Adolescentes por Matanzas abre matrícula para Talleres de Verano

Más de una decena de Talleres de Verano propone el proyecto Adolescentes por Matanzas, para aquellos interesados que posean entre 12 y 17 años de edad, y deseen invertir su tiempo en actividades que combinen recreación, aprendizaje, diálogo y fraternidad.

Desde el lunes 3 al viernes 7 de agosto venidero, en la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM), sesionarán encuentros sobre Arquitectura y Urbanismo, Manualidades y reutilización, Teatro, Literatura, Periodismo, Bailes, Historieta, Artes culinarias, Papel artesanal, Psicología creativa, Música trova y Fotografía.

Los interesados pueden inscribirse por vía WhatsApp hasta el 23 de julio próximo; al contactar con el número celular 52560726 manifestarán el taller temático en el cual desean participar, nombre, apellidos, edad y contacto para confirmar su matrícula.

Magalys Menéndez Peñate, especialista en gestión urbana de la Oficina del Conservador, explicó que en este 2026 se dedicarán los talleres a producir valores: «teniendo en cuenta la cultura matancera, y lo caribeño y latinoamericano que compartimos».

Queremos que todo lo que se haga se piense desde la influencia, la convivencia, la expresión de lo que somos como latinoamericanos, como caribeños, como cubanos y matanceros; trataremos de generar en este verano una producción simbólica, cultural, práctica, que vaya a la identidad, argumentó Menéndez Peñate.

Los talleres de verano del proyecto Adolescentes por Matanzas que se gestan desde la Oficina del Conservador de la Ciudad y con la colaboración de la Red de Educadores Populares Libélulas de Matanzas y sus aliados, reúnen a profesionales que voluntariamente dedican su tiempo para que fructifique la iniciativa.

Este tipo de eventos son muy propicios para los adolescentes, opinó Yanisel Trutié Barceló, coordinadora municipal de la Red Jóvenes por la Vida en Matanzas-, están en una etapa donde quieren aprender, absorben mucho y me gusta que existan porque proporcionan una experiencia que debieran vivir todos los adolescentes.

ACN