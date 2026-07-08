La tierra de Celina canta en verano

Jovellanos celebró una mañana campesina como parte de las iniciativas culturales del verano, frente a la Galería de Arte Uver Solís. La actividad, auspiciada por la Dirección Municipal de Cultura y la Casa de Cultura, reunió a decenas de vecinos, artistas y autoridades locales en un ambiente de profunda identidad cultural.

El repertorio incluyó tonadas, décimas, repentismo y controversias que hicieron vibrar al público. Los poetas y repentistas del territorio ofrecieron un espectáculo donde cada verso, improvisado o por forzados, rindió tributo a las tradiciones campesinas y a la historia de la nación.

La jornada sirvió como punto de encuentro intergeneracional, donde los más jóvenes pudieron conocer de cerca las tradiciones orales y musicales que forman parte del patrimonio cultural cubano. Familias enteras se acercaron para disfrutar de la música guajira, compartir anécdotas y aplaudir con entusiasmo cada intervención artística.

La mañana campesina rememoró las tradiciones de la tierra natal de Celina González, la relevante exponente de la música campesina nacida en Jovellanos. Esta iniciativa reafirma el papel del arte y la tradición como herramientas de memoria colectiva, demostrando que la cultura popular sigue latiendo con fuerza en el corazón del pueblo matancero.