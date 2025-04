Embajador de México agasaja a Ediciones Vigía en su 40 aniversario (+fotos)

El cierre de la tercera jornada del Festival por los 40 años de Ediciones Vigía se distinguió con la presencia del Embajador de México en Cuba, el Excelentísimo Señor Miguel Díaz Reynoso, quien mantiene una estrecha relación con la editorial matancera desde hace cerca de tres décadas.

Durante el encuentro en la casona de la calle Magdalena, el representante mexicano resaltó la trascendencia de Vigía en la región y la presencia de sus libros arte en el mundo, en especial en las Ferias del Libro del país azteca, con el que Cuba mantiene excelentes relaciones de intercambio cultural.

«Soy afortunado porque recién llegué por primera vez a Cuba, como agregado cultural de México, empecé a viajar, a salir de La Habana para conocer la Isla y tuve el privilegio de venir a Matanzas y muy pronto llegar a Vigía.

“Para mí ese encuentro fue una revelación, un descubrimiento y quedé ya vinculado, asociado a Ediciones Vigía. Desde entonces, cada vez que hay oportunidad, no más vengo por el gusto, por la amistad con los artistas, con Agustina y con quienes están hoy al frente, pero también conocía a los otros fundadores y gestores de la primera etapa que a mí me toca conocer de Vigía, (Alfredo) Zaldívar y (Rolando) Estévez. Luego me he dedicado a traer amigos, escritores, artistas a que conozcan qué es Vigía.

“Tuvimos la oportunidad de llevar Vigía a las Ferias de México, especialmente la Feria de Guadalajara que es muy importante en América Latina y siempre me ha dado un enorme gusto ver que hay algo de Vigía siempre en la Feria del Libro y que también se conozca en la Ciudad de México y en otras plazas.

“Entonces es una obligación venir a acompañar a Vigía en sus 40 años. Yo la conocí cuando ya tenía 10 años y por supuesto no podía faltar hoy. Con mucho gusto una vez más estamos en Matanzas y festejando a Vigía. Es un viaje distinto. Hemos venido a Matanzas en otros momentos difíciles, pero hoy es una fiesta venir y estar nuevamente en Matanzas para el cumpleaños de Vigía».

Antecedió a la visita de Díaz Reynoso la presentación de la quinta novedad literaria del evento que inició el lunes último y concluirá hoy.

Diente de león, de Nelson Simón, al decir de su editor, Pablo G. Lleonart, destaca la importancia de la poesía y el lenguaje en la obra del poeta quien busca representar lo íntimo y verdadero; su escritura recibe la influencia de la cotidianidad y la lucha por la autenticidad en la escritura. Además, resaltó el diseño del libro, obra de Héctor Rivero, que aporta una dimensión visual a la poesía, creando un jardín de experiencias que refleja la libertad y la búsqueda del tiempo perdido.

Nelson confesó la emoción que lo une hace 38 años a Vigía, desde que publicara aquí su primer texto, un intercambio que ha reforzado sus raíces con el paso del tiempo, y libros que han salido también bajo el sello de Ediciones Matanzas.

Durante la mañana la poesía colmó la sala de presentación con dos mesas de lectura en las que intervinieron autores como Mae Roque, Humberto Fuentes, Gaudencio Rodríguez Santana, Luis Enrique Mirambert, Pablo G. Lleonart, Maylan Álvarez y Alfredo Zaldívar, quien recibió un quinqué azul como agradecimiento a su labor como fundador de la editorial, el 25 de abril de 1985.

Este viernes concluirá el Festival por los 40 años de Ediciones Vigía con la presentación de Escritura sin rumbo, de Margarita Mateo Palmer y homenajes a quienes han formado parte de la casa editorial de los libros arte.

Fotos de la autora y Humberto Fuentes.