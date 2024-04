Gesto pedagógico de Reynier Mariño en Matanzas

Reynier Mariño, virtuoso guitarrista y compositor cubano, impartió clase magistral de música flamenca en la Escuela Profesional de Arte de Matanzas, en gesto pedagógico para la superación del estudiantado.

Mariño llamó a que los jóvenes se interesen por la música flamenca, «es una cuestión de soltar el móvil y ponerse a estudiar», dijo y enfatizó en la necesidad de formar mayor cantidad de guitarristas flamencos para responder a las demandas de las compañías del país.

Con su guitarra interpretó una bulería para los estudiantes, luego acompañado por Ivette Fernández, antigua cantante del grupo Anacaonas, en el cajón tocaron Entre dos aguas, de Paco de Lucía, interpretación que dedicó a su profesor Ildefonso Acosta, Premio Nacional de Música 2019.

Sorprendió la presencia de Dernis Luis Pérez Sánchez, un joven guitarrista de 19 años que incursiona en el mundo del flamenco, a quien Mariño convidó a tocar juntos.

Ivette Fernández, quien acompaña a Reinier Mariño, explicó: «nos gustaría llegar a cada rinconcito; ahora tenemos una gira en varios municipios de Villa Clara, en Sancti Spíritus, espero que podamos llegar hasta las escuelas».

Me dedico a enseñar, soy un profesor que toca la guitarra, no un guitarrista que da clases y además muy orgulloso estoy de ser profesor; con la gira he dado clases en la Escuela Nacional de Arte, en varias provincias, y online tengo muchos alumnos en todo el mundo, expresó Mariño.

El músico mencionó a la compañía Novadanza, de Kenia Carrazana como referente dentro de la ciudad; grupo con cuyas bailaoras actuó este martes en la Ermita de Monserrate, donde se fotografió el poeta granadino Federico García Lorca en el año 1930.