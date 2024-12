A un año de la implementación de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía, si bien se muestran discretos resultados, existe la insatisfacción de que no se ha avanzado en los aspectos de mayor impacto en el pueblo, aseguró el diputado por el holguinero municipio de Gibara, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República y miembro del Buró Político del Partido.

El bloqueo y sus medidas prácticas de persecución y presiones financieras, son los principales obstáculos en la actualización y perfeccionamiento del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, dijo.

El paso de dos huracanes y la ocurrencia de dos sismos requirió destinar recursos materiales y financieros para la recuperación, por lo que también significó diseñar estrategias distintas.

El Jefe de Gobierno aprovechó el momento para reconocer el trabajo realizado por los territorios y los organismos, así como agradecer la ayuda solidaria de nuestro pueblo, la de países amigos y de las Agencias de las Naciones Unidas.

ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA

Los principales impactos en el orden de la estabilización macroeconómica se concentran en la implementación de las políticas fiscales, de precios y monetaria, con efecto favorable en la ejecución del Presupuesto del Estado 2024.

El Primer Ministro mencionó que el ritmo de crecimiento del dinero en circulación se ha ralentizado; no obstante, presenta un crecimiento interanual del 26 %, elevando su importe a más de 700 000 millones de pesos, lo que impacta directamente en los índices de inflación.

La inflación, añadió, ha tenido una ligera desaceleración. Al cierre de octubre se registró un 28 %, aun así, continúa siendo alta.

En otro sentido, informó que la nueva tarifa eléctrica a los altos consumidores del sector residencial no logró la reducción esperada del consumo, por el contrario, aumentó.

Por ello, se estableció como directiva para las nuevas inversiones y proyectos, el uso de las fuentes renovables de energía.

El ahorro energético es una necesidad impostergable, sentenció el titular gubernamental.

Se detectaron 38 673 fraudes y robos de electricidad, fueron recuperados 61 311 mw e impuestas multas por 19 millones de pesos, enumeró.

SOBRE LOS VALORES REFERENCIALES DE LA VIVIENDA Y LAS VIOLACIONES DE PRECIOS

Con relación a la vivienda, Marrero Cruz manifestó que los valores referenciales, vigentes desde 2017, en la práctica eran muy inferiores a los precios reales de venta y se demostró un alto nivel de evasión y morosidad en los pagos.

En ese sentido se realizó una clasificación de las viviendas por diferentes zonas y se implantó el sistema de clasificación de las viviendas por zonas, ajustando los precios de estas.

«Los impuestos sobre ingresos personales asociados a los actos de compra-venta, herencia y donación, se calculan y pagan con base en el valor real de la transacción», aseveró.

Asimismo, significó que los valores referenciales de las viviendas crecen cinco veces, por eso, se aprobó una nueva política para establecer el pago de la vivienda como requisito previo al acto notarial e inscripción en el registro de la propiedad fomentaron un ambiente de confianza entre el pueblo.

Como resultado del control de implementación de la política actualizada de precios, se han realizado 606 303 inspecciones y detectadas 357 489 violaciones para un índice de detección del 59 %.

De igual forma fueron impuestas 371 333 multas por más de 980 millones 300 000 pesos, se realizaron 17 767 ventas forzosas y fueron cerrados 3 522 establecimientos y aplicados 1 024 decomisos.

Sin embargo, en este proceso, añadió, no se logra el mismo ritmo, sistematicidad y rigor en todos los municipios del país. De ahí que, ratificó, el enfrentamiento es preventivo y que se debe perfeccionar la integración de los factores para preservar el orden y el control.

Por otra parte, el Primer Ministro agregó que se aprobó un sistema de pago con la eficiencia del trabajo de los inspectores de las direcciones de inspecciones y de los trabajadores de las oficinas de Control y Cobro de Multas.

Además, puntualizó que se mantiene el monitoreo semanal a los precios máximos aplicados a seis productos de alta demanda por la población; se evalúa la conveniencia de actualizarlos y proponer otros.

