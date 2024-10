La emigración a través de los ojos de Karla González Horta (+audio y fotos)

Sin abandonar completamente la línea discursiva que ha caracterizado su corto pero dinámico quehacer dentro de las artes visuales matanceras en los últimos tiempos, más concretamente en la fotografía, Karla González Horta asume nuevos retos en su exposición del bar-galería Artys, ubicado en el paseo de Narváez.

“Esta exposición aborda el tema de la emigración. No quería reflejar solo la partida sino también los desgarros y dolores que sufren las personas cuando llegan: el desarraigo de sus costumbres, la separación de su hogar, de su familia y amigos. Me propuse resaltar cómo se ve desde afuera. “El tema de la mujer, aunque indirectamente, está presente porque hay imágenes que muestran lo que tiene que enfrentar una madre que ve partir a sus hijos o que tiene que partir sin ellos”.

En las palabras al catálogo, González Horta remarca que, en el instante en que partir se torna inevitable, el corazón de quien emigra se desangra entre el anhelo de libertad y la tristeza de lo perdido. La maleta, más que un objeto, es un refugio de recuerdos, un eco de risas y abrazos que susurran promesas del pasado.

Bajo un sol inclemente, los emigrantes cruzan puentes, ríos y mares, repletos de ausencia. En su travesía hacia lo desconocido emergen como testigos de una odisea cargada de duelos y pérdidas.

Inmigrantes está formada por ocho imágenes, algunas de ellas forman parte de diferentes series fotográficas concebidas para la exposición, otras captadas para integrar otras muestras y eventos, entre ellos FOTOCANIMAR, en el que Karla obtuvo mención.

“Una de las series que conforman esta muestra está integrada por las cuatro imágenes que obtuvieron mención en el concurso FOTOCANÍMAR online.

“La idea de esta muestra surgió a partir de esas fotografías y después me di cuenta de que tenía que continuarla porque necesitaba darle más visibilidad a este tema, no solo dejarlo en la propuesta para ese evento. Me interesa seguir desarrollándola”.

Por segunda ocasión consecutiva una exposición fotográfica aborda el tópico de la emigración, en cualquiera de sus manifestaciones. Antes lo hizo Mauricio Cifuentes; ello reafirma la preocupación que acompaña a los jóvenes creadores ante un fenómeno que nos afecta desde todos los puntos de vista posibles.

Así, Inmigrante captura no solo su lucha y resiliencia, sino también la identidad que se fragmenta en el camino, resonando con el eco de quienes han dejado atrás su hogar, donde la búsqueda de pertenencia se convierte en un viaje vital y doloroso, afirma la artista.

Imágenes como Historia de los desplazados, La casa y En busca de la esperanza, así como fotografías que se incluyen en series como Los recuerdos conforman la muestra personal de una joven que ya es dueña de un sello propio, reconocible y auténtico.

Dentro de su propio estilo, ya Karla González Horta inauguró otra exposición referida a la mujer, desde una carga de sentimientos profunda, lo que reafirma su valentía al salir de su zona de confort y asumir riesgos, pues lo delicado del tema representa por sí mismo un desafío.

Sea cual sea el tema que aborde, el sitio expositivo, lo que es invariable en Karla es su elección siempre por la fotografía como medio de expresión. “Para mí la fotografía es la manera en la que puedo dar a conocer lo que pienso, lo que siento acerca de temáticas que pueden ser complejas, emotivas, otras que son tabúes en la sociedad.

“A través de mis imágenes puedo marcar, contar, compartir y reflexionar acerca del momento que estoy viviendo y hacerlo de una manera en que las personas lo interpreten a su manera, desde sus propias experiencias de vida”.

Hasta el primero de noviembre estará expuesta Inmigrante, muestra personal de la fotógrafa Karla González Horta en el bar-galería Artys, cuando dará paso a una muestra colectiva dentro de las actividades de FOTOCANÍMAR.

Según adelantó el artista del lente y promotor cultural Frank Alexis Ortega Sosa, principal impulsor de este proyecto expositivo, en diciembre la invitada al espacio será otra joven fotógrafa, Susana Gío Fernández y, en enero, Ernesto Cruz, un artista consagrado ya, colgará sus imágenes en estas paredes.

Fotos: Félix González