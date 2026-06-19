Presentan transformaciones económicas y sociales ante el Parlamento cubano (+ Cobertura Especial)

Para evaluar las propuestas de transformaciones económicas y sociales, un tema de vital importancia para el futuro del país, se realiza hoy la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura.

El encuentro, que tiene lugar en su espacio habitual del Palacio de Convenciones con los diputados de La Habana y con aquellos que viven en la capital dadas sus responsabilidades, así como con todos los diputados del país conectados de forma digital, cuenta con la participación vía telemática del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Además, se encuentra presente en la sala el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El presidente de la ANPP y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, recordó a Vilma Espín Guillois, heroína de la Revolución Cubana, quien falleciera en esta fecha hace 19 años.

INFORMA EL PRIMER MINISTRO TRANSFORMACIONES DE IMPACTO ESTRATÉGICO EN EL MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL CUBANO

En el contexto más complejo que enfrenta el país desde el periodo especial, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, compareció ante la ANPP para presentar transformaciones de impacto estratégico en el modelo económico y social cubano, concebidas como un ejercicio soberano para preservar las conquistas de la Revolución sin renunciar al socialismo.

Durante su intervención, el Jefe de Gobierno contextualizó la situación actual: una combinación inédita de medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos, que ha llegado a interrumpir el suministro de combustible y las fuentes de ingreso en divisas, afectando de manera significativa la estabilidad de la infraestructura energética y la calidad de vida de la población.

Reconoció, asimismo, que nunca se han negado los errores e insuficiencias propias, pero subrayó que este conjunto de factores ha incidido sostenidamente en la implementación de las transformaciones aprobadas desde el VI Congreso del Partido en 2011, cuyos resultados positivos se mantuvieron hasta mediados de 2019, cuando se recrudeció la política de sanciones, reforzada a inicios de enero de 2025.

En ese escenario, el Partido y el Gobierno, en legítimo ejercicio de su soberanía, han impulsado medidas para reactivar la economía y corregir distorsiones, proceso fortalecido con la aprobación del Programa Económico y Social del Gobierno, validado por el pueblo mediante consulta popular.

Tomando como referencia directa el sentir popular, el Primer Ministro anunció transformaciones que hallan su primer fundamento en el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz quien, en 1993, en pleno periodo especial, advirtió: «La vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo, este mundo unipolar, nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca si hubiésemos tenido capital y si hubiésemos tenido tecnología para hacerlo».

Bajo el principio rector de hacer lo necesario para conservar lo esencial, las medidas propuestas incluyen la ampliación de la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el fomento de la inversión extranjera y la admisión de mecanismos de mercado como instrumento de asignación de recursos. Estas acciones –enfatizó– no constituyen una claudicación, sino la adecuación soberana de los instrumentos del desarrollo a las circunstancias concretas del país.

El Primer Ministro recordó las premisas del General de Ejército Raúl Castro Ruz en la conducción de la actualización del modelo económico y social: no ser dogmáticos ni inmovilistas, desterrar la asociación mecánica entre socialismo e igualitarismo, y reconocer que la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular las reglas del mercado.

Las transformaciones presentadas, que serán debatidas, se inscriben en el esfuerzo colectivo por reactivar la economía y corregir distorsiones, sin renunciar jamás a la construcción socialista, sino como condición para su preservación.

Para la elaboración de las propuestas de transformaciones –expuso Marrero Cruz– se consideraron: las indicaciones del General de Ejército y del Primer Secretario del Comité Central, el Programa de Gobierno 2026, la propuesta de actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y Social, así como los Acuerdos del Congreso de la ANEC y dirigentes del Estado y el Gobierno del país.

Significó que se recibieron 390 propuestas, aceptándose el 66,7 % y el resto se corresponde con el proceso de implementación, otras valoraciones positivas, así como aspectos que no constituyen transformaciones.

Como resultado del análisis de las propuestas de transformaciones realizado en el Buró Político, fueron incorporadas al documento 69 recomendaciones.

El Jefe de Gobierno apuntó que el documento que se presenta recoge 176 propuestas de transformaciones, agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social del país.

Foto: José Manuel Correa

Foto: José Manuel Correa

EJE 1: TRANSFORMACIONES EN EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS ACTORES ECONÓMICOS

Empresa Estatal Socialista

-Ampliar las facultades del sistema empresarial estatal en aras de que opere con mayor autonomía y en similares condiciones, con el resto de los actores económicos, lo que incluye la realización de cualquier actividad lícita, sin abandonar el objeto social principal. En lo adelante lo que se apruebe al resto de los actores se aplicará a la empresa estatal Socialista.

– Descentralizar al sistema empresarial la facultad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas. En la formación se tendrán en cuenta los costos, gastos, tendencias del mercado, cadenas de valor y las relaciones verticales y horizontales entre los actores económicos.

– Redimensionar las OSDE, sin incluir funciones estatales ni aquellas que son propias de las empresas.

– Facultar a las OSDE para la creación de empresas y mipyme estatales; a las empresas para la creación de filiales y mipyme estatales y a ambos niveles para:

*Fusión, extinción, liquidación y otros movimientos organizativos, según corresponda.

*Se facultarán a las OSDE para definir sus estructuras y agrupar cargos administrativos o subcontratar servicios.

– Flexibilizar la aprobación y el destino de las utilidades después de impuestos.

– Actualizar las funciones y facultades de las Juntas de Gobierno para hacer más flexible su funcionamiento.

– Permitir el acceso al mercado cambiario en las nuevas condiciones derivadas de la Implementación de las transformaciones, a las estructuras empresariales que participan en cadenas de suministros.

* Eliminar la escala salarial en el sistema empresarial estatal y establecer un salario mínimo que tome en cuenta los niveles de inflación:

* Los niveles de salario, negociados con los trabajadores y con la participación del Sindicato, dependerán de la capacidad económica-financiera de las empresas.

– Cambiar la relación del presupuesto del Estado con el sistema empresarial, lo que incluye la revisión de la carga financiera y la eliminación de los subsidios a las empresas.

– Facultar a los Gobiernos Provinciales y a los Consejos de la Administración Municipales para la creación, fusión, extinción, liquidación de empresas estatales locales y el resto de los movimientos organizativos.

– Reducir al mínimo imprescindible los indicadores para medir la eficiencia del sistema empresarial estatal.

-Permitir y fomentar que las empresas (incluye las empresas privadas) realicen inversión financiera.

