Festival de Clarinetes apuesta por el talento joven

Durante dos días se ha desarrollado en la Sala de Conciertos José White, de Matanzas, la cuarta edición del Festival de Clarinetes Ciudad de los Puentes. La jornada inaugural reservó la presentación de la Banda de Conciertos de Matanzas.

Bajo la dirección de la Maestra Yany Calama García, la actuación contó con Brenda Betancourt García y el Maestro Roberto Medina Ríos como solistas.

“Hoy compartimos con la Banda provincial de Conciertos de Matanzas y tuvimos dos solistas: Roberto Medina y la estudiante Brenda Betancourt. Comenzó la presentación con el Libertango, de Astor Piazzolla; luego hicimos el tema de la película La Terminal, de John Williams, donde el Maestro Medina fue el solista y después, Rigoletto, de Giuseppe Verdi, con Brenda como solista. Fue un placer para nosotros abrir nuestro festival con la Banda”.

“He participado en todas las ediciones del Festival y cada año es un pasito más que voy avanzando y me voy superando como músico y como persona porque todos nos apoyamos, hay muchos niños pequeños, muchos profesores que han sido parte de mi formación y a todos ellos les doy las gracias.

“Todo se sintió muy cálido, lo disfruté mucho que es lo principal. Estuve un poco nerviosa al principio pero eso es normal. Lo disfruté mucho y estoy agradecida con todas las personas que vinieron hoy a vernos.

“Me gradué hace poco y es el primer paso grande que doy en mi carrera porque he tocado en muchos lugares ya, en festivales y presentaciones diversas, pero ha sido algo muy grande que me den la oportunidad de estar aquí hoy y poder tocar como solista”.

El Maestro Roberto Medina Ríos se refirió a la importancia de celebrar el Festival de Clarinetes pese a las complejas circunstancias del país.

“Este festival es un logro, una conquista y este cuarto año, a pesar de las dificultades, no iba a ser el que rompiera la tradición. Matanzas tiene una tradición artística importante. Después de mucho tiempo decidimos hacer una actividad. Se fue uniendo apoyo, los estudiantes y profesores le pusieron entusiasmo y se convirtió en este festival que ya va por su cuarta edición.

Las circunstancias son difíciles. Analizamos bien todo y decidimos que no debíamos parar. Limitamos la participación exterior, me refiero a maestros internacionales que nos han acompañado y que hubieran querido acompañarnos, incluso amigos músicos de La Habana, y decidimos hacerlo entre nosotros aquí que, además, tenemos bastante potencial.

“No podíamos renunciar por la necesidad de nuestros estudiantes de tocar en público, la necesidad de que no se corte su crecimiento, su formación, el deseo de nosotros de hacer lo que nos gusta hacer que es tocar el clarinete, juntarnos a hablar de clarinete. Todos esos elementos se sumaron y estamos haciendo el Festival, con el apoyo de las autoridades”.

Antecedió al concierto de la Banda la inauguración de la exposición de artes visuales Notas del Viento, con obras de estudiantes de segundo año de la Escuela de Arte de Matanzas.

Durante el segundo día del Festival, este jueves los presentes en el otrora Liceo Artístico y Literario de Matanzas disfrutaron de las interpretaciones de alumnos y profesores de la enseñanza artística. La programación continuará hoy y mañana, adelanta Calama García.

“El viernes compartiremos con el ensamble de los clarinetes donde nos reunimos todos, los maestros y los estudiantes, junto a la banda infanto-juvenil del centro Kairos como invitada y la clausura será con la Orquesta Sinfónica de Matanzas, con la solista Yoleydi Valderrama y como directora Indira Ramos”.

Hasta el 11 de julio próximo en Matanzas se escucharán los conmovedores sonidos del instrumento de viento madera, sus vibrantes arpegios que emocionan a los espectadores, durante el Festival de Clarinetes Ciudad de los Puentes, un evento con marcado interés docente que reverencia y propicia el talento joven, la creación colectiva y el diálogo musical entre generaciones de clarinetistas.