Voces titiriteras del mundo a Matanzas

El recién finalizado Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim) volvió a traer en su décimo quinta edición voces titiriteras del mundo, hasta la Atenas de Cuba.

Algunos, compartieron sus impresiones con la prensa a propósito del evento, la ciudad que lo acoge, la gente que lo ha sostenido por tres décadas, Cuba, el arte…

La mexicana Silvia Káter, de Silka Teatro Andante, confesó:

“Yo tenía muchísima ilusión porque me enamoré del Festitim en 2022, cuando vine por primera vez, con una obra de teatro de objetos, Don Quijote, historias andantes. En esta ocasión me entusiasmaba más por la temática, porque es una perspectiva de género, una reivindicación de las mujeres titiriteras. Yo, aunque no soy titiritera de manera constante, me considero más actriz que titiritera, me fascinan los títeres y sí he tenido bastante experiencia en ese rubro”.

Rosa Díaz, directora y actriz en La Rous Teatro de España, obtuvo el Premio de género Xiomara Palacio, pero sumó a esta otras satisfacciones:

“Me encanta Cuba, Matanzas y este festival, ya estaba deseando volver, no había venido desde la edición de 2010. Trabajar el mundo del teatro de figuras es supercomplicado y a la vez maravilloso. Ser mujer y titiritera es doblemente complejo porque, al menos donde yo vivo, en España, siempre el títere ha sido visto como el escalón más bajo de la escalera del Teatro y yo pensé, ¿por qué no?”

El puertorriqueño Manuel Morán es un viejo amigo de Cuba y de nuestra escena titiritera:

“Siempre es un placer venir acá a compartir con mis hermanos cubanos y con mi comunidad titiritera y teatrera, este año también tuve la oportunidad de traer a varios artistas de mi compañía que no habían estado y han disfrutado muchísimo como siempre la generosidad del pueblo cubano. Como siempre, el tesón de Rubén y su equipo es increíble y con muchas dificultades se ha logró hacer un evento de altura, que nos deja más comprometidos con nuestro arte”.