y reiteró la oposición de su país a la celebración del debate.
10:27 – Siga en vivo el debate urgente sobre el bloqueo contra Cuba en AGNU
10:25 – Comienza el debate urgente en la Asamblea General
La Asamblea General de las Naciones Unidas inició este lunes la sesión convocada a solicitud de Cuba para debatir las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla, entre ellas el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de una agresión militar directa.
10:20 – En breve dará inicio el debate sobre Cuba en la Asamblea General de la ONU
10:09 – El cerco energético mata, ningún bloqueo es humanitario
10:05 – Canciller cubano: Acudimos a la ONU con la verdad de nuestro pueblo
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla señaló que Cuba acudirá a la ONU “con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional” para denunciar las acciones agresivas de Washington contra el país.
Rodríguez aseguró que la delegación cubana defenderá el derecho soberano de Cuba a vivir “sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo”.
Asimismo, denunció que el Gobierno de Estados Unidos intenta impedir que la Asamblea General se pronuncie sobre este asunto mediante presiones a otros Estados.
“Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros. Pero la voz de los pueblos no puede ser bloqueada”, expresó.
El canciller cubano también convocó a seguir el debate y llamó a defender la Carta de las Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones.
“Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí”, concluyó el jefe de la diplomacia cubana.
9:56 – ¿Por qué es urgente debatir sobre el recrudecimiento del bloqueo a Cuba?
9:50 – ¿Por qué Cuba solicitó este debate urgente?
Cuba pidió la celebración urgente de este debate para denunciar que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
Junto con el cerco energético que enfrenta el país, el bloqueo constituye un castigo colectivo contra el pueblo cubano y una grave violación del derecho internacional y de los derechos humanos.
Las medidas el Gobierno de EE.UU. afectan severamente la vida cotidiana de la población, obstaculizan el acceso a suministros esenciales y representan una amenaza para la paz y la estabilidad regional.
9:45 – ¿Qué defenderá Cuba ante la Asamblea General?
La delegación cubana expondrá que el cerco energético impuesto contra el país equivale, en la práctica, a un bloqueo naval, considerado por el derecho internacional como un acto de guerra.
Denunciará que la política de máxima presión aplicada por Washington vulnera la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.