– Diseñar instrumentos financieros que permitan la capitalización de las empresas, sin la participación del presupuesto del Estado.

– Implementar un Programa Nacional de Valoración y Titulación de Activos (avalúos) Empresariales Estatales que:

*Realice un inventario nacional de activos tangibles e intangibles del sistema empresarial con valoración de mercado.

*Emita certificados de propiedad ejecutables que puedan constituirse en garantía colateral para crédito bancario.

*Permita que las empresas estatales moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía e inversión extranjera.

– Diseñar un sistema empresarial eficiente y competitivo que genere ingresos para el apoyo a los servicios de los organismos del sector social.

– Establecer procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de activos con pérdidas sostenidas en el sector estatal.

– Transformar la empresa estatal socialista a sociedad mercantil por acciones o participaciones:

*El Estado definirá su participación accionaria en los sectores de la economía, garantizando en los estratégicos su presencia mayoritaria.

*Las empresas estatales podrán comprar acciones de otras empresas.

*También podrán comprar acciones las formas de gestión no estatal y personas naturales, en la gradualidad que se defina.

*Para este proceso será necesario clasificar las empresas.

Formas de gestión no estatal

– Autorizar la creación de las mipymes y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la

Plataforma de Actores Económicos.

– Reducir los requisitos, trámites y términos para la creación, conversión y operación de las formas de gestión no estatal, definiendo los tiempos de aprobación.

– Permitir la contratación de más de 100 trabajadores. A partir de esta cifra se clasificarán como empresas privadas.

– Permitir que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada.

– Ampliar las formas societarias bajo las que pueden organizarse las empresas privadas, incluyendo sociedades anónimas por acciones.

– Permitir que una misma persona natural cuente con participación accionaria en más de una empresa privada.

– Conceder derechos reales (usufructo y superficie) a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios.

– Autorizar que los depósitos de divisas en efectivo de actores no estatales se acrediten en cuentas bancarias en la misma moneda, sujeto a declaración de origen lícito de los fondos y derecho de extracción.

– Permitir que las formas de gestión no estatal desarrollen otras actividades productivas y de servicios, sin abandonar su actividad principal.

– Reducir la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.

– Perfeccionar la Plataforma de Actores Económicos e incorporar el empleo de la Inteligencia Artificial. Garantizar su transparencia, trazabilidad y agilidad.

– Transformar la estructura institucional y las formas de propiedad y gestión de la base productiva del sector agropecuario. Permitir empresas privadas en la actividad agropecuaria.

– Desarrollar un mercado de insumos, con la participación de todos los actores, y con la posibilidad de acceder al mercado cambiario.

– Crear una Plataforma Nacional para Encadenamientos Productivos que establezca la obligación de las empresas estatales a publicar sus necesidades de insumos y subcontratación, así como el otorgamiento de incentivos fiscales por niveles de compras a los productores nacionales.

EJE 2: TRANSFORMACIONES EN LAS RELACIONES DE PROPIEDAD. DIFERENCIAS ENTRE PROPIEDAD Y GESTIÓN

El Jefe de Gobierno señaló que, en cuanto a las transformaciones en las relaciones de propiedad y las diferencias entre propiedad y gestión, se ratifica la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y avanzar en la gestión no estatal sobre estos medios.

Agregó que dentro de las nuevas medidas están permitir la compra de acciones y propiedades de empresas estatales por parte de personas jurídicas estatales y no estatales, nacionales y extranjeras, así como naturales, siempre que se demuestre el origen lícito de los fondos.

Resaltó la creación de un Programa de Inversión que incentive la participación en empresas cubanas de cubanos residentes en el país y en el exterior; además de reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales y garantizar la protección de los derechos laborales y sociales sin permitir una explotación indiscriminada del hombre por el hombre.

EJE 3: TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA

– Perfeccionar la planificación de mediano y largo plazos, enfocada en el diseño del desarrollo, priorizando los equilibrios macroeconómicos, reducir problemas estructurales y dar señales de política para todos los actores económicos.

-Incorporar en las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 y en las Estrategias de Desarrollo Provincial y Municipal las actividades económicas, comerciales y de servicios de los actores económicos no estatales.

– Transitar hacia un modelo de planificación financiera, donde el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del mercado:

• El encargo estatal se ejecutará mediante un esquema contractual entre entidades oferentes y demandantes.

• El proceso de planificación deberá tener presente la satisfacción de las demandas del mercado interno.

– Mantener los balances fundamentales de la economía (agroalimentarios, divisas, energéticos y el presupuesto del Estado), convirtiéndose en instrumentos de diagnóstico, anticipación y corrección de políticas.

– Ampliar los límites de aprobación de las inversiones a partir de la descentralización de la facultad a empresas estatales, sociedades mercantiles o de inversión extranjera en función de sus capacidades financieras y acceso a los recursos.

EJE 4: TRANSFORMACIONES Y REDIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR PRESUPUESTADO

Marrero Cruz significó que dentro de las propuestas de transformación económica se plantea una reestructuración de la Administración Central del Estado, que incluiría una reducción significativa del número de ministerios y organismos presupuestados.

Según explicó, ya circula una propuesta legislativa que contempla la reorganización de las estructuras estatales y gubernamentales, con el propósito de adecuarlas a las nuevas condiciones económicas del país y hacer más eficiente la gestión pública.

Este proceso –dijo– también impactaría directamente en las administraciones provinciales y municipales, donde se prevé un redimensionamiento de las estructuras y plantillas laborales.

EJE 5: TRANSFORMACIONES EN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Descentralizar a nivel municipal las siguientes competencias:

– Planificación estratégica.

– Ordenamiento territorial y urbano.

– Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional.

– Servicios comunales.

– Fomento del desarrollo económico local:

• Diversificar y fortalecer su tejido productivo, que considera la participación de los diferentes actores económicos, cubanos residentes en el país y en el exterior, e incluye sistemas productivos locales.

• Capacidad de exportar e importar, así como generar y retener divisas para gastos corrientes y de capital.

• Estimular y gestionar inversión extranjera directa.

– Gestión administrativa y de recursos humanos municipales.

– Gestión presupuestaria, financiera y tributaria local.

EJE 6: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS

-Permitir la participación del capital privado y extranjero en la importación y comercialización de combustibles, incluida la red minorista.

