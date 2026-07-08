Mi Barrio por la Patria desde Jagüey Grande

Jagüey Grande.- Muestra de su compromiso con el movimiento Mi Barrio Por La Patria, trabajadores de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón protagonizaron acciones de limpieza, higienización y embellecimiento a varias circunscripciones.

Nuevamente el epicentro resultaron “nuestros barrios y edificios multifamiliares, donde conviven familias trabajadoras comprometidas con la obra de la Revolución”, publicó la entidad en su red social de Facebook.

Nos motivó, especificó el post, la cercanía del 26 de Julio, y el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, para acometer labores tan necesarias como recogida de desechos sólidos, saneamiento de áreas comunes y apoyo con maquinaria para transformar el entorno comunitario.

“Cada esfuerzo y cada herramienta en manos de nuestros trabajadores demuestran que cuando el sindicato convoca, su gente responde”, ponderó la nota.

Para el colectivo de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, Mi Barrio Por La Patria no es solo una consigna: “ es compromiso, unidad y acción concreta para convertir cada comunidad en un espacio más limpio, organizado y digno para todos”.

La entidad reafirmó las potencialidades del sindicato y su gran capacidad de convocatoria. “Con alegría, disciplina y sentido de pertenencia, seguimos aportando desde cada colectivo laboral al bienestar del pueblo. Porque la Patria se defiende también trabajando, limpiando, construyendo y transformando”, ponderan.

El movimiento Mi Barrio por la Patria constituye un proceso de reafirmación popular que promueve la voluntad de avanzar con inteligencia colectiva, un homenaje al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de de la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón.

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