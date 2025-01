Rememoran llegada de la Caravana a la ciudad de Matanzas (+fotos y vídeo)

Combatientes del Ejército Rebelde junto a jóvenes matanceros de los trece municipios de la provincia reeditaron el recorrido de la Caravana de la Libertad por el occidental territorio cubano, como lo hiciera el Comandante en Jefe Fidel Castro junto a la columna número 1 José Marti aquel 7 de enero de 1959.

Los 66 jóvenes que llegaron al Parque de la Libertad cargados de banderas representan a diferentes sectores como Salud Pública, Educación, la Termoeléctrica Antonio Guiteras, la Agricultura, miembros del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La gala político-cultural se desarrolló justamente en los bajos del balcón del Gobierno provincial desde donde Fidel pronunciara aquel discurso para reafirmar que estaría siempre junto al pueblo.

«Este es un pueblo lleno hoy de fe en sí mismo, un pueblo que ha decidido romper con la podredumbre, con el vicio, con la corrupción y con todas las inmoralidades que han retrasado su progreso; un pueblo que sabe lo que quiere y sabe cómo lo quiere, un pueblo que está seguro de sí mismo, que tiene confianza en los hombres que hoy lo dirigen, porque sabe muy bien que esta vez no lo engañarán ni lo traicionarán, como sabemos nosotros que mientras podamos contar con el pueblo, y contaremos con el pueblo mientras seamos leales al pueblo, no habrá obstáculo por delante que no seamos capaces de vencer”.

Yosiel Olivera Ortega, primer secretario del Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Matanzas, destacó que hoy la mayor fortaleza del proceso revolucionario radica en la misma unidad que cambió la realidad cubana aquel primero de enero de 1959.

«A tono con los tiempos que vivimos, la juventud matancera asume una vez más el protagonismo que el Partido Comunista de Cuba y nuestro pueblo demanda de nosotros. Para materializar esta firme decisión, los yumurinos disponemos de visible fortaleza, insuperable por enemigo alguno, de adentro o de afuera. Incluye adversidades y fenómenos naturales que surjan. Un escudo sólido lo representan los miles de jóvenes, los cuales forman parte de las nuevas generaciones continuadoras del legado de Martí y de Fidel, dispuestos a defender en todos los terrenos la obra que nuestros padres nos legaron.»

En este espacio a más de 60 matanceros se les entregaron los carnets que los acreditan como integrantes de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba.

Presidieron el acto el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey, acompañados de algunos caravanistas que protagonizaron ese hecho histórico.