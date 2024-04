El privilegio de tener el mejor oficio del mundo (+audio)

Foto: Tomada de Internet

El Periodismo, catalogado por Gabriel García Márquez como el mejor oficio del mundo, es lo más cercano que conozco a la satisfacción personal. Llegué a este mundo sin una convicción de que sería el camino más apropiado para seguir estudios luego de terminada la enseñanza preuniversitaria.

Pero, poco a poco, al verme sentada en un aula universitaria con compañeros a los que admiré desde el primer día, al enredarme entre las páginas de un semanario donde apareció mi nombre reflejado al terminar cada trabajo periodístico, como justo alimento para mis orgullos desmedidos de principiante… me sentí feliz.

Después vinieron los tiempos de la televisión, pero nada que superara la extraña sensación de dominio del mundo que me proporcionó la radio. Por azares de la vida llegué a Radio 26 y me enamoré del periodismo radial.

Incluso en los momentos difíciles, de recorridos sin transporte, de caminar la ciudad de punta a cabo buscando la información oportuna, del cansancio y las horas de desvelo pensando en el mejor enfoque para aquellos temas más complejos, de las reuniones …aún en esos momentos… he amado con pasión mi profesión.

Ser periodista entraña sacrificio, comprender a las personas y ser parte de lo que sienten sin conocerlas, conlleva la pasión necesaria para defender una idea no tan aceptada sobre algún tema peliagudo, requiere de imparcialidad y un poco de ingenio para hacer digeribles asuntos complejos que afectan la sociedad día a día.

Ser periodista, para mí, es apropiarse de la voz de la población y, utilizando las técnicas periodísticas aprehendidas durante años de estudios y experiencias, alzarla donde todos puedan escucharla.

El Periodismo, más allá de responder ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué?, implica la alta responsabilidad de descifrar el mundo, analizarlo y hacerlo entendible para todos.

Es disfrutar del silencio ensordecedor de un estudio, sentarme cada día tras el micrófono y sentir que esa es la única barrera que me separa de quienes me escuchan, incluso estando a kilómetros de distancia, es pasar el día ejerciéndolo y la noche soñándolo; como me enseñaron muchos de mis profesores y colegas vivirlo desde que nos levantamos de la cama hasta que volvemos a acostarnos y en ese momento, seguir siendo periodista.

Es un desafío constante, un reto imperecedero…un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Ser periodista no es solo un oficio o una profesión, en eso discrepo del Gabo, un maestro en la materia porque, para mí, el periodismo, es una forma de vida.