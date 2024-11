La temporada de alza turística necesita de todos

Con su apuesta por lo óptimo, Matanzas recibe la temporada invernal, período de noviembre a abril, donde el país recepciona los mayores flujos de visitantes foráneos, y también sus principales ingresos por concepto de exportación de estos servicios.

No obstante el entusiasmo por su llegada, la importante etapa se aloja en un contexto de marcadas limitaciones.

Víctima preferida del Bloqueo de los Estados Unidos, el turismo es uno de los sectores más perjudicados con medidas que le quitan vacacionistas.

Con esos y otros demonios debe lidiar, para recuperar números parecidos a los del año 2019, antes de la pandemia, ofrecer un destino competitivo, y sacar el máximo provecho posible.

Y es que, justamente, de muchos poquitos depende el turismo para respaldar sus prestaciones, hacerlas eficientes y encantar a quienes escogen a Matanzas como plaza de ocio.

Una sábana tardía, una guagua que falle, cualquier apoyatura de otros actores, complicaría la gestión hotelera y extrahotelera.

Sin embargo un actor imprescindible que no anda bien es Transmetro, a cargo del movimiento de los más de 15 mil hombres y mujeres empleados en el balneario matancero.

El servicio de este transportista sigue clasificando como la principal queja de directivos y trabajadores, y de ello fue testigo el proceso orgánico de la Tercera Conferencia provincial del Sindicato de Turismo.

Aunque el asunto se maneja con la debida prioridad, aún no asoma una solución definitiva, sobre todo por su negativa repercusión en los servicios, y el estrés provocado por la incertidumbre de la guagua que no pasa, o lo hace muy tarde, obligando a no pocos a pagar altas sumas de dinero para no ausentarse.

El Estado necesita resolver este delicado problema de una vez y por todas, como garantía del turismo competitivo solicitado a una industria que tiene en los trabajadores su principal atributo, y es motor de una economía nacional urgida de las divisas frescas que el turismo genera.

De ello dependerá, además, que calidad y eficiencia se alojen felices en tan importante período invernal.

Foto: De la Autora