– Ampliar y reestructurar la gestión de la red de servicentros, incluidos los servicentros móviles:

*Establecer que los servicentros gestionados por los diferentes actores económicos incorporen sistemas fotovoltaicos con acumulación para que los mismos se independicen del Sistema Eléctrico Nacional.

*Estimular la instalación de solineras para comercializar el servicio de carga de vehículos eléctricos.

-Diseñar líneas de financiamiento, flexibilizar los requisitos y ampliar las garantías para el otorgamiento de créditos a las personas jurídicas y naturales, que incentiven la transición energética. Estimular la inversión desde el lado de la demanda.

-Permitir a las empresas estatales el uso de plataformas extranjeras para ejecutar pagos para la compraventa de combustibles.

-Aplicar el impuesto hasta un 1 % a la importación de combustible físico o financiero, con destino a los inventarios operacionales.

-Reducir el impuesto, en un monto equivalente a la inversión realizada, a los actores económicos estatales y no estatales que realicen inversiones con fuentes renovables de energía, como parte de su responsabilidad social, en centros de servicios a la población, sociales o de cuidados, incluyendo el alumbrado público.

EJE 7: TRANSFORMACIONES PARA INCENTIVAR LA RECUPERACIÓN AGRÍCOLA

– Modificar la gestión y uso de la tierra a todos los actores económicos:

*Mantener el principio de la propiedad de la tierra de todo el pueblo.

*Otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra, a las personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales que lo soliciten, por tiempo indeterminado y la cantidad de áreas según proyecto presentado, para todas las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, así como para proyectos de desarrollo de eco y agroturismo.

*Facultar a la empresa estatal que administra la tierra propiedad socialista de todo el pueblo que la entregue en usufructo a los solicitantes mediante el correspondiente contrato, cumpliendo las normas legales vigentes.

*Facultar la entrega de tierras en usufructo a las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), una vez aprobado por la Asamblea General de la cooperativa y cumpliendo las normas legales vigentes.

*Eliminar los requisitos de trabajo directo y estable en la tierra por parte de los usufructuarios.

*Evaluar la definición de colectivos laborales y proponer las transformaciones estructurales necesarias.

– Transformar el modelo de gestión de las cooperativas:

*Autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo.

*Otorgar las facultades a las cooperativas de realizar comercio exterior de forma directa, para las exportaciones de sus productos y las importaciones de insumos y tecnologías agropecuarias.

*Permitir a las cooperativas a gestionar directamente financiamientos externos para producciones exportables, que sustituyan importaciones y para inversiones.

*Permitir que las cooperativas abran cuentas bancarias en el exterior y en bancos cubanos, tanto en pesos como en divisas.

*Flexibilizar la comercialización agropecuaria. Reconocer el mercado en la formación de precios:

*Descentralizar y facultar la formación de precios de los productos agropecuarios, a las entidades del sistema empresarial estatal y no estatal, las cooperativas y productores.

*La contratación y concertación de precios de los productos agropecuarios serán acordados entre el productor y el comprador.

*Homologar el régimen impositivo de todos los actores económicos, que produzcan, transformen y comercialicen alimentos.

*Crear el Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados de los productos agropecuarios, con publicaciones de los precios de referencia, en plataformas digitales.

– Diseñar incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos agropecuarios en divisas y en pesos y tengan acceso al mercado cambiario:

*Autorizar a todos los actores económicos la comercialización directa de insumos y equipos agropecuarios en divisas y en pesos.

*Fomentar la creación de mercados de insumos en divisas, donde participan personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, mediante un proceso simplificado.

*Aprobar un régimen impositivo especial para todos los actores económicos que participen en el mercado de insumos, con incentivos y bonificaciones para la importación y comercialización de insumos en divisas.

*Crear los procedimientos bancarios que garanticen la ejecución de las transacciones en divisas de la venta de insumos a los productores y el pago a los proveedores en el exterior, mediante la utilización de POS para el pago por tarjeta magnética, transferencia, pago en efectivo, comercio electrónico y otros instrumentos de pago autorizados.

-Incrementar el financiamiento al sector productivo primario mediante la ampliación y descentralización territorial del Fondo de Fomento Agrícola y la creación de un Banco para el Fomento Agrícola:

*Descentralizar a los municipios la utilización del Fondo de Fomento Agrícola, ajustado a las características del territorio, previa presentación de los proyectos que tributen a las Estrategias de Desarrollo, vinculado a la producción de alimentos.

EJE 8: TRANSFORMACIONES SOCIALES

– Digitalizar y transparentar la gestión de las ayudas mediante el empleo de la plataforma SOBERANIA para la actualización en tiempo real del registro de las personas y familias en situaciones de vulnerabilidad, de manera que se sistematice las diferentes formas de atención, su trazabilidad y control gubernamental y público.

– Establecer que todos los actores económicos (estatales y privados – nacionales y extranjeros) como parte de su responsabilidad social a nivel comunitario, en el orden financiero, de recursos materiales y servicios, participen directamente en las actividades siguientes:

*Apoyar el pago a pensionados mediante convenios con los bancos.

*Respaldar los comedores del Sistema de Atención a la Familia y Hogares de Alimentación Comunitaria.

*Apoyar hogares de niños sin amparo parental.

*Apoyar hogares de ancianos, maternos, casas de abuelos y otros centros sociales.

*Establecer precios diferenciados, descuentos, gratuidades o cupos solidarios para personas en situación de vulnerabilidad.

*Atender casos en situación de vulnerabilidad identificados por los gobiernos locales.

*Apoyar el transporte social y sanitario.

*Respaldar instituciones de la salud pública y centros educacionales.

*Contribuir a la higiene comunal y al saneamiento de zonas críticas.

*Destinar productos básicos a instituciones sociales.

*Crear módulos básicos mensuales para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

*Ofrecer empleo, capacitación o aprendizaje a personas en situación de vulnerabilidad.

*Crear fondos de emergencia locales con aportes privados.

*Habilitar locales privados como puntos de acopio y distribución en situaciones de emergencia.

*Apoyar servicios funerarios para familias sin recursos.

*Impulsar ferias y ventas populares en comunidades en situación de vulnerabilidad.

-Fortalecer el Trabajo Social con un enfoque proactivo y preventivo a partir de jerarquizar su labor en el municipio.

-Dotar de activos de pequeña escala, para el desarrollo de actividades no estatales, a personas en situación de vulnerabilidad multidimensional, como vía para incorporarse al empleo y superar esta condición.