Es un reclamo de la población, resaltó, regular los precios de los productos agrícolas, cuestión que es facultad de los gobiernos locales, por lo que se requiere incrementar el control y exigencia sobre su cumplimiento.

Se han aprobado las propuestas para la eliminación de subsidios asociados a productos y servicios, con el fin de que estos sean solo a las personas que lo necesiten. Sin embargo, ratificó que, a partir del principio de no implementar proyecciones hasta que estén creadas las condiciones, se decidió posponer la aplicación.

Sobre la medicina natural, añadió que la descentralización hacia los municipios de la aprobación de los precios permitió eliminar subsidios por 713 millones de pesos.

¿CÓMO SERÁ LA DESDOLARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA?

En cuanto a la dolarización especificó que funcionará bajo esquemas de dolarización parcial, sectores exportadores y se incorporan otros, que en lo fundamental son:

Ventas mayoristas y minoristas en divisas, previamente aprobadas.

Pago de aranceles en divisas y servicios asociados a las operaciones de comercio exterior a las fgne.

Aceptación de efectivo en divisas en el turismo, casas de Habano; farmacias, ópticas y clínicas internacionales; aeropuertos y otros que se autoricen.

Pago a productores en divisas de bienes exportables y a productores agropecuarios que sustituyen importaciones.

Ratificó la política del Gobierno de avanzar en la desdolarización de la economía. De ahí que se aprobó implementar el nuevo mecanismo para la gestión, control y asignación de las divisas a los actores económicos alineado con la dolarización parcial.

Fueron aprobados, dijo, los objetivos y premisas para el redimensionamiento del mercado cambiario oficial. El nuevo régimen cambiario asume una mayor flexibilidad en el tipo de cambio, al establecer, que la tasa debe variar cuando se modifican las condiciones de oferta y demanda de divisas.

Es un proceso complejo por la participación del sector estatal, no estatal y la población, con tipos de cambio múltiples.

ESTIMULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y OTROS SECTORES QUE IMPACTAN EN LA ECONOMÍA

La inversión extranjera, agregó, tiene un efecto importante en la generación de ingresos de divisas, pero no alcanza los resultados que hubiésemos querido tanto en la creación de nuevos negocios o como el dinamizar los negocios existentes.

No obstante, recordó que todas las inversiones extranjeras y los negocios que hay en Cuba están sufriendo las mismas consecuencias bloqueos y los mismos problemas que ha tenido el país con los combustibles y las afectaciones energéticas, etcétera.

Precisamente, para estimular esta actividad, fue aprobada la propuesta de decisiones relativas al tratamiento de la inversión extranjera, que contribuirá a eliminar las cuestiones que desestimulan la atracción de capital foráneo y deben tributar, de conjunto con otras acciones, a un mejor desempeño de esta actividad.

Explicó que también se actualizó la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera con un nuevo enfoque, en tanto en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, se trabaja en una propuesta dirigida a estimular nuevos negocios, tal y como se previó desde su concepción, en aras de fomentar los encadenamientos con la industria nacional.

Se aprobaron, además, los esquemas de autofinanciamiento en divisas para las exportaciones del turismo, tabaco, carbón vegetal, miel de abejas, el reciclaje de materias primas, acero, y para la comercialización de equipos electrodomésticos y de eficiencia energética, así como para la industria ligera y la química.

De igual modo, fue aprobado el esquema de financiamiento para la producción de maíz y granos, que debe contribuir a la sustitución de importaciones y se prevé la aprobación de otros, los cuales tendrán sus impactos el próximo año.

En relación a las acciones para recuperar ingresos exportables de Etecsa, Marrero Cruz apuntó que se limitan las recargas del saldo principal en cup a los precios actuales; y por encima de ello se incrementan las tarifas, sin límites de consumo.

