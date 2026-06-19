Cuba no se rinde, se reorganiza, avanza

Hace dos años el gobierno cubano denunciaba ante el mundo la política de máxima presión aplicada por los Estados Unidos contra la Isla entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

La ofensiva a la industria turística, la invención de ataques sónicos a diplomáticos estadounidenses como pretexto para inscribir a Cuba como un país inseguro, y la persecución de los convenios de cooperación médica internacional, fueron parte del plan diseñado entoces para impedir la entrada de los recursos financieros a la mayor de Las Antillas y deprimir su economía.

Más de 240 medidas -que Joe Biden además de heredar del primer mandato de Donald Trump, mantuvo intactas-, hicieron más agudo el bloqueo económico, comercial y financiero más prolongado y abarcador de la historia.

Pero las grandes dificultades para responder a las necesidades crecientes de la población, los daños a los servicios públicos y las carencias materiales de aquellos tiempos resultan insignificantes si se les comparan con la realidad de este 2026.

Con el inicio, el 20 enero de 2025, del segundo encargo de Trump como inquilino de la Casa Blanca la asfixia ha llegado a límites insospechados. A la violación masiva de los derechos humanos del pueblo cubano que ya roza con el genocidio se une la constante amenaza de agresión militar.

Trump y su Secretario de Estado, Marco Rubio viven para perseguir y perjudicar todo aquello que se vincule con el desarrollo socio-económico de la mayor de Cuba. Para doblegar a una nación cuyo único delito ha sido el de no someterse a los designios de su vecino, el imperio más poderoso del orbe.

Ahí está el férreo cerco energético que mantiene la industria y los servicios prácticamente detenidos, junto a los apagones que sufre el pueblo al vivir más 20 horas diarias sin electricidad en los hogares.

Factor que incide en la cocción y conservación de los alimentos, el descanso reparador y demás actividades humanas.

Al descrédito a los dirigentes y principales figuras políticas del país, como la ilegal e ilegítima acusación contra el General de Ejercito Raúl Castro, se unen las sanciones a empresas nacionales como CUPET y GAESA, las presiones sobre socios extranjeros para que cierren los convenios con Cuba, la congelación de activos, restricciones a las exportaciones e importaciones, limitaciones de viaje y un estricto control de las transacciones financieras.

Todo un sistema de sanciones que tratan de justificar con la necesidad de un cambio político para un mejor futuro de una nación que después de estrangular y negarle toda fuente de oxígeno, denominan estado fallido.

Un discurso engañoso y carente de argumentos que pretenden llevar al mundo con el constante bombardeo de noticias e informes falso, que divulgan a través redes sociales de internet y medios adheridos a sus intereses.

Realidad a la que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente ha respoondido:

“Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado cercado». Cuba es un estado enfrentado a una agresión multidimensional [] un estado amenazado que no se rinde.

Y en ese empeño se ha diseñado un paquete de medidas que dirigidas a reorganizar y transformar la actividad socio-económica de la Isla se presentaron este 17 de junio en el Pleno Extraordiario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba para someterlas, posteriormente, a la aprobación del Parlamento Cubano.

La gestión agrícola y energética como prioridad para soberanía, el ordenamiento del sistema fianciero, el incremento de la autonomía a la empresa estatal y la apertura de cubanos, residentes o no en el país, a la inversión extranjera, figuran dentro e las acciones destinadas a reavivar la economía sin renunciar al proyecto socialista cubano.

Es lo que más conviene hoy a la Revolución, destaca el mensaje enviado por del General de Ejército Raúl Castro a la asamblea.