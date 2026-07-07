 ¡Matanzas, provincia destacada en la emulación por el 26 de Julio!

Los resultados de la emulación por el 26 de julio han generado un sinnúmero de comentarios y opiniones, especialmente en Matanzas, a raíz de su condición de provincia destacada.

Entre esas voces, hay desde la confusión y el análisis superficial hasta las malas intenciones.

Muchos se preguntan qué hizo Matanzas para merecer tal distinción. Sin embargo, las miradas no se posan en los verdaderos esfuerzos de este pueblo que, con apenas recursos, mantiene en pie sus servicios vitales.

Es necesario aclarar que el reconocimiento en la emulación no se otorga porque la provincia florezca en todos los frentes, sino porque, a pesar de las limitaciones, supo vencer obstáculos y preservar la dignidad de su gente.

Ser destacados no requiere haber resuelto los apagones, la distribución de agua, la limpieza de la ciudad, el transporte, la canasta familiar u otras carencias que nos afectan. Eso sería ignorar la realidad que impone el recrudecimiento del bloqueo, causa principal de nuestras dificultades.

La emulación premió a Matanzas porque con todas esas carencias ha dado pasos en los ámbitos económico, salud, social y financiero. avances que, aunque insuficientes frente a las necesidades, demuestran la capacidad de resistencia y superación de un colectivo que no se rinde.

Comprendemos que para muchos resulte difícil aceptar que seamos una provincia destacada teniendo tantas carencias, aun así, los matanceros luchamos cada día por avanzar en medio de las adversidades, conscientes de que el mérito no está en la bonanza, sino en la entrega, el trabajo, la resiliencia y la firmeza ante el bloqueo.

No demos curso a planteamientos desalentadores ni tóxicos. Cerremos filas y avancemos hacia nuevas metas; con inteligencia y creatividad, busquemos vías para apartar del camino las piedras que siembran los desagradecidos y los que apuestan por nuestro fracaso.

Por todo ello, los matanceros nos merecemos una sincera felicitación. Este lauro es el justo reconocimiento al esfuerzo colectivo que, contra viento y marea, hizo posible alcanzarlo.