De igual modo, se acumulan los saldos no utilizados de Nauta Hogar al cierre del mes y se proponen nuevas ofertas en divisas, al tiempo que se incorpora el pago del Roaming Out en divisas.

Por otra parte, con el propósito de incrementar los ingresos en divisas, se aprobó la norma que regula el comercio electrónico mediante pagos en el exterior.

Además, para recuperar los ingresos por concepto de remesas, se aprobó la aplicación de un tipo de cambio flotante, como parte del redimensionamiento del mercado cambiario.

El Jefe de Gobierno comentó que también avanza la implementación del reordenamiento de las operaciones de comercio exterior de las formas de gestión no estatal.

Una de las prioridades para la captación de divisas mediante nuevas fórmulas de financiación, han sido los proyectos de energía solar fotovoltaica. El avance de estos procesos inversionistas, apuntó, permitirá que al concluir el año 2025, se conecten unos mil megawatts al Sistema Eléctrico Nacional.

Respecto al proceso de contratación, señaló que no se ha podido garantizar el control de los productos agrícolas que se producen a nivel de municipio, para su comercialización a precios asequibles al pueblo.

Al respecto, se aprobó para 2025 el procedimiento para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera. Serán objeto de contrato 283 292 productores, los que representan 80 715 más que al cierre de la contratación de 2024.

En cuanto a la comprobación al uso de la tierra, dijo que se han depurado 434 056 tenentes. Se han detectado 200 097 ilegalidades en el 55 % de los tenentes visitados y se han resuelto 142 584, el 71 % de las detectadas.

La producción de alimentos es prioridad para el desarrollo económico. Foto: Jorge Enrique Jerez Belisario

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, OTRO TEMA CLAVE

La participación de la producción nacional en el balance de alimentos de los municipios continúa siendo baja, ante lo que sigue siendo una necesidad que, desde lo local, se tracen estrategias de desarrollo de la agricultura.

Sobre el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar, confirmó que presenta un positivo comportamiento, logrando cumplir la producción de hortalizas y condimentos.

Unos 19,9 metros cuadrados por habitantes se alcanzaron en el Programa, y fueron construidos 575 nuevos organopónicos, superior en 275 a lo previsto para el año.

Se incorporaron también 48 538 nuevos patios y parcelas familiares, para un total nacional de 1 243 739.

Insistió Marrero Cruz en que todo centro de trabajo que tenga autoconsumos y venda alimentos a sus trabajadores y la comunidad, alivia enormemente al país.

Lo resultados de la agroindustria azucarera, por otra parte, son negativos, dijo. Reconoció que hemos tenido que importar azúcar, lo que calificó como una vergüenza.

Para revertir esta situación fueron redimensionadas 188 bases productivas y se encuentran en proceso de disolución 44 cooperativas.

Es vital la identificación de soluciones novedosas, que permitan detener el deterioro que enfrenta la agroindustria azucarera, cuyo punto de partida es la siembra y cuyos resultados no se deben medir solo por la producción de azúcar, sino también de sus derivados, energía y la generación de empleo, precisó.

Asimismo, para incentivar el incremento de la producción nacional, fue aprobado aplicar las reducciones a las tarifas arancelarias a la importación de materias primas y bienes intermedios.

Se determinó la nomenclatura de materias primas y bienes intermedios, a los que se les aplicará la reducción del 50 % de la tarifa arancelaria. Además, se exoneraron del pago de aranceles a 196 productos.

Sostuvo el Jefe de Gobierno que, en función de cumplir con el principio de no importar lo que se puede producir y proteger la industria nacional, se mantiene el incremento de las tarifas arancelarias a la importación de rones cervezas, tabaco y cigarros; mientras se analizan otros productos a los que se les puede aplicar esta decisión.

A la par, resulta impostergable la consolidación de la implementación efectiva de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley ssan), proceso en el que la aplicación de la agroecología debe incidir de manera significativa en el incremento de los rendimientos.