-Diseñar servicios educativos, de capacitación, de postgrado, culturales y otros seleccionados que constituyan fuentes de ingresos al sector social.

-Diseñar tarifas diferenciadas para los servicios de círculos infantiles y de seminternado en correspondencia con los ingresos familiares.

-Diseñar beneficios fiscales a los talleres donde laboren personas en situación de discapacidad con el objetivo de incrementar los ingresos de los trabajadores.

EJE 9: TRANSFORMACIONES DEL SUBSIDIO A PRODUCTOS AL SUBSIDIO A PERSONAS

-Eliminar subsidios a productos transformándolos en subsidios a personas e implementarlo en el orden siguiente:

*Productos transversales a la economía (combustibles, electricidad, transporte de cargas y pasajeros y tarifa de agua) que impactan en la producción y los servicios para trasladar los costos reales a los precios mayoristas y minoristas.

*Otros productos.

-Crear un Fondo de Protección Social, como condición previa a las transformaciones, a partir de una parte del ahorro por la eliminación de los subsidios a productos.

EJE 10: TRANSFORMACIONES LABORALES Y SALARIALES

– Implementar una reforma integral de salarios en el sector presupuestado.

– Fijar anualmente el salario mínimo y, en correspondencia, la cuantía de las prestaciones, y pensiones de la seguridad social, así como los incrementos salariales, a partir de la tendencia de la inflación

-Con relación al Sistema de pensiones de la seguridad social establecer:

*La eliminación del límite de la escala establecida para el pago de la contribución social del sector no estatal.

*Que las personas que laboran en los sectores estatal y no estatal, de manera simultánea, puedan afiliarse y contribuir a los regímenes correspondientes de cada actividad.

*Que, de los 30 años mínimos de servicio exigidos por el régimen contributivo, se considere, hasta un máximo de 10, si la persona los ha dedicado a cuidados familiares.

-Eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo por los técnicos, profesionales de la salud, la investigación, maestros, profesores y funcionarios.

-Establecer incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada con énfasis en los jóvenes.

-Establecer un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo por ayuda para su devolución posterior, a jóvenes entre 18 y 30 años desvinculados del estudio y el empleo que se vinculen a un curso de preparación. El financiamiento correrá a cargo del presupuesto de la asistencia social o el sistema empresarial, según corresponda. Se reconocerá el periodo de formación como tiempo de servicio prestado.

-Facultar a los empleadores, en acuerdo con la organización sindical, para la concertación de jornadas laborales reducidas y de los pagos correspondientes, para actividades profesionales, las que incorporan en el convenio colectivo de trabajo.

-Establecer para el sector empresarial y presupuestado que trabajadores de la propia entidad puedan realizar actividades profesionales, mantenimientos constructivos y similares.

-Permitir el ejercicio del teletrabajo desde el exterior, por interés del empleador.

-Incluir como causa justificada de suspensión del cumplimiento del servicio social, la superación en el extranjero por interés personal asociado al perfil profesional, con la conformidad del empleador.

-Facultar directamente a las entidades para determinar los trabajadores que cesan el vínculo laboral por motivos económicos, tecnológicos y estructurales, previa evaluación en el órgano colegiado de dirección, de común acuerdo con la organización sindical y análisis en la asamblea de afiliados y trabajadores:

*Los trabajadores en esta condición reciben una protección monetaria equivalente a un mínimo de tres y máximo de seis veces el salario básico del cargo que ocupaban por una única vez.

-Establecer la protección equivalente a un mes de remuneración a los trabajadores contratados por los TCP, ante la suspensión temporal o cancelación de la actividad.

EJE 11: TRANSFORMACIONES Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO

– Fomentar la participación del capital privado en la actividad bancaria:

* Ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por parte de empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera con licencia de banca corporativa y universal.

* La banca privada operará bajo supervisión del BCC en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal.

*Se permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias o no financieras de apoyo al sector bancario de capital privado nacionales o extranjeras para el otorgamiento de microcréditos.

– Eliminar las restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales.

– Permitir la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin autorización administrativa previa.

– Implantar el marco regulatorio para activos virtuales y el uso de tecnologías financieras y expandir su uso para operaciones de cobros y pagos internacionales y nacionales. Crear entidades financieras para activos virtuales.

– Actualizar el sistema de tasas de interés ajustándolo a las condiciones actuales de la economía (incluyendo los bonos soberanos).

* La banca privada operará bajo supervisión del BCC en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal.

* Se permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias o no financieras de apoyo al sector bancario de capital privado, nacionales o extranjeras, para el otorgamiento de microcréditos.

– Implantar la figura de agente de pago de última milla para formalizar los flujos de remesas a través de un canal privado.

– Diseñar otras vías de capitalización de los bancos, en adición a los recursos del presupuesto del Estado.

– Actualizar la estrategia con nuevo enfoque para el tratamiento de la deuda externa, teniendo en cuenta las condiciones actuales.

– Acelerar el proceso de automatización de los bancos y la reducción de los trámites asociados a sus servicios.

– Otorgar a Transfermóvil licencia de institución financiera no bancaria.

– Culminar el proceso de eliminación de los límites en las transferencias bancarias y la extracción de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Transformaciones cambiarias

– Redimensionar el mercado cambiario oficial y de remesas, con la participación de actores económicos no estatales, lo que incluye otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas:

* Crear un mercado cambiario digital, en tiempo real, con agentes autorizados.

* Implementar un sistema de subastas de divisas.

– Realizar devaluaciones sucesivas de la moneda nacional para reducir las diferencias de tipo de cambio. Las empresas que no soporten la devaluación serán liquidadas.

* Incorporar al segmento II las cooperativas, sector diplomático, mipymes estatales e inversión extranjera que operan con formas de gestión no estatales, garantizando que no ocurra arbitraje. Las empresas estatales concurrirán libremente para la venta y de manera controlada para las compras.

– Crear instituciones financieras no bancarias estatales y privadas que se dediquen a la canalización de flujos financieros, incluyendo las remesas, a través de operaciones cambiarias.

– Establecer ventanillas únicas de cambio para todos los actores económicos que se decida.

– Ampliar el objeto social de instituciones financieras no bancarias que ofrezcan el servicio para la administración de fondos de la cooperación internacional.

