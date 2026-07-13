Cuba decreta Duelo Oficial por fallecimiento del Emir Padre de Qatar, Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani

El Gobierno de Cuba decretó Duelo Oficial en todo el territorio nacional con motivo del fallecimiento de Su Alteza el Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani, Emir Padre del Estado de Qatar, entrañable amigo de la Mayor de las Antillas.

Con profundo pesar, el pueblo cubano ha conocido el deceso de este distinguido líder, quien a lo largo de su vida demostró un afecto especial por Cuba y su pueblo. Su Alteza cultivó una entrañable amistad con el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, vínculo que cimentó el desarrollo de las históricas relaciones de amistad y cooperación que hoy unen a ambas naciones.

Su visión solidaria lo convirtió en un promotor clave, junto al Comandante en Jefe, de la fructífera cooperación bilateral en el ámbito de la salud.

Como símbolo palpable de esa hermandad, el 10 de enero de 2012 fue inaugurada con su presencia el Hospital Cubano en Dukhan, centro que en lo adelante rendirá eterno tributo a ambos destacados líderes, y que se mantiene como un referente por la excelencia de los servicios que presta a la comunidad.

El Jeque Hamad bin Khalifa Al-Thani realizó varias visitas a la Isla, siendo la primera de ellas en septiembre del año 2000, ocasión en la que fue condecorado con la Orden José Martí, la máxima distinción que otorga el Estado cubano.

El Gobierno de Cuba extiende sus más sentidas condolencias a Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir de Qatar, así como a la familia y amigos del finado, y al hermano gobierno y pueblo qatarí.

En señal de duelo, se ha dispuesto que la Bandera de la Estrella Solitaria ice a media asta en los edificios públicos e instituciones militares durante la vigencia del Duelo Oficial, establecido desde las 6:00 a.m. del día 13 de julio hasta las 12:00 de la noche del 14 de julio de 2026.