DESARROLLO DE LOS ACTORES ECONÓMICOS

En el año que concluye se trabajó en la propuesta de política y Anteproyecto de Ley para la Empresa Estatal Socialista, así como en la actualización de las normas para las formas de gestión no estatal; sin embargo, la situación económica que atraviesa el país no aconseja en este momento aprobar esta Ley pues, de promulgarse, no se garantizaría su cumplimiento, informó.

Se priorizará pasar a otra etapa en los procesos de transformación y modernización del sistema empresarial estatal, que entre otros aspectos incluye: la consolidación y ampliación de la facultad para la organización salarial; el perfeccionamiento de los sistemas de trabajo; la aplicación adecuada de la responsabilidad social para su fortalecimiento y mayor autonomía.

El próximo año, dijo, se implementará el perfeccionamiento de las estructuras y funciones del sector empresarial estatal, desde las osde, empresas, empresas filiales y las UEB.

Además, fue aprobada por el Consejo de Ministros la norma jurídica que establece como facultad de las entidades estatales determinar la organización de su sistema salarial.

Específicamente sobre los actores económicos no estatales, se avanza en la implementación de las normas actualizadas para ellos, por ejemplo, se inició el proceso para la aprobación de las mipymes privadas y cooperativas no agropecuarias en los 16 municipios seleccionados.

Han existido preocupaciones sobre el ordenamiento de la comercialización minorista y mayorista por las formas de gestión no estatal. Esta es una norma que debía haber salido junto a las otras, pero por su complejidad se decidió retrasar para su perfeccionamiento.

La interpretación errónea de la norma se debe, en gran medida, a la falta de comunicación, admitió Marrero Cruz. No se trata de prohibir, sino de ordenar.

Todo trabajador por cuenta propia que produce, puede seguir comerciando mayoristamente, al igual que los que tienen aprobado en su función social esta actividad.

Impulsar el desarrollo de los actores económicos no estatales en el camino correcto, para que aporten a la economía nacional, es el verdadero objetivo de estas medidas.

El Ministerio de Comercio Interior está desarrollando encuentros de esclarecimiento y preparación de la implementación de lo dispuesto, dijo.

En la regulación para acotar la ganancia al 30 % en la compra de bienes y servicios del sector estatal al no estatal, se han detectado irregularidades, sobre todo al pagar precios que no están en correspondencia con el servicio recibido, continuó.

Marrero Cruz concluyó su intervención resaltando que en el año se aprobaron las prioridades nacionales para la ciencia, la tecnología y la innovación, concentradas en los sectores de mayor relevancia para el desarrollo económico y social del país

En ese sentido se pretende avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, implementar el nuevo mecanismo de asignación, gestión y control de las divisas, así como efectuar las acciones previstas para la dolarización parcial de la economía.

De igual forma se requiere redimensionar el mercado cambiario, incrementar la producción nacional, incluyendo la ampliación y consolidación de ofertas de bienes y servicios estatales.

Manifestó también que se necesita desarrollar y ordenar la participación del sector no estatal en la vida económica y social del país; consolidar el fortalecimiento del municipio; elevar la calidad de los servicios sociales; proteger a las personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad e implementar acciones para reducir las desigualdades sociales.

«Existen muchas reservas y capacidades por desarrollar el logro de los objetivos y acciones proyectadas, se requiere de mayor coordinación, dinamismo, resolutividad y objetividad en la confección de los modelos, identificación de riesgos y consecuencias, así como de medidas que mitiguen los impactos negativos en el pueblo», añadió.

De ahí que no se logran los impactos previstos, la economía no se reimpulsa previéndose un decrecimiento en el año, dijo.

Sin embargo, el aprendizaje de los errores cometidos, las experiencias adquiridas y la implementación de las medidas aprobadas en las proyecciones de Gobierno, nos ponen en condiciones de pasar a una etapa con mayores resultados e impactos favorables en la población. «Depende de todos».

El 2025, afirmó, «puede ser un año de mayores desafíos».