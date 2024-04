Las páginas institucionales: una necesidad en estos tiempos

Es una necesidad imperiosa que las páginas institucionales cumplan su cometido, que desarrollen el rol que les corresponde y para ello deben incorporar nuevas formas de redacción y mejor lenguaje comunicacional.

Muchas de las páginas presentan un texto apologético, las llenan de adjetivos, consignas y desatienden el lenguaje directo, con ello distorsionan el objetivo del mensaje y aburren al lector.

Es verdad que cuando la población tiene escasez, lo que necesita es que se cubra su déficit, pero a falta de satisfacer la necesidad no vendría mal una explicación, que al menos haga razonar al doliente.

Si por ejemplo hay algún barrio que no se le ha podido suministrar agua o los productos de la canasta familiar, esa población lo que necesita es el agua y los alimentos, pero a falta de estos, vendría muy bien una explicación de las causas y lo que se hace para solucionar el déficit.

Cuando leo el contenido de muchas páginas institucionales, realmente me aburro y no doy crédito a lo que se dice, porque hay tantas consignas, lenguajes grandilocuentes, alejados de la realidad, que me parece el sumo de la apología.

La misión de comunicar en una página no la deben dejar en manos de una persona, esto debe ser un trabajo colectivo y sobre todo agenciarse de profesionales que tengan conocimientos de redacción, de ser posible con instrucción comunicacional.

Recuerde que los textos de las páginas institucionales deben ser directos e informativos, sin un lenguaje rebuscado, además dejar a un lado esa cantidad de muñequitos, banderitas y otros iconos que ensucian el texto y distraen la atención.