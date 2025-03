Cuentas por cobrar y por pagar, un flagelo de la economía cubana

Por asuntos de trabajo he estado, recientemente, en varios escenarios donde un punto neurálgico han sido las cuentas por cobrar y por pagar. La cadena de impagos es un lastre que acompaña a la economía cubana y se extiende de año en año, con su nefasto resultado.

Este tema ha estado presente en diversos espacios y niveles de dirección y aún no se ha solucionado, es más, se agrava por día. Para que se tenga una idea, ha sido objeto de análisis en diferentes Asambleas del Poder Popular a nivel nacional.

Son muchos los riesgos de las cuentas por cobrar, entre ellos la desaceleración del flujo de efectivo (o capital de trabajo) que sustenta un negocio que le permite crecer, pero si no cobra, no hay posibilidades de desarrollo.

Un sector con grandes perjuicios por esta causa y no el único, es el campesino. ¿Quién no ha escuchado los impagos por la venta de leche, ganado o producciones agrícolas? En la actualidad la fuerza laboral de este sector es de trabajadores temporales, a los que hay que pagarles por jornada y si el contratista no cobra en tiempo las producciones vendidas, se le dificulta pagarles a los empleados.

Incluso son morosos en el pago hasta las unidades presupuestadas. Es obligatorio hacerse varias preguntas. ¿Se hacen contratos? ¿Se fijan las formas de pago y el tiempo establecido? ¿Cuántas empresas o productores llevan a litigio los impagos?

Mi criterio es que el asunto obedece a la falta de exigencia y fiscalización. Como decían las abuelas, esto está «a manga por hombro» o «a la buena de Dios».

Si existiera un equipo fiscalizador que sancionara tanto al que no paga como al que no cobra, sería ideal. Si es que queremos acabar con este flagelo.