EJE 12: TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA TRIBUTARIO

– Perfeccionar la imposición al consumo, mediante la implementación gradual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Se iniciará por determinadas cadenas de producción-consumo y contemplará tipos impositivos reducidos a productos de la canasta de bienes y servicios.

– Establecer la factura electrónica fiscal con incentivos que promuevan su asimilación por parte de los contribuyentes.

– Aplicar una bonificación al Impuesto sobre las ventas y servicios en función de los niveles de ventas bancarizadas.

– Reducir la carga fiscal del sector empresarial por concepto del impuesto sobre utilidades, con el objetivo de incrementar sus capacidades de crecimiento e inversión. Ampliar la base imponible eliminando deducciones especiales no justificadas económicamente y reduciendo el riesgo de la evasión fiscal.

* Establecer un impuesto sobre ingresos brutos a las empresas que declaren pérdidas por más de dos periodos fiscales.

– Aplicar un tipo impositivo reducido del Impuesto sobre Utilidades para el sector agropecuario.

– Simplificar el cálculo y pago del Impuesto sobre Utilidades, eliminando el término de la utilidad per cápita, lo que implica aplicar el impuesto a los socios de CNA, CPA y UBPC.

– Diseñar un régimen de depreciación acelerada para la adquisición de maquinarias, tecnologías de producción de alimentos y procesamiento industrial, que favorezca la recuperación de las inversiones.

– Disminuir la carga financiera de las entidades, determinada por el aporte del rendimiento de la inversión estatal, condicionada para su uso en el desarrollo y capitalización.

– Aplicar incentivos fiscales a los actores económicos estatales y no estatales que financien inversiones en el sector social.

– Actualizar el impuesto sobre ingresos personales, en correspondencia con el actual escenario inflacionario, mediante los siguientes ajustes:

* Modificar la escala progresiva para la liquidación y pago anual del tributo. Reducir el número de escalas para homogeneizar la aplicación del impuesto.

* Incrementar el mínimo exento hasta el nivel del salario medio del país al cierre del año 2025.

– Retomar el régimen simplificado de tributación sobre las actividades de menor complejidad, con un sistema de ajuste automático según los niveles de ingresos brutos anuales, facilitando que la Oficina Nacional de Administración Tributaria concentre el control en contribuyentes de mayor escala.

– Incrementar las cuantías fijas de los siguientes tributos:

* Impuesto sobre el transporte terrestre según el tipo de vehículo, su valor, combustible, entre otros aspectos.

* Impuesto sobre embarcaciones.

* Impuesto sobre documentos.

* Impuestos ambientales.

* Tasa de radicación de anuncios y propaganda comercial.

– Diseñar tarifas arancelarias e incentivos que favorezcan los procesos productivos nacionales y la importación de materias primas, materiales, tecnologías y equipamiento para el uso de fuentes renovables de energía.

EJE 13: TRANSFORMACIONES EN LA POLÍTICA DE PRECIOS

– Descentralizar la facultad de aprobación de precios y tarifas a las empresas y a las administraciones territoriales y locales.

– Eliminar la formación de precios por el método de gastos y establecer para su formación el precio de referencia del mercado o por correlación, marcando su posición en la cadena de valor.

EJE 14: TRANSFORMACIONES EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA

– Estimular la participación de inversión extranjera en empresas privadas y cooperativas, mediante la creación de empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional.

– Extender el límite del otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y de derechos de usufructo por más de 50 años para la inversión extranjera.

– Permitir que los negocios con capital extranjero, en cualquier modalidad, puedan abrir cuentas bancarias en el exterior, sin necesidad de autorización. En todos los casos notificar al Banco Central de Cuba y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria.

– Permitir que los negocios inmobiliarios puedan realizar operaciones de compraventa de unidades residenciales.

– Eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal.

– Permitir que la inversión extranjera disponga de sus ingresos en divisas, opere con flexibilidad en un entorno de dolarización parcial de la economía y permita su acceso al mercado cambiario.

– Reducir la documentación, plazos, así como descentralizar la aprobación de la inversión extranjera, lo que incluye aplicar el silencio administrativo positivo. Este último será aplicado en todos los procesos permisológicos del país relacionados con la expedición de licencias para actividades económicas, financieras y comerciales con efecto directo en la actividad registral.

– Permitir la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales.

EJE 15: TRANSFORMACIONES EN EL COMERCIO EXTERIOR

– Fomentar las exportaciones de bienes y servicios que, mediante la descentralización de facultades de exportación, incentivos diferenciados e integración productiva con el capital extranjero, eleve el valor total de las exportaciones para lograr una balanza comercial de bienes y servicios superavitaria de forma sostenida.

– Aplicar el principio de nomenclatura negativa para las empresas que realizan comercio exterior, incluyendo la inversión extranjera.

– Permitir que las empresas privadas y cooperativas realicen directamente actividades de comercio exterior, previa autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

– Aprobar que las instituciones puedan vender marcas y patentes en el mercado internacional, previa autorización.

EJE 16: ALCANCE DE LA DOLARIZACIÓN PARCIAL DE LA ECONOMÍA

– Ampliar el alcance de la dolarización parcial de la economía en las operaciones interempresariales y comerciales, acorde a la situación actual.

– Modificar la actual concepción de los esquemas cerrados de autofinanciamiento en divisas hacia un esquema de aportes a partir de las transacciones en divisas.

EJE 17: TRANSFORMACIONES EN EL SECTOR DEL TURISMO

-Adicionar a las modalidades de negocios ya existentes (empresa mixta y contratos de administración) para todas las actividades turísticas:

* Los arrendamientos.

* Otorgamiento de derechos reales de usufructo con carácter oneroso.

* Concesión de áreas con activos o en desarrollo en diferentes regiones del país, y la venta de inmuebles (aprobación caso a caso).

Tanto para inversionistas extranjeros, cubanos residentes en el exterior y en el territorio nacional.

-Incluir en la Cartera de Oportunidades de Negocios determinadas áreas del país como Zonas de Desarrollo Económico, donde se establecen regímenes especiales.

-Permitir la aplicación de todas las modalidades de negocios, en los cayos, zonas patrimoniales de la Habana Vieja y Trinidad, así como en todos los destinos turísticos del país donde estos modelos sean beneficiosos para el sector y se requiera la inversión extranjera para su desarrollo.

-Permitir el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas del país, donde se requiera este tipo de negocios. Establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en zonas de la ciudad de La Habana y otras zonas urbanas del país vinculadas a la actividad turística.

