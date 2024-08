Tomar vinagre todos los días puede reducir la depresión

El ensayo, controlado, se realizó a un grupo de hombres y mujeres sanos, no fumadores, con edades entre 18 y 45 años a los que durante cuatro semanas se les asignó aleatoriamente beber vinagre diluido (dos cucharadas dos veces al día) o tomar una pastilla que contenía una pequeña cantidad de vinagre (una al día).

El análisis de los resultados de las pruebas de salud mental mostró que no hubo diferencias, pero los síntomas depresivos disminuyeron en un promedio del 42 por ciento en el grupo que tomó vinagre directamente y en un promedio del 18 por ciento en el que tomó las pastillas.

A su vez, el análisis de GC-MS mostró que el grupo que consumió vinagre líquido tuvo un aumento del 86 por ciento en nicotinamida, una forma de vitamina B3, que tiene propiedades antinflamatorias y de belleza.

Según los especialistas, las mejoras en los síntomas de depresión podrían estar relacionadas con los cambios en los niveles de nicotinamida.

El estudio concluye que el consumo diario de vinagre durante cuatro semanas podría ayudar a reducir los síntomas de depresión; sin embargo, resaltan la necesidad de llevar a cabo más investigaciones, con períodos de tiempo más prolongados e incluyendo poblaciones con alto riesgo de depresión clínica, para confirmar estos resultados y comprender cómo actúa el vinagre en este contexto.

Más información en: https://encr.pw/vxaNQ

