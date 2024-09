Por Julius Fučík y los que han muerto en el ejercicio del periodismo, prohibido olvidar

El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista, en homenaje a Julius Fučík, ejecutado por los nazis ese día del año 1943.

El escritor y periodista checoslovaco Julius Fučík, redactaría su último testimonio Un trozo de historia, el 9 de junio de 1943. Estaba convencido de que no tendría otra oportunidad de escribir, pues esa noche lo llevarían al Tribunal.

Al finalizar el texto dice….

«También mi juego se aproxima a su fin. NO puedo describirlo. NO lo conozco. Ya NO es un juego. Es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres: os he amado. ¡Estad alertas!».

Otros periodistas han sido asesinados en el mundo durante el ejercicio de la profesión. En Gaza, el genocidio y masacre contra el pueblo de #Palestina ha cobrado la vida de 116 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, desde octubre de 2023.

Por Julius Fučík, y los otros colegas muertos, prohibido olvidar, #TenemosMemoria.