Gobierno provincial evalúa prioridades económicas y sociales del municipio cabecera

En un ejercicio de transparencia y mirada crítica hacia la gestión pública, el Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Matanzas rindió cuenta de su gestión ante el Consejo de Gobierno provincial.

El intercambio estuvo centrado en evaluar los principales resultados económicos, las deficiencias estructurales y las metas urgentes para impulsar el desarrollo del territorio.

Durante la sesión, las autoridades provinciales identificaron el completamiento de la política de cuadros como uno de los principales «talones de Aquiles» en el municipio.

Se enfatizó la necesidad de consolidar la disciplina y la capacitación en las estructuras de dirección para asegurar la correcta conducción de los procesos administrativos y sociales.

En el plano económico, el debate giró en torno a la urgencia de traducir las estrategias teóricas en proyectos tangibles. Ante el señalamiento de que el municipio cabecera aún no logra consolidar rubros exportables, se orientó el diseño inmediato de una estrategia integral que articule de manera eficiente la producción y la comercialización.

Asimismo, se analizó con rigor la inmovilización de recursos financieros en cuentas bancarias destinados a proyectos que, a pesar de estar aprobados, continúan sin ejecutarse, instando a priorizar aquellas iniciativas que hoy no aportan al desarrollo local.

​Un punto medular del encuentro fue el avance en el proceso de descentralización y el traspaso de empresas nacionales hacia la subordinación local.

Por sus características y potencialidades, se determinó que el municipio de Matanzas debe asumir un rol de vanguardia y fungir como territorio piloto en la consolidación de la autonomía municipal.

​Respecto a la soberanía alimentaria, se reiteró que, aunque el municipio no cuenta con un perfil eminentemente agrícola, el autoabastecimiento sigue siendo una prioridad impostergable. En tal sentido, se llamó a explotar de forma óptima las tierras cultivables que aún permanecen ociosas.

Relacionado con este sector, se evaluó con severidad el incumplimiento de 30 productores ganaderos en las entregas de leche destinadas a los niños, embarazadas y dietas, así como las brechas en la distribución de carne y el impago de entregas directas a la empresa cárnica.

De igual modo, se criticó la baja participación de las unidades de la localidad en las ferias comerciales, un espacio vital que exige mayor diversidad de ofertas para la población.

​Finalmente, el Consejo de Gobierno provincial examinó las deudas pendientes en los indicadores del grupo económico-social y recalcó la urgencia de estabilizar y consolidar los servicios comunales e hidrología.

Las autoridades coincidieron en que la calidad de estos servicios impacta de forma directa en el estado de opinión del pueblo y en su percepción sobre la gestión gubernamental.

Este ejercicio de control ratificó el compromiso de transformar las potencialidades de la capital provincial en resultados económicos, elevando la exigencia, el control de los acuerdos y la eficiencia administrativa en beneficio directo de la ciudadanía.