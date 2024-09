A las puertas del Festival Internacional Varadero Gourmet

VARADERO.- Desde el once de septiembre en curso y hasta el día trece del propio mes se realizará la décimocuarta edición del Festival Internacional Varadero Gourmet en el Centro de Convenciones Plaza América.

Kenia Borges, cantinera del hotel Meliá Internacional, ha participado en otras ocasiones de este evento, sobre su experiencia nos comenta.

«He participado en varias ediciones del Festival, sobre todo en la competencia de cata ciega de rones, es una experiencia muy bonita y no solo lo que es la competencia como tal, si no también participar en las conferencias, en los maridajes, que nos aporta muchísimo a nosotros. En la competencia de cata ciega de rones he obtenido primer o segundo lugar. Este año participaré, pero como jueza en lo que es la competencia clásica y en la de Flear.»

El evento, que tiene como objetivos potenciar la evolución de la comida cubana y mantener la sostenibilidad, además de incentivar la creatividad de los profesionales, contará con reconocidos chefs que impartirán conferencias y clases magistrales.

Al respecto Zulema Afa, directora de Plaza América, destacó:

«Se encuentran con nosotros chefs de reconocido prestigio de la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba; profesores que estuvieron en la cátedra de Gastronomía y Cultura del Ministerio de Turismo; la presidenta de la cátedra en estos momentos, que es una mujer; el presidente de la Asociación de Sommeliers de Cuba, que nos van a dar un grupo de conferencias y van a participar como jurados.

«En este caso tenemos cinco concursos. Uno donde vemos que su corte es la cocina, el servicio gastronómico y sommelier y otros de coctelería solamente, dedicado a la parte clásica. El otro certamen que tenemos desde la edición anterior, que tiene un buen peso para nosotros, es el de animación. En este vemos también la Gastronomía y de la Cultura cubana representadas en nuestras instalaciones. Hay además, un concurso de diseño de stand para poder valorar la participación de los empresarios y suministradores de productos y servicios hacia la cadena del turismo.»