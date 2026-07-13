Feria de Jovellanos ofrece productos con precios módicos y carbón artesanal

Jovellanos.- La Plaza Roja de este territorio fue escenario este fin de semana de una exitosa feria agropecuaria abierta a toda la población.

Se desarrolló en un ambiente familiar y ordenado, ofreció a los asistentes una variada gama de hortalizas y viandas frescas, directamente desde el productor al consumidor, lo que garantiza precios módicos en comparación con otros mercados informales.

La iniciativa busca aliviar la canasta básica familiar en un contexto de carestía, poniendo énfasis en la calidad y la procedencia de los alimentos.

Cumpliendoestrictamente con las normativas vigentes del proceso de bancarización, el espacio habilitó las vías establecidas para el pago digital.

Los compradores pudieron realizar sus transacciones a través de las plataformas nacionales, incluyendo la banca móvil y las pasarelas de pago autorizadas, facilitando así el intercambio comercial sin el uso exclusivo del efectivo. Esta medida no solo agiliza las ventas, sino que también fomenta la transparencia y el control financiero.

Entre los productos más demandados destacaron los sacos de carbón vegetal artesanal, cuya oferta masiva suple la creciente necesidad energética

de los hogares.

Este recurso se ha vuelto imprescindible para la población ante los extensivos cortes eléctricos que enfrenta la nación, derivados de la compleja situación económica del país.

La presencia de este insumo permitió a las familias asegurar una fuente de cocción alternativa, mitigando los efectos de la inestabilidad del servicio eléctrico.

La feria no solo cumplió un rol comercial, sino también social, al demostrar que la organización local puede responder a las necesidades básicas mediante el esfuerzo colectivo.

Con una afluencia masiva durante el fin de semana los organizadores valoraron positivamente la acogida y anunciaron la posibilidad de repetir la experiencia en próximas fechas.

La población jovellanense, una vez más, respaldó con su presencia este tipo de iniciativas que combinan abastecimiento, tecnología y resiliencia.