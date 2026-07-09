Pese a la eliminación de Portugal, Cristiano Ronaldo fue homenajeado

Los lusos cayeron 1 a 0 ante España en lo que fue la última Copa del Mundo de CR7, el ídolo máximo del país.

La selección de Portugal quedó fuera del Mundial 2026. Los lusos cayeron 1 a 0 ante España y así se terminó el sueño de Cristiano Ronaldo. El atacante confirmó que disputó su última Copa del Mundo y no pudo evitar la polémica al decir que la Eurocopa 2016 tuvo la misma dimensión que el Mundial.

Pese a la caída de Portugal, en Madeira, ciudad natal de Cristiano, decidieron homenajearlo con un show de drones. Allí pudo verse la bandera de Portugal, la figura de CR7 y su clásico festejo . “He ganado tres títulos por Portugal; antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané con la selección fue el de 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente“.

Ventura Luis García Hoyos, estudiante de Periodismo