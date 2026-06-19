CTE Guiteras podría sincronizar el próximo domingo

Tras el uso de la estadística de probabilidad de fallos, se sustituyen 136 viejas soldaduras del recalentador del economizador de la central térmica Antonio Guiteras, con el propósito de sincronizar el próximo domingo.

Especialistas confirmaron que tras estos trabajos, se reduce en un buen rango la amenaza de avería, al tratarse de soldaduras realizadas al inicio de construcción de la industria, aunque reiteraron que ese haz de tuberías muestra reducción del diámetro exterior como natural consecuencia de los años de explotación.

Así las cosas, se ha diseñado un programa que permite que ocho soldadores puedan trabajar al mismo tiempo durante las 24 horas y por otra parte, realizar los controles de calidad con alta precisión y con mejor frecuencia de tiempo.

No obstante, terminado y certificado el trabajo de soldadura del economizador, restaría la prueba hidráulica que, de ser positiva, acercaría a un plazo de entre siete a ocho horas la posible sincronización del mayor bloque unitario de la Isla, que como se pronostica, podría acontecer el domingo, día que en Cuba se dedica a los padres.