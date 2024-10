Distribuyen productos de la canasta básica en Matanzas (+video)

En todos los municipios de Matanzas se distribuyen los productos correspondientes a la canasta básica del mes de octubre que incluye arroz, azúcar, grano, pollo, cigarros entre otros insumos, según informó Idael Rodríguez, director general de la Empresa Mayorista de Alimentos y otros bienes de consumo (EMPA).

Actualmente en la provincia se están distribuyendo cinco de las siete libras de arroz por consumidor correspondiente al mes de octubre.

En este caso en los almacenes se encuentra el 50 por ciento (%) del arroz y se está descargando diario del puerto de la Habana el restante para no parar la entrega.

Otro de los productos que se comercializará en el mes son las dos libras de azúcar por consumidor que aunque no está completa en la provincia la restante se trasladará de un central en Cienfuegos.

En las bodegas se iniciará la distribución de la segunda vuelta de leche en polvo a granel para los niños de 0 a 1 año de edad que estaba atrasada y al final del mes debe iniciar la tercera.

Se entregará la sal de septiembre, y la compota para los niños de 0 a 3 años y 10 onzas de chícharo del actual mes. No se suministrará café.

Desde los almacenes no se para en la distribución por lo que las bodegas no cerrarán en el horario de 11:00 am a 3:00 pm para recibir la mercancía y proceder a la venta.