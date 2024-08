Alexis Plasencia y los óleos en el cuerpo (+ fotos)

Como todos los niños Alexis Plasencia pintaba y dibujaba. Los trazos y los colores llenaron parte importante de las libretas de su infancia, pero él llevó el encanto por las formas, pigmentos y figuras más allá.

“El arte surge en mí muy temprano. Desde pequeño siempre me vinculé a las diferentes manifestaciones, primero la música y luego la visualidad porque las artes plásticas me cautivaron muy pronto. Las manualidades, confeccionar cosas, dibujar, pintar siempre eran mis mayores distracciones, lo que más disfrutaba. Me entretenía muchísimo con un juego de crayolas y unas cartulinas.

“En un principio trabajaba mucho el dibujo y la pintura; me interesaba muchísimo el dibujo meticuloso, académico, hermoso, preciosista, surrealista y les incluía fantasías con un millón de recovecos y de historias, muy ilustrativo.

“En ese omento creé un sello bastante distintivo, quienes había visto mis dibujos los identificaba. Tenía ya un patrón marcado, pero con el tiempo fue evolucionando en otras creaciones”.

Egresado de la tercera graduación de la escuela de Instructores de Arte René Fraga Moreno, hace varios años se encuentra frente a la sección de Artes Visuales de la Asociación Hermanos Saíz. También es miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas.

“Salí de Jagüey Grande, mi municipio de origen y llegué a la ciudad de Matanzas con ganas de comerme el mundo, de aprender mucho. Tuve la suerte de tocar puertas donde me recibieron con mucho respeto y cariño en lugares tan importantes como la ACAA, que para mí siempre ha sido un hogar.

“También la Asociación Hermanos Saíz, en la que los jóvenes creadores encuentran el impulso que necesitan en sus carreras, la promoción. Allí somos más que amigos, la familia de los jóvenes artistas de Matanzas.

“No me faltaron personas, instituciones donde mi trabajo no fuera reconocido, querido y cuidado. Ahí empezó la magia, con los antecedentes de haber pasado por una figuración humana rebuscada y de otros que traía de mi estancia en Venezuela, en la misión Cultura corazón adentro, con referentes y trabajos sobre el cuerpo, llego a la ciudad nuevamente comienzo una línea de trabajo totalmente diferente.

“Me aparté de la pintura y me lanzo con el body painting (pintura corporal) y el performance”.

El interés por la figura humana, vista mediante el lienzo y el arte corporal, caracteriza la obra del artista de la plástica Alexis Plasencia.

“Dentro de mis intereses y expectativas está seguir desarrollando mi carrera como creador, como artista y seguir mejorando el ser humano que soy.

“Una de las pretensiones más grandes que tengo es poder catapultar un poco el arte corporal en Cuba, que cuando se hable de body art en el país se mencione mi obra. Creo que es un camino que poco a poco voy construyendo.

“Le pongo muchas ganas y cariño para que este proyecto que no es solo mío, sino para los espectadores, para todos, para el país y para el arte, pueda enriquecerse. Ser consecuente con mi tiempo, siempre en función de la creación es lo que me motiva, lo que me hace feliz, lo que verdaderamente me emociona”. Diversidad temática, estructural y de formato, mensajes sugerentes y la sagaz exposición de asuntos cotidianos de la Cuba de hoy, son características que distinguen la obra del joven creador que estampa fragmentos de ciudad en el gran lienzo que puede ser el cuerpo humano.

Fotos tomadas de Internet.