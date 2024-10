Las miradas medulares de José Villa Soberón en Matanzas

Una treintena de piezas conforman la muestra Miradas medulares, del Premio Nacional de Artes Plásticas 2008 José Villa Soberón, que se inauguró este jueves en la galería Pedro Esquerré, de Matanzas, durante la primera jornada de la 49 Semana de la Cultura en la urbe yumurina.

“Me entusiasmé mucho cuando me hicieron la propuesta de exhibir en Matanzas que, de manera particular, siempre ha tenido mucha tradición de buenos escultores, algo que no ocurre siempre fuera de la capital.

“Hay muchas cosas que siempre me han unido a Matanzas, entre ellas mi admiración por la cultura. Estaba hablando de las artes plásticas, pero esta ciudad es mucho más que artes plásticas, su cultura es mucho más abarcadora.

“La galería es muy hermosa, creo que hay pocos espacios tan lindos y conservados en nuestra realidad actual. Es muy bonita y amplia por lo que funciona muy bien para exponer esculturas, por eso quise solo poner obras en el espacio”.

Miradas medulares recoge las dos zonas más importantes de la creación de Villa Soberón; por una parte la parte figurativa de su obra, las esculturas de personalidades que se encuentran en medio del contexto urbano en varias plazas y sitios de Cuba y varias ciudades del mundo y, con mayor énfasis, una selección de sus piezas abstractas.

“Lo más protagónico en esta muestra es mi obra abstracta, no es mi obra figurativa que por lo regular, aparentemente tiene más facilidades para que se entienda.

“Me gusta porque a veces la gente ve con mucha facilidad y yo creo que la escultura y el arte en general hay que mirarlo con más profundidad y saber que cada una de estas obras es capaz de sugerir sensaciones e ideas, emocionar”.

En las palabras al catálogo, la curadora de la expo, Meira Marrero Díaz, expone que las obras de Villa Soberón logran un prontuario entre el minimalismo y la abstracción que desafía la percepción del tiempo y el espacio porque ha logrado un nivel de síntesis y resolución impresionantes.

Circunstancias particulares de la vida propiciaron que José Villa Soberón se moviera, artísticamente hablando, entre lo figurativo y lo abstracto, líneas de creación en las que expresa su discurso visual desde hace décadas.

“Mi primera intención cuando me gradué era hacer este tipo de obra figurativa, pero en la sociedad en general creo que las cosas tienen que llegar a su momento para que funcionen y en aquellos años esa idea primigenia de no poner a las figuras que uno quiere homenajear sobre un pedestal, sino vincularlas a la cotidianidad, no fue bien comprendida ni aceptada.

“Me reencontré con esa forma de expresión muchos años después porque en ese momento incursioné en otro tipo de escultura que estaba más cerca de mis posibilidades reales de llevarla adelante, porque además esta obra pública necesita más recursos para su realización.

“Luego he compartido las dos líneas creativas y me satisface mucho porque puedo atender a dos tipos de públicos: a este que suele venir a las galerías más entendido en el arte y a otro mucho más amplio que a lo mejor nunca ha pisado una institución de este tipo, pero se puede encontrar en la calle con una de estas esculturas e interactúan con esa obra de arte”.

En este sentido, Marrero Díaz valoró que la escultura del Maestro juega un papel crucial en el arte y la sociedad actual, grandeza que no solo exhibe en sus procesos creativos sino también como formador de generaciones de escultores cubanos.

“Villa Soberón es un gran Maestro que ha trascendido, no solo por ser un excelente escultor, lo que le mereció su Premio Nacional, sino por ser un cultor de escultores. Su taller tiene semejanzas con el taller del «Lolo», aquí en Matanzas, y se ha dedicado con mucha paciencia y entereza a la formación de nuevos y valiosos jóvenes escultores cubanos.

“Su obra es inmensa, estoy feliz de que en esta galería se contenga; pero la obra más grande, que es la obra de la vida, esa la guarda la historia del arte”.

Villa Soberón expresó su agradecimiento a Matanzas por la acogida que encontró en la ciudad y a los trabajadores del Consejo provincial de las Artes Visuales por su profesionalidad y el apoyo que, en momentos tan complejos, le brindaron para hacer realidad esta muestra expositiva.