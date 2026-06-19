Matanzas sin transmisión de arbovirosis pero con llamado a mantener vigilancia

La provincia de Matanzas se mantiene sin transmisión de arbovirosis, según informó Andrés Lamas Acevedo, director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, durante una reunión encabezada por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

Lamas Acevedo precisó que de acuerdo con el canal endémico el territorio se encuentra en zona de seguridad. No obstante, en la semana 23 del año se reporta un incremento de los casos febriles por lo que instó a enfatizar en las acciones vectoriales para evitar la propagación de estas enfermedades. El directivo destacó que los indicadores actuales son inferiores a los de años anteriores en igual período.

Sobre la hepatitis, hay casos sospechosos que aún no están confirmados. En cuanto a los brotes de diarreas, propios de la época, se mantienen por debajo de los registros del pasado año.

El primer secretario del Partido subrayó que este 2026 la estrategia está enfocada en la prevención antes de que surjan los casos y llamó a la población a realizar acciones autofocales y asumir la auto responsabilidad social como principal herramienta de combate.

Como parte de estas acciones el próximo sábado se desarrollará una jornada de higienización en los siete consejos populares de la ciudad de Matanzas.

Las autoridades hacen un llamado a todos los residentes a sumarse a esta iniciativa para mantener los indicadores epidemiológicos bajo control.