-Permitir la modalidad de empresas mixtas y arrendamiento para la negociación de las marinas turísticas.

-Aprobar para todos los actores económicos beneficios tributarios y fiscales para proyectos de ecoturismos y otras modalidades de turismo especializado con la finalidad de atraer inversión extranjera y diversificar el desarrollo turístico, sostenible y responsable.

-Crear un banco corporativo online para el sector turístico con vínculos en el exterior y que promueva los servicios de activos virtuales.

-Actualizar la actividad de renta de autos (que hoy es exclusiva de dos empresas en el país) a otras empresas estatales, a la inversión extranjera y a las formas de gestión no estatal.

-Actualizar la constitución de agencias de viaje a empresas mixtas, 100 % extranjera, así como formas de gestión no estatal.

-Autorizar los guías de turismo y agentes de ventas privados, previa autorización por el alto nivel de especialización que requiere esta actividad.

-Aprobar gestores de destinos locales que sean capaces de integrar a todos los actores, y sean capaces de garantizar que el modelo de gobernanza mixta funcione.

-Evaluar el cobro de un impuesto especial –que hoy no existe– o contribución para todos los que hagan turismo en una zona o polo turístico, y destinarlo a la sostenibilidad, mantenimiento y promoción de esta zona.

-Promover las franquicias en el exterior de marcas cubanas, como una vía para generar ingresos, por ejemplo: las Casas Cuba, las Casas del Habano, la Bodeguita del Medio, el Floridita y Tropicana.

EJE 18: TRANSFORMACIONES EN EL TRANSPORTE

-Eliminar la restricción establecida para la adquisición de vehículos por los diferentes actores económicos y personas naturales, así como los plazos establecidos, estimulando la movilidad eléctrica fotovoltaica.

-Autorizar la importación directa sin carácter comercial, por parte de las personas naturales de un auto 100 % eléctrico. Siempre que se acompañe de su correspondiente estación de carga con fuente renovable de energía con cobertura total, se exonera del pago de los impuestos y aranceles.

-Permitir la importación directa con carácter comercial, para el ensamblaje y comercialización de vehículos eléctricos de las clases ciclomotor, motocicletas y triciclos, a las personas jurídicas estatales y no estatales que se autoricen. Siempre que se acompañe de su correspondiente estación de carga con fuente renovable de energía con cobertura total, se exonera del pago de los impuestos.

EJE 19: TRANSFORMACIONES EN EL COMERCIO, LA GASTRONOMÍA Y LOS SERVICIOS

-Modificar la política sobre la gestión administrativa estatal del comercio, la gastronomía y los servicios, dando prioridad a las formas de gestión no estatal y a las modalidades de inversión extranjera.

-Reordenar el comercio mayorista priorizando la creación de mercados de abasto con acceso directo de personas naturales y jurídicas. No poner límites a los actores que realicen esta actividad.

-Autorizar la comercialización y prestación de servicios por entidades extranjeras radicadas en el país, incluyendo sucursales y representaciones.

-Crear cadenas de tiendas, de restaurantes y red de gastronomía ligera de marcas reconocidas u otras, que se extiendan por todo el país.

-Invitar a franquicias de alimentos ligeros a invertir en el país.

-Licitar a empresas estatales, extranjeras, privadas y cooperativas parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento, fijando las condiciones para su explotación, incluyendo porcientos de ventas en pesos y en divisas.

-Formalizar, en las comunidades, vendedores en diversas modalidades, habilitar carné de «vendedor ambulante» y aplicar un régimen simplificado de impuestos.

-Estimular las compras públicas mayoristas y minoristas, utilizando como capital de trabajo el fondo presupuestario de compras públicas y créditos bancarios.

-Crear un sistema automatizado, digital, auditable y público para la licitación de locales y activos a todos los actores económicos.

-Transitar de la canasta familiar normada, a las ventas controladas sin subsidios en la red de comercio.

-Autorizar a las personas naturales a realizar importaciones con carácter comercial, gravando los aranceles en divisas. No implica otorgar facultades de comercio exterior.

EJE 20: TRANSFORMACIONES EN LA POLÍTICA DE SEGUROS

-Reconocer la rentabilización de los recursos financieros que se movilizan en la actividad de seguros.

-Crear el seguro de vida con carácter complementario a las protecciones de la seguridad social.

-Dinamizar la comercialización de pólizas en divisas en protecciones de riesgos sobre transporte, viajes y gastos médicos.

-Regular con carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil para conductores de vehículos.

EJE 21: TRANSFORMACIONES DIGITAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

– Establecer el marco nacional de interoperabilidad obligatoria, gobernanza de datos, inteligencia artificial y equidad territorial.

– Aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial.

– Permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de data center de Etecsa.

– Permitir al sector privado brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país, la fabricación de equipos, así como instalación de redes móviles y fijas, comercialización triple play, centros de datos, servicios de nube, telefonía IP y centros de contacto.

– Establecer una plataforma digital con el uso de inteligencia artificial para el sistema de compras públicas y las licitaciones, que garantice transparencia, seguridad e incluya clasificación de riesgos.

– Permitir gestión mixta de infraestructura postal y logística de última milla.

– Reconocer el dato como el quinto factor de producción (junto a tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial), lo que implica que se considere como recurso económico no renovable, con capacidad de generar riqueza.

EJE 22: TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

– Diseñar un sistema estadístico que se ajuste a las transformaciones económicas y sociales.

– Culminar el cambio del año base de las Cuentas Nacionales.

– Retomar la construcción de los índices de precios al productor y de comercio exterior, manteniendo el de precios al consumidor, unido a los productos derivados de los precios observados.

EJE 23: TRANSFORMACIONES EN LOS MECANISMOS DE CONTROL E INSPECCIÓN

– Crear un grupo de trabajo, por su importancia y transversalidad, conducido por el Comité Central del PCC e integrado por la ANPP, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo Popular, el Consejo de Ministros (DAOLPP, DSPOD y Departamento de Prevención al Delito), el MININT y el MINJUS, a fin de analizar lo establecido en materia de control y realizar propuestas de transformaciones.

De manera preliminar, se identificó que la implementación de las transformaciones impacta a más de 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano:

■ 15 normas por derogar.

■ 22 normas por modificar totalmente.

■ 79 normas por modificar parcialmente.

■ Más de 50 normas complementarias de menor rango (resoluciones).

