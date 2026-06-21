Falleció el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio, falleció el históricoComandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria.

Asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che en la Batalla de Santa Clara, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria.

Gratitud y respeto eterno: Díaz-Canel despide al Comandante Ramiro El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo profundo dolor por la partida física del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a quien recordó con respeto, cariño y gratitud por su apoyo, sus consejos, su discreta colaboración y su ejemplar consagración al servicio de la Patria. “Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres, que se nubla con el dolor de su partida. “¡Hasta la victoria siempre, Comandante!”, concluyó. “En persona”: Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (+ Video) Compartimos la entrevista realizada al Comandante Ramiro por la periodista Arleen Rodríguez Derivet para el espacio En persona, del programa televisivo Mesa Redonda. La tarde de la entrevista, diluvió en La Habana. Hasta en la salita

anexa a sus oficinas en el Palacio de la Revolución, donde se improvisó el set, los truenos y el resplandor de las descargas eléctricas se sentían con tal intensidad, que por momentos su voz se hizo imperceptible y temimos lo peor: que los micrófonos no captaran las respuestas y tuviéramos que suspender el encuentro más esperado por nuestro equipo desde que surgió el espacio “En persona”. Por suerte, la tormenta se desató cuando ya había avanzado el diálogo hasta el punto de romper el mito de que “Ramiro Valdés no da entrevistas.” Lea la entrevista completa en Cubadebate Vea “En persona: Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez” Cubadebate