Ganan premios Travellers’ Choice 16 hoteles de Varadero

VARADERO.- Un total de 16 hoteles del principal balneario cubano han sido galardonados con los prestigiosos premios Travellers’ Choice de Tripadvisor, que reconocen a los mejores establecimientos del mundo según las opiniones de los viajeros.

Estamos orgullosos de que estos hoteles representen lo mejor de la hospitalidad cubana y esperamos que continúen brindando experiencias excepcionales a los viajeros de todo el mundo, publicó en su cuenta de Facebook Nastia Valdés, delegada del Ministerio de Turismo en la provincia de Matanzas, luego de difundir la noticia.

«Felicitamos a todo el personal de estos establecimientos por su dedicación y compromiso con la excelencia. Estos premios son un testimonio del excepcional servicio, las comodidades y la hospitalidad que ofrecen estos hoteles», reconoció Valdés.

La delegada del MINTUR en predios matanceros agradeció a “todos los viajeros que han compartido sus valiosas opiniones en Tripadvisor. Los lauros son un reconocimiento al arduo trabajo y a la dedicación de los profesionales del turismo en Varadero», finalizó en su post Valdés.

Según la relación divulgada, recibieron el premio Mejor de lo Mejor de Travellers’ Choice las instalaciones Royalton Hicacos Varadero Resort & Spa, Sol Palmeras y Mystique Casa Perla, tres verdaderas joyas de la industria de ocio en la afamada Playa Azul.

Otros 13 hoteles triunfaron en otras categorías en los premios Travellers’ Choice. Ellos son: Starfish Cuatro Palmas, Grand Memories Varadero, Roc Barlovento, Meliá Las Américas , Blau Varadero, Starfish Las Palmas, Meliá Las Antillas, Paradisus Princesa del Mar, Club Tropical, Be Live Adults Only Los Cactus, Iberostar Playa Alameda, Iberostar Taínos y Be Live Experience Las Morlas.

Los premios Travellers’ Choice distinguen, entre otros, a los destinos, hoteles, cosas que hacer y restaurantes favoritos de los viajeros en función de las opiniones y comentarios recopilados de los viajeros y clientes de todo el mundo en Tripadvisor a lo largo de un período de 12 meses.