Adicionalmente, será necesario elaborar 32 nuevas normas de rango superior (10 leyes, 14 decretos-leyes y 8 decretos).

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, afirmó que las propuestas de transformaciones económicas y sociales se desarrollan en correspondencia con el Programa de Gobierno para 2026, al considerar que ambas estrategias son complementarias y responden a las condiciones objetivas de la economía y la dinámica sociodemográfica actual.

Según explicó, el 76 % de estas transformaciones se corresponde plenamente con el contenido del programa, mientras que el resto lo amplía, integrando cambios en el tejido empresarial, mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, modernización del sistema bancario, coherencia entre reformas cambiarias, tributarias y de precios, así como la descentralización territorial y el redimensionamiento de la administración central del Estado.

Marrero Cruz subrayó que estas transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado, sino que incorporan un reconocimiento de mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de recursos.

Asimismo, señaló que entre los principales retos para la implementación se encuentran la definición de una secuencia operativa y cronograma adecuado, el fortalecimiento de capacidades institucionales, la protección social, la legitimación jurídica y la participación ciudadana, además de la mitigación de riesgos geopolíticos.

El Primer Ministro indicó que durante la ejecución del proceso se presentarán contradicciones a resolver, entre ellas el impacto de la dolarización parcial en la evaluación económica, la eliminación de subsidios y su relación con los precios, así como la descentralización de competencias sin suficiente capacidad municipal y la liberación de precios agrícolas sin un incremento proporcional de la producción.

En este sentido, afirmó que el proceso de implementación será flexible, con revisión constante, adopción de acciones correctivas y un sistema de aprendizaje dirigido a cuadros y directivos.

Marrero Cruz destacó, además, que las propuestas buscan enfrentar la actual crisis económica mediante una ventana de transformación estructural, cuya no implementación podría generar consecuencias irreversibles en el orden político y social.

Finalmente, reiteró que estas medidas no constituyen una desviación del proyecto socialista, sino que responden a la lógica de su desarrollo, en un contexto en el que Cuba continúa la construcción del socialismo guiado por las ideas de Fidel y Raúl.

Foto: José Manuel Correa

EN LA VOZ DE LOS DIPUTADOS

transformaciones presentadas por favorecer una mayor autonomía de la empresa estatal y abrir espacios a todos los actores económicos, al tiempo que destacó la visión de un único sector empresarial cubano integrado por formas estatales, cooperativas, privadas y extranjeras.

Durante su intervención, realizó varias observaciones al documento analizado. En relación con las transformaciones vinculadas con la propiedad estatal, la gestión no estatal y la transmisión de activos, consideró necesario definir con precisión el concepto de medios fundamentales de producción y evitar formulaciones abiertas sobre la gradualidad de las transformaciones.

Propuso revisar el punto 32 para evitar contradicciones entre la propiedad pública sobre los medios fundamentales de producción y el avance de formas de gestión no estatal sobre estos. Asimismo, sugirió eliminar la palabra «privada» del punto 23 y precisar que una misma persona natural podrá contar con participaciones accionarias y sociales en más de una empresa.

En cuanto al punto 56, llamó a precisar el alcance de la contribución adicional del 1 % vinculada al combustible, al considerar que la acumulación de diversos gravámenes puede encarecer un producto de alta sensibilidad para la población.

Respecto al sistema tributario, propuso que mientras no se implemente el impuesto sobre el valor agregado y la facturación electrónica se elimine el impuesto sobre las ventas y los servicios mayoristas, al considerar que incrementa los costos en las cadenas de valor.

En materia bancaria, planteó incluir de forma explícita al sector privado cubano entre los actores con capacidad para realizar cobros en el exterior, en igualdad de condiciones con otros sujetos económicos.

El diputado señaló cinco elementos indispensables para el éxito de las transformaciones: la rendición de cuentas públicas sobre los avances y dificultades; la implementación ágil de las medidas; la participación activa de economistas, universidades, empresas, gobiernos locales y la población; la atención a quienes ejecutan los cambios; y la necesidad de subsidiar a las personas y no a los productos, acompañando estas acciones con una elevación de ingresos.

También convocó al sector privado cubano a fortalecer su responsabilidad social mediante el apoyo, en la medida de sus posibilidades, a jubilados, sistemas de atención a la familia, hogares de niños sin amparo parental, casas de abuelos, círculos infantiles y otros sectores vulnerables. Consideró que los aportes de este sector deben organizarse para convertirlos en una fuerza concreta al servicio del pueblo.

Al concluir, expresó que el mayor riesgo no es transformar demasiado, sino hacerlo a medias, y llamó a avanzar unidos, con el pueblo y para el pueblo, en la producción, las transformaciones y el desarrollo del país.

«Como he dicho en varias ocasiones, esto sí es aplicar el concepto de Revolución», afirmó por su parte, el diputado Emilio Interián Rodríguez, quien reconoció el trabajo realizado en la elaboración de las propuestas y llamó a actuar con rapidez, sin burocracia ni temores, para implementar las transformaciones y contribuir a superar la compleja situación que enfrenta el país.

Al referirse al sector agropecuario, consideró que las medidas presentadas responden a muchos de los problemas que han limitado el crecimiento de la producción de alimentos. Destacó las transformaciones relacionadas con la comercialización, la contratación y la formación de precios, y señaló que estos deben corresponderse con los costos reales para estimular a los productores y recuperar renglones afectados, entre ellos la ganadería.

Subrayó la importancia de mantener estímulos fiscales a la producción y de favorecer la importación de insumos y materias primas mediante políticas arancelarias e impositivas que permitan reducir costos y aumentar la competitividad de las producciones nacionales. Puso como ejemplo la producción porcina, cuyo desarrollo, dijo, puede beneficiarse de un mayor aprovechamiento de las materias primas disponibles en el país y de la obtención de productos de mayor calidad.

Interián Rodríguez calificó de revolucionarias las transformaciones asociadas al uso y tenencia de la tierra. Consideró necesario ampliar el acceso a áreas ociosas para productores con resultados demostrados y eliminar limitaciones que obstaculizan la incorporación de nuevas tierras a la producción.

Llamó también a revisar la situación de las deudas pendientes con los productores agropecuarios, al considerar que los atrasos en los pagos afectan la motivación y constituyen un elemento que requiere atención.

