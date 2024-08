Optimizar la pesca

Estamos llegando a estos encuentros primero para informar un grupo de medidas que favorece a los pescadores comerciales privados, afirmó el biólogo marino, luego de ofrecer una conferencia y dialogar con los asistentes.

Estos intercambios se realizaron durante julio y agosto en las nueve unidades pesqueras de Matanzas, donde se agrupan más de 700 pescadores recreativos y comerciales privados, explica César Reyes Manso, director provincial de la ONIE.

Resaltó Reyes Manso que en los encuentros se les dio respuesta a numerosas inquietudes de los pescadores y las preocupaciones pendientes serán atendidas con prontitud.

Destacó cómo en el municipio de Martí se ha logrado estabilizar la venta de pescados por parte de los pescadores privados en un establecimiento estatal, con precios más asequibles para la población al ser las ventas de primera mano.

Rodeados de agua y poco pescado

Los veteranos con más de 80 años de edad han ratificado que antes había más peces que ahora, nos dice Borroto Bejerano.

El mar Caribe, como zona geográfica, es un lugar pobre en grandes volúmenes, cuando se compara con otras regiones, porque son aguas que tienen poca carga orgánica, lo cual es la base para que hayan grandes concentraciones de vida. Ese es un concepto general, excepto cuando los animales se agrupan para reproducirse, por eso Cuba y el Caribe tienen ausencia de grandes concentraciones de peces, amplió Borroto Bejerano.

El Director del Centro de Investigaciones Pesqueras puso como ejemplo en ese sentido a Perú, donde en un día se pesca más que en Cuba completa durante un año.

El problema es cuando se capturan los peces antes de reproducirse, como sucedió aquí con la cherna, que lleva colapsada 30 años, porque los animales se concentraban para la reproducción y eran capturados, lo que significa que esta especie ya no tiene posibilidades de recuperarse comercialmente, detalló el investigador.

Los pescadores matanceros refirieron que las fábricas de hielo son insuficientes para suministrar ese producto para conservar las capturas en las neveras durante las pesquerías.

Manifestaron inquietudes sobre el pago de la Seguridad Social y la posibilidad de jubilación, al tiempo que se dio a conocer que las bases de pesca, antes deportivas, ahora serán puestos locales atendidos por el Gobierno.

Aunque estamos rodeados de mar, Cuba y el Caribe tienen gran variedad de especies, pero no grandes cardúmenes, lo que determina una pesca muy dispersa y con rendimientos relativamente bajos.

Otro factor es la sobrexplotación pesquera sin tener en cuenta los ciclos biológicos, sin

estrategias a mediano y largo plazo, porque se priorizaba el cumplimiento de los planes de captura en detrimento del medio ambiente y los recursos pesqueros, precisó el especialista marino.

Acuicultura

El camino es la acuicultura, en la que hay reservas enormes, que pasan por un grupo de recursos, pero el hecho de haber represado los ríos es una fortaleza hoy, consideró Borroto Bejerano.

La acuicultura es el sistema más eficiente en proporción por animal, en cultivo intensivo la cantidad de comida para lograr un kilogramo de pescado hay que emplear dos kilogramos de alimentos (un cerdo requiere de 10 a 12 kg por cada kg de carne). También el cultivo periurbano en estanques en los patios de las casas fue resaltado como opción para personas emprendedoras.

Otro asunto tratado fue que a todas las formas de gestión y personas naturales, vinculadas con la actividad acuícola, se le aprueben créditos por el Banco de Fomento Agrícola, para la creación y desarrollo de capacidades productivas.

En 1959 se capturaba el mismo volumen de peces que en la actualidad, con la diferencia de que en aquel entonces había seis empresas pesqueras en el país con 200 embarcaciones, sin embargo hoy son 7 000 embarcaciones privadas y 360 barcos estatales escameros.

Ley de pesca

Entre las acciones realizadas para garantizar el cumplimiento de la Ley No.129 Ley de Pesca, fueron presentados y aprobados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, las propuestas para la flexibilización de la actividad pesquera, dirigidas a estimular su desarrollo, de acuerdo con los momentos actuales que vive el país.

En el Mintur, a través de las ferreterías náuticas y las tiendas, se ha comercializado de forma minorista accesorios, insumos, partes y piezas para embarcaciones y medios náuticos, entre otros artículos.

Igualmente, a partir de los insumos disponibles en los mercados mayoristas, las entidades especializadas brindan el servicio de construcción y reparación de embarcaciones pesqueras a las distintas formas de gestión. Las empresas pesqueras cuentan con 16 varaderos para la prestación de este servicio, y durante 2023 se realizaron 89 acciones de mantenimiento y reparación en diez empresas vinculadas con la actividad.

Ley de la navegación

También para beneficio de los pescadores se modifica el área de navegación III C. (Navegación hasta las 12 millas náuticas), para las embarcaciones dedicadas a la pesca comercial no estatal, eliminando lo relacionado a la época del año. Asimismo, se autoriza la construcción e inscripción de embarcaciones a personas naturales, siempre y cuando cumplan las exigencias técnicas y administrativas establecidas en la Ley No. 115/2013.

Al declarar las bases de pesca como puerto pesquero de interés local, según lo establecido en el Decreto Ley No.230/2002, se asegura su atención por el Gobierno del municipio, lo que tributará a la organización de las condiciones de estas instalaciones, en función del beneficio y desarrollo del territorio.

Ley de medio ambiente

De conjunto con todos los actores del territorio se revisan los planes de manejo de las áreas protegidas, a la vez que se capacitan a los pescadores de los asentamientos costeros en las actividades de maquinistas, patrones, guías de pesca o de buceo.

El Instituto Marítimo Pesquero Andrés González Line abrió siete aulas anexas en seis provincias, donde se han capacitado 434 personas de comunidades vulnerables. Estas acciones, aunque aún resultan insuficientes, ya generan un impacto positivo en sus localidades.