«Novio de papel y otros poemas» en nuevo libro con sello Vigía

Novio de papel y otros poemas de Anthony Bernal Ruesca, resaltó como nuevo volumen con sello de Ediciones Vigía, presentado en el espacio Arte Joven, que visibiliza la obra de escritores noveles.

Graduado del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Marx, Anthony Bernal Ruesca dirige el proyecto de teatro independiente El Trébol Gitano, actualmente cursa Licenciatura en Periodismo en la Universidad de Matanzas, y estudia también en la Unidad Docente Carucha Camejo.

Llama la atención que un muchacho tan joven, con tantas inquietudes, logre que lo sigan otros jóvenes con la disposición a trabajar por amor al teatro, ellos en la casa de Vigía encuentran espacio para ensayar, lo que hacen es bueno para la ciudad como ejemplo de amor y entrega, comentó Agustina Ponce Valdés, directora de Vigía.

En ese vínculo conocimos que Anthony es un poeta, un hombre que trabaja no solo sobre la dramaturgia sino que también escribe versos, y decidimos que sería el próximo invitado al espacio Arte Joven, explicó.

Que mi primer libro sea publicado por Vigía es un gran regalo, y el diseño es precioso, expresó Bernal Ruesca, quien leyó el poema que da nombre al volumen, y compartió otros no contenidos en él, para que el lector tenga contenido por descubrir.

Con diseño, dibujos y caligrafía de Héctor Rivero, la edición de Novio de papel… presentada este miércoles en el recinto número uno de la calle de Magdalena, consta de 100 ejemplares manufacturados, numerados e iluminados a mano por Vigía en su Colección del San Juan.

Yo buscaba y todavía busco un ejemplar donde pudiera leerme, encontrarme, donde hubiera alguien como yo y pocas veces lo hacía; yo quería, quiero, ser, estar, existir, que no se me señale, que no se me disminuya, que se me reconozca, yo quería un libro como este cuando era adolescente, y que gusto que llegara, expuso Rivero en la presentación.

Textiles, fósforos, acrílicos y papeles de diferentes texturas y gramajes se emplearon en la confección de los volúmenes donde figuras humanas, cocuyos, peces, flores y grullas de origami se complementan en la visualidad, para acoger poemas.