El diputado destacó que las nuevas medidas demandan una mayor iniciativa de los productores y la búsqueda de alternativas propias mediante encadenamientos productivos y otras formas de gestión, en correspondencia con las orientaciones dirigidas a incrementar la producción nacional.

Acentuó que las transformaciones económicas y sociales responden a decisiones soberanas del país y aseguró que cualquier cambio futuro continuará realizándose bajo la premisa de preservar la independencia nacional y el socialismo.

Como parte del debate, la diputada Laura Marian Bacallao Padrón alabó propuestas innovadoras como la 66 y 69 asociadas al Eje de las Transformaciones Sociales que necesitan un responsable para llevarse a cabo y sugirió valorar la posibilidad de explicar las transformaciones a la población para un mayor entendimiento y evitar tergiversaciones.

Asimismo, el diputado por Santiago de Cuba, Francisco Ricardo Sagaró, propuso estimular el pago por el cumplimiento de indicadores y diferencias salariales que estimulen, entre otros, el estudio de carreras y pago por desempeño.

Foto: José Manuel Correa

Por otra parte, la diputada Ailyn Febles aseguró que son transformaciones para todos los cubanos y no unos pocos, medidas que permitirán, a pesar del bloqueo, «más socialismo a la cubana».

Reconoció que todas las empresas son nacionales y el funcionamiento del sistema empresarial tiene que estar reflejado sobre la base del socialismo y resaltó la importancia del intercambio directo con la población por la importancia de estas medidas.

De igual forma, Ana Teresa Igarza sostuvo que el reto fundamental de las transformaciones está en su implementación y mantener el diseño fundacional del Comandante en las conquistas alcanzadas.

Consideró que es el momento, a partir de las transformaciones, de hablar de la Ley de Empresas al existir un cúmulo de actores y sobre la plataforma de encadenamiento productivo destacó que es aplicable a todo el sector empresarial.

Propuso que las mipymes no se evalúen por la cantidad de trabajadores sino por los ingresos que reciben y la rentabilidad de los mismos.

En otro momento, la diputada Leydis María Labrador comentó sobre el aseguramiento jurídico de las propuestas y transformaciones, teniendo en cuenta que la Constitución respalda las medidas, y consideró que, desde los fundamentos políticos de la Carta Magna, existe una manera de refrendar estas propuestas.

El diputado José Carlos del Toro Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), destacó que las propuestas presentadas son también resultado de los análisis y aportes realizados por los economistas cubanos. Señaló que existe un compromiso de la organización con el proceso de comunicación de las transformaciones y con el seguimiento a su implementación, para contribuir a la identificación y mitigación de riesgos. Asimismo, expresó su respaldo a las transformaciones y ratificó la voluntad de avanzar en defensa del socialismo, bajo la premisa planteada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de cambiar todo lo que deba ser cambiado para preservar lo esencial.

Foto: José Manuel Correa

Al intervenir en el debate, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que las transformaciones económicas y sociales propuestas no significan una renuncia al socialismo, sino la búsqueda de cómo continuar construyéndolo en las condiciones específicas de Cuba, un país que ha enfrentado durante décadas el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Señaló que se trata del socialismo cubano y explicó que las propuestas son resultado de los aportes de los economistas, del estudio de las experiencias de otros países socialistas y del amplio debate desarrollado en el país durante años.

Recordó que muchas de las medidas ya estaban contenidas en la primera versión de los Lineamientos y consideró que, independientemente del complejo escenario actual, el país debía avanzar hacia estas transformaciones.

«Hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión, propio del debate que en todos estos años se ha desarrollado, que nos está diciendo que teníamos que seguir defendiendo el socialismo, pero construyéndolo con algunas transformaciones», expresó.

Díaz-Canel señaló que, incluso en un contexto económico más favorable, hubiera sido necesario emprender estos cambios, aunque en circunstancias más cómodas. Añadió que el principal desafío es preservar y ampliar la justicia social construida por la Revolución, para lo cual resulta imprescindible contar con una economía capaz de generar los recursos necesarios.

«Todos hablamos de que hay que mantener la justicia social, pero lo primero que hay que hacer es producir. Si no producimos, si no generamos riqueza, si no damos servicios de calidad que sean inclusivos y abarcadores, ¿qué justicia social vamos a defender?», reflexionó.

El mandatario afirmó que la justicia social requiere de una base económica sólida y enfatizó que la prioridad es trabajar, producir y crear riqueza. «En condiciones tan difíciles solo hay una manera de hacerlo bien: innovando», concluyó.

Al intervenir al cierre del intercambio, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, destacó la profundidad de los análisis realizados tanto en el Buró Político como en el Pleno del Comité Central del Partido y en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, y resaltó el carácter enriquecedor y transformador del debate.

Subrayó que las intervenciones de los diputados no se limitaron al respaldo de las propuestas, sino que incorporaron planteamientos concretos que implican modificaciones e incluso nuevas transformaciones. En ese sentido, informó que el grupo de trabajo encargado de elaborar el documento comenzará de inmediato un proceso de reconstrucción para incorporar las propuestas, opiniones y criterios aportados durante el análisis, con vistas a conformar un documento único.

Marrero Cruz precisó que las transformaciones presentadas constituyen el «qué» y que corresponde ahora desarrollar el «cómo»; es decir, los mecanismos para su implementación y la definición más precisa de sus alcances. Señaló que muchos de los planteamientos realizados por los diputados forman parte precisamente de esa etapa de ejecución, donde deberán concretarse y ampliarse las medidas para que puedan apreciarse sus resultados.

Reconoció que se trata de un proceso arduo y complejo, que demanda una conducción rigurosa y una articulación entre diversas instituciones. Explicó que, por decisión adoptada al más alto nivel, corresponde al Gobierno dirigir y conducir todo el proceso de implementación; a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a su presidente, Esteban Lazo Hernández, acompañar jurídicamente las transformaciones; y al miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, asumir personalmente el aseguramiento político del proceso.

El Primer Ministro subrayó que la máxima dirección del país ha asumido la responsabilidad de conducir integralmente el proceso que se desprende de las transformaciones económicas y sociales propuestas.

El miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra dio lectura a una carta enviada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la que expresó su respaldo a las transformaciones económicas y sociales propuestas. En el mensaje, el líder al frente de la Revolución manifestó su coincidencia con las medidas presentadas y su convicción de que estas contribuyen al propósito de fortalecer el socialismo y preservar las conquistas alcanzadas en las complejas circunstancias que enfrenta el país.

Granma