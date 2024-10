Camilo amigo, Camilo nube, Camilo aire, avión y mar (+vídeo)

Las manos casi se le mojan. La madre lo sostiene fuertemente por el otro brazo para evitar la caída. Mas él ni siquiera se asusta, hay tantas flores en el mar…

Por la mañana cuando despertó los demás niños del edificio se habían llevado las rosas y él sólo alcanzó dos vicarias blancas que apretó molesto entre sus manos pequeñas aún.

Tal vez sea el nuestro el único país del mundo donde se echan flores al mar para alguien que ya no está. Llevamos años reservando un día para el héroe y ese gesto conmovedor de llenar las orillas de la Isla de flores se convierte en un rito que inspira respeto y admiración.

Y no hay dolor en la acción. Caminamos hacia el mar con optimismo y devoción, con las manos llenas, como lo hubiera hecho el Comandante.

Han traído su fusil, como si aún estuviera listo para la próxima batalla, engrasado y con el peine lleno para el combate.

Todavía hay tanto amor en nuestro pueblo para ti, querido Comandante Camilo, héroe de Yaguajay, señor indiscutible de la Vanguardia.

Camilo telas, Camilo joven, Camilo risa, broma y sombrero alón. Camilo sueño, Camilo héroe, Camilo jefe, ejército y Revolución. Camilo amigo, Camilo nube, Camilo aire, avión y mar. Camilo.

He tejido un sueño para ti. He creído ver luz en el horizonte, iluminado por los “cien fuegos” de tu gloria, destellos de sol que hacen emerger tu figura, ya no juvenil, sino con el pelo y la barba encanecidos, y tú “guerrero mortal, guerrero viejo” no te has vuelto, te has quedado entre nosotros multiplicado